Готовим идеальный омлет: как его сделать не только вкусным, но и пышным

Секреты приготовления омлета / pixabay.com

Омлет после яичницы идет на первом месте по популярности среди блюд на завтрак, но не все знают тонкости в его приготовлении.

Главред собрал 5 хитростей, который помогут вашему блюду быть не только вкусным, но и пышным.

Молоко и яйца в соотношении 1:1

Именно такие пропорции рекомендуются при жарке омлета. Чтобы идеально их соблюсти, промойте яйцо под проточной водой, разбейте, вылейте содержимое в мисочку, а в оставшуюся половинку яичной скорлупы налейте молоко. На 1 яйцо вам нужно будет наполнить скорлупу молоком дважды.

Взбиваем омлет правильно!

Даже в этом, на первый взгляд, занятии необходима та еще сноровка. Не пользуйтесь миксером или блендером. Используем только вилочку или венчик. Слегка взбиваем яйца, добиваясь не пены, а однородной смеси.

Никаких добавок!

Муку, крахмал, майонез, мясо, овощи, зелень и другие ингредиенты будут лишними в омлете, поскольку мешают его всхождению. Но если вы хотите разнообразить его, то можете добавить их в уже готовое блюдо.

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Правильно выбираем сковородку

На плите готовьте на сковороде с толстым дном и высокими бортами, под крышкой. Еще лучше - поставить омлет в разогретую до 190 градусов духовку или приготовить его в мультиварке.

Оставьте омлет в покое!

Когда омлет уже готов, не спешите сразу же подавать его. Оставьте омлет на 2–3 минуты на плите. Так переход от высокой температуры к комнатной был постепенным.

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