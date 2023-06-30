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Готовим очень сочный шашлык: топ секретов опытных мангальщиков

Тарас Сидоржевский
30 июня 2023, 16:37 обновлено 30 июня, 16:39
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Главное - правильная подготовка: выбор мяса, маринад. Но не менее важно шашлык не высушить.
шашлык
Как приготовить сочный шашлык / Коллаж: Главред, фото: smak.ua, tripadvisor.ru

Итак, вы собрались на пикник, чтобы провести незабываемый день и хорошо отдохнуть. И, конечно же, хорошо покушать. Какое главное блюдо обычно заставляет течь слюнки у всех присутствующих? Правильно – это шашлык. И здесь очень важно не оплошать: если уж готовить его оказалось вашей ответственностью, будьте добры, постарайтесь не подать к столу подошву от сапога. Как не пересушить шашлык? Как сделать его сочным? Как правильно мариновать, нанизывать и жарить? Главред знает ответы.

Как выбрать мясо для шашлыка?

Во-первых, важнейшая часть успеха при готовке сочного вкусного шашлыка – качество и свежесть мяса. По большому счету, если у вас мясо только с рынка и еще теплое, его и мариновать особо не надо – посолить, поперчить и вперед. Однако, если вы планируете приготовить шашлык позже или мясо у вас магазинное, рекомендуется его замариновать. Маринад отлично улучшит сочность и аромат мяса.

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Лучше всего подходят свинина, говядина или баранина. Оптимальным вариантом будет мраморированное мясо с небольшим количеством жира, так как жир способствует сочности блюда. Часто для шашлыка берут ошеек или лопатку. Также отлично подойдет крестец. Если же так случилось, что мясо у вас не жирное, позаботьтесь о том, чтобы у вас было сало – если переложить кусочки "суховатого" мяса кусочками сала, шашлык выйдет отнюдь не диетическим.

Как замариновать шашлык, чтобы он был сочным?

Часто маринад для сочного шашлыка делают на основе лука, кефира, томатного или фруктового сока, а также с добавлением специй. Однако не рекомендуется добавлять уксус в маринад, так как он может сделать мясо сухим, стягивая его волокна. Мясо следует оставить в маринаде в холодильнике как минимум несколько часов или лучше всего на ночь.

Нарежьте мясо на кусочки примерно одинакового размера. Это позволит равномерно прожарить шашлык и избежать пересушенных или недожаренных кусочков. Если же у вас кусочки разного размера, кладите ближе к центру те, что покрупнее, а помельче по краям – обычно самая высока температура именно в центре костра.

Как готовить шашлык, чтобы все не испортить?

Время приготовления шашлыка варьируется от 15 до 25 минут в зависимости от температуры углей и окружающей среды. Летом мясо будет готовиться быстрее. Также разное мясо может "доходить" по-разному. Переворачивайте шашлык, следите, чтобы он не горел, но не слишком часто – дайте образоваться "корочке". Опытные мангальщики не советуют класть мясо на горящие угли – пусть огонь перегорит, а угли начнут белеть – это самое время, чтобы начинать прожарку.

Чтобы проверить готовность шашлыка, можно надрезать самый толстый кусок мяса и слегка надавить. Если из него вытекает бесцветный сок, то пора снимать шампуры с мангала. Если сок имеет красный оттенок, то мясо нужно ещё немного поджарить.

Слишком сильный огонь может привести к обугливанию снаружи и недожариванию внутри. Постепенно поддерживайте равномерную температуру на протяжении всего процесса приготовления. Не пережаривайте шашлык до состояния сухости. Чтобы сохранить сочность, достаточно прожарить мясо до готовности, когда оно остается сочным и нежным.

Правильно снимаем шашлык с огня

После приготовления шашлыка снимите его с огня и дайте отдохнуть несколько минут под фольгой, не снимая с шампуров. Дело в том, что через дырки, оставленные шампурами, вытечет весь сок из шашлыка – дайте ему немного "завязаться". Также некоторые кладут в сосуд с готовым горячим шашлыком сливочное масло – шашлык тогда будет сочнее и нежнее.

Приятного вам аппетита!

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