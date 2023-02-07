За уши не оттянешь: как реанимировать вчерашнюю гречку и удивить всю семью изысканным ужином

Расскажем, с чем лучше всего сочетается гречка, какой ингредиент делает ее неимоверно мягкой и ароматной.

Что можно приготовить из вареной гречки / ua.depositphotos.com

Пожалуй, самой популярной кашей является гречка. Это блюдо не готовят в европейских странах, но это не делает его менее вкусным и разнообразным. В качестве гарнира гречка идеально подходит к мясу, овощам, а также каша хорошо сочетается с грибами. Если каша осталась со вчера, возникает вопрос, что можно приготовить из вареной гречки, чтобы спасти блюдо и накормить всю семью.

Как разнообразить блюда из гречки

Когда на тарелке лежит только каша, это навевает тоску, поэтому на поверхность выходит вопрос, что хорошо сочетается с гречкой. В первую очередь эта каша ассоциируется с мясными изделиями – котлеты, мясные рулетики, тушеное мясо, тушеная печень. Более оригинальный вкус и аромат привычной каше придают тушеные овощи и сыр.

Классическим вариантом, позволяющим разнообразить гречку, являются жареные или тушеные грибы. Идеальной парой считается гречка с грибами, тушеными в сметанно-сливочном соусе. Блюдо будет мягким и не потребует дополнительных ингредиентов.

Баклажаны – овощ, который идеально подходит к каше. Тушеные синенькие в томатном или сметанном соусе дополнят гречку пикантным ароматом и своей сочностью. Ответом на вопрос, что хорошо сочетается с гречкой будут баклажаны во всех видах.

Блюда из вареной гречки: спасаем вчерашнюю кашу

Если каша осталась со вчерашнего ужина, ее можно сделать основой для нового более оригинального блюда, которое станет ответом на вопрос, как реанимировать гречку. Одним из них станут картофельно-гречневые оладьи или котлеты.

Для создания этого кулинарного шедевра понадобятся следующие ингредиенты:

готовая гречка - 2 стакана;

картофель - 2 штуки;

масло для обжаривания;

соль, черный перец и сушеный укроп;

панировочные сухари.

Картофель нужно натереть на терке, отжать, смешать с теплой кашей. Полученную массу смешивают и добавляют в нее специи. Масса получится липкой, чтобы она не расползлась на сковороде, каждый шарик обваливается в панировочных сухарях. Жарить на небольшом количестве масла и медленном огне, чтобы картофель стал мягким.

Подобных рецептов очень много. Они позволяют приготовить быстрые и простые блюда из гречки без мяса и накормить всю семью. Также это отличный способ разнообразить зимний рацион. Не менее оригинальными будут сладкие оладьи на основе каши.

Для их приготовления понадобятся:

готовая гречка - 2 стакана;

яйца - 2 штуки;

сгущенное молоко - 2 столовые ложки;

масло для обжаривания.

Каша смешивается со сгущенным молоком и слегка взбитыми яйцами. Должна получится густая масса, которую нужно ложкой выложить на разогретую сковороду и жарить до готовности. Дополнить необычное блюдо из гречки можно джемом или сметаной, посыпать сахаром.

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