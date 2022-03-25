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Гороскоп здоровья и гороскоп войны в Украине: к чему готовиться и чего опасаться 25 марта

25 марта 2022, 07:29

Вечером нас ждет обнадеживающая новость. А весь день мирным жителям стоит заниматься обустройством бомбоубежищ и подвалов, пополнять запасы, говорит гороскоп.

гороскоп, война
Сегодня нужно оснащать убежища продуктами и вещами первой необходимости, советует астролог / Коллаж Reuters, ua.depositphotos.com

Астролог Ирина Звягина составила гороскоп для Украины на сегодня - 25 марта 2022 года, тридцатый день войны России против Украины.

Сегодня нужны мощные усилия для сохранения жизни – своей и окружающих. Будет больше опасности. При этом защитные системы, инстинкты работают плохо. Возможны разрушительные удары с большого расстояния, написала астролог в Facebook.

Что можно делать 25 марта 2022

По словам специалиста, сегодня украинцам придется делать не то, что хочется, а то, что нужно.

"Много грязной работы, тяжелой, ответственной, которую никто не оценит, не поблагодарит. Холодно, жестко, зато можно сделать много, особенно физической работы. Гуща событий – в дебрях, чащах, полевых условиях, где нужно выполнять задуманное без достижений цивилизации и современных орудий. Новое пространство открывается в результате больших усилий. В цене опыт и умения, накопленные годами", - написала Звягина.

Он добавила, что настроением сегодняшнего дня станет сопротивление, упрямство, тяжеловесность.

Гороскоп войны в Украине - каких событий ждать 25 марта

Луна входит в последнюю четверть. Ситуации тяготеют к завершению, исчерпывается ресурс для перемен.

"Это больше – настроение, чем ход глобальных событий, но даже на уровне военных действий окопаться и вести позиционную войну воспринимается более логично, чем идти в наступление", - говорит гороскоп.

При этом на всех уровнях специалисты, аналитики делают анализ происходящих событий. Идут секретные переговоры. О результатах мы догадаемся только косвенно, главного нам не сообщат, предположила Звягина.

Мирным жителям сегодня стоит заниматься работами на земле, обустройством бомбоубежищ, подвалов, схронов, также стоит уделить внимание материальным ресурсам.

"Время пополнять запасы и оснащать убежища продуктами и вещами первой необходимости", - посоветовала астролог.

Вечером нас ждет обнадеживающая новость.

Гороскоп здоровья на 25 марта 2022

Любая структура сегодня подвержена повреждениям. В теле это опорно-двигательный аппарат. Астролог советует позаботиться о ногах.

"Раньше бы сказала – сделайте педикюр, да и сейчас это важно. Хорошо, когда ноги не замечаешь, они служат тебе, носят, и для этого им нужно своевременно уделять внимание. Думайте о реальных проблемах и делах, предоставив остальное специалистам", - написала Звягина.

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