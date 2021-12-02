УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Готовим идеальный омлет: как его сделать не только вкусным, но и пышным

2 декабря 2021, 05:30
Прослушать новость
Остановить

5 лайфхаков от опытных хозяек.

омлет
Секреты приготовления омлета / pixabay.com

Омлет после яичницы идет на первом месте по популярности среди блюд на завтрак, но не все знают тонкости в его приготовлении.

Главред собрал 5 хитростей, который помогут вашему блюду быть не только вкусным, но и пышным.

Молоко и яйца в соотношении 1:1

Именно такие пропорции рекомендуются при жарке омлета. Чтобы идеально их соблюсти, промойте яйцо под проточной водой, разбейте, вылейте содержимое в мисочку, а в оставшуюся половинку яичной скорлупы налейте молоко. На 1 яйцо вам нужно будет наполнить скорлупу молоком дважды.

Взбиваем омлет правильно!

Даже в этом, на первый взгляд, занятии необходима та еще сноровка. Не пользуйтесь миксером или блендером. Используем только вилочку или венчик. Слегка взбиваем яйца, добиваясь не пены, а однородной смеси.

Никаких добавок!

Муку, крахмал, майонез, мясо, овощи, зелень и другие ингредиенты будут лишними в омлете, поскольку мешают его всхождению. Но если вы хотите разнообразить его, то можете добавить их в уже готовое блюдо.

Реклама

Правильно выбираем сковородку

На плите готовьте на сковороде с толстым дном и высокими бортами, под крышкой. Еще лучше - поставить омлет в разогретую до 190 градусов духовку или приготовить его в мультиварке.

Оставьте омлет в покое!

Когда омлет уже готов, не спешите сразу же подавать его. Оставьте омлет на 2–3 минуты на плите. Так переход от высокой температуры к комнатной был постепенным.

Ранее мы рассказывали, что диетологи назвали три самых полезных и правильных завтрака, которые готовить всего 7 минут.

Автор: Сергей Кущ
viber
лайфхак омлет
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на зиму 2022 пришла женская стрижка невероятной красоты лонг боб из далеких 1900-хВ моду на зиму 2022 пришла женская стрижка невероятной красоты лонг боб из далеких 1900-х Выбросите их прямо сейчас: названы три вещи, которые приносят в дом бедностьВыбросите их прямо сейчас: названы три вещи, которые приносят в дом бедность Делаем ремонт: шикарные идеи уютной квартиры в смешанном стилеДелаем ремонт: шикарные идеи уютной квартиры в смешанном стиле Приметы на 29 ноября: что нельзя делать в Матвеев день и как не попасть в бедуПриметы на 29 ноября: что нельзя делать в Матвеев день и как не попасть в беду В Украине ужесточают карантин: с 6 декабря вступают новые запретыВ Украине ужесточают карантин: с 6 декабря вступают новые запреты
05:41

Сигаретный пепел - уникальное удобрение для комнатных растений: как применять и в чем польза

05:40

Самый вкусный и легкий майонез для салатов на Новый год 2022: готовить всего 2 минутыВидео

05:30

Готовим идеальный омлет: как его сделать не только вкусным, но и пышнымВидео

05:10

Еще пригодится: как повторно использовать лотки для яиц, пластиковые бутылки и старую зубную щетку

05:04

Как Джессика Рэббит: звезда Сватов показала шикарную фигуру в платье с вырезом до пупка

Реклама
05:03

Диетолог рассказал, какие фрукты и овощи снижают риск инсульта

03:48

Названо идеальное время для завтрака: "опоздание" грозит большими проблемами

03:45

Жена Бабкина встала на колени перед камерой и обнажила свои манящие прелести

03:30

Защитить от холода и мороза: простые советы по уходу за кожей рук зимой

02:43

Как подготовить к зиме садовые деревья: советы эксперта

00:55

Безмятежность и "скандинавия": самые лучшие идеи дизайна интерьера в светлых тонахВидео

00:45

Гинеколог назвала способы облегчить долгие месячные

00:36

На дорогах Украины появилась желтая разметка: что она значит и кому ее стоит боятьсяВидео

00:12

Приметы на 2 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

01 декабря, среда
23:58

Одиозный нардеп Кива пригрозил тем, кто лишил его научной степениВидео

23:27

В Кривом Роге водитель сбил на переходе женщину с ребенком и скрылся

23:03

Принесут беду и даже смерть: никогда не дарите эти вещи на Новый год 2022Видео

22:50

В США сделали тревожное заявление о готовности Путина ко вторжению в УкраинуВидео

22:30

Какая диета поможет легче перенести простуду - ответ эксперта

22:22

На Закарпатье грузовик оторвал голову женщине и сбежал с места ДТПВидео

Реклама
22:09

Украинцев обяжут выложить кругленькую сумму при покупке авто или квартиры

22:08

Врач объяснила, какой блюдо из яиц самое полезное

21:35

Украина окажется в плену обильных снегопадов и суровых морозовВидео

21:18

Как украсить елку в Новый год 2022, чтобы привлечь удачу – стильные и необычные решения в год Тигра

21:17

Дмитрий Дикусар разгневался и выругался из-за финала Танцев со звездамиВидео

21:16

В Черкассах врачи спасли ребенка, вытащив из его горла иглу

20:50

Рисовал картину и вспыхнул огнем: на Львовщине 30-летний мужчина получил 50% ожогов тела

20:41

В Украине ужесточают карантин на горнолыжных курортахВидео

20:37

В НАТО растерзали Путина за его требование касательно УкраиныВидео

20:20

Ситуация с COVID-19 ухудшается только в одном регионе Украины - ЛяшкоВидео

20:06

Невероятная удача в деньгах и финансовый успех: кому из знаков крупно повезет до конца декабря

19:52

За ноябрь запасы природного газа в украинских ПХГ вновь существенно уменьшились

19:34

США призвали Россию и Украину немедленнно заключить "рождественское перемирие"Видео

19:25

Что произойдет с организмом, если полностью отказать от кофе - ответ диетолога

19:24

Солистка The Hardkiss ошеломила поклонников фото в бикини

19:21

Центр Киева полностью перекрыт: на Майдан стянули силовиков из-за акцииФотоВидео

19:07

Гороскоп на завтра 2 декабря 2021: Стрельцам – опасные знакомства, Львам – риск аварийВидео

19:06

"Зейна-шахидка": Оксана Байрак получила серьезную травму во время съемок

18:55

ВОЗ дала важные рекомендации туристам во время распространения штамма Омикрон

18:35

В Киеве ожидается снег и гололед: советы водителям и пассажирамВидео

Реклама
18:32

Жуткое ДТП на Закарпатье: фура протащила женщину и оторвала ей головуВидео

18:27

Гороскоп для водных знаков зодиака на декабрь 2021 - Раков, Скорпионов и РыбВидео

18:03

DZIDZIO рассказал, как умер его 37-летний отецВидео

17:57

США пригрозили России новыми санкциями из-за УкраиныВидео

17:49

Настало время проводить обязательную вакцинацию: президентка Еврокомиссии выступила с заявлениемВидео

17:37

Гороскоп на 2022 год для Овна: судьбоносная встреча, невероятный успех и лучшие дниВидео

17:35

Самый красивый маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти, который пленит всех вокругФото

17:22

В рамках "Большой стройки" Украина восстанавливает и строит 16 аэропортов – Зеленский

17:13

Россия жестко отвергла предложение Турции стать посредником между Зеленским и ПутинымВидео

17:10

Гороскоп на декабрь-2021: Водолей закончит год на мажорной ноте, а Близнецам придется тугоВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять