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Гороскоп Таро на сентябрь 2022: Весам - изобилие, Скорпионам - обида, Стрельцам - радостное событие

17 августа 2022, 13:46

В сентябре Весы будут наслаждаться изобилием, Скорпионам придется стать "детективом", а у Стрельцов исполнится желание, говорит гороскоп Таро на месяц.

Гороскоп Таро, Анжела Перл
Астролог составила гороскоп по картам Таро на месяц для Весов, Скорпионов и Стрельцов / Фото ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на сентябрь 2022 для знаков зодиака Весы, Скорпион и Стрелец.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, у Весов в начале месяца будет период ожидания, Скорпионов могут сильно обидеть, а Стрельцам нужно будут получать новые навыки.

Гороскоп по картам Таро на сентябрь 2022 для Весов

Луна Таро - значение

В первый месяц осени в жизни Весов будет период ожидания, тревожности. Вы не будете ясно понимать, что происходит. Впрочем, очень быстро туман рассеется.

9 пентаклей Таро - значение

Карта достатка и изобилия. Деньги у Весов будут. Они получат прибыль, подарок, помощь. Вы будуте чувствовать себя в безопасности.

Справедливость Таро - значение

Вы получите бумаги, документы, будете оформлять юридические документы. Астролог советует разобраться со всеми бумажными делами в первую неделю сентября.

Некоторых Весов ждет брак/развод. В вашей жизни наступит равновесие.

Гороскоп по картам Таро на сентябрь 2022 для Скорпионов

2 пентаклей Таро - значение

В сентябре Скорпионам придется "жонглировать" финансами. Деньги будут и приходить, и уходить.

Месяц эмоционально будет нестабильным, возможны перепады настроения.

Отшельник Таро - значение

Скорпионам нужно прояснить ситуацию и развеять сомнения. Астролог советует выяснить все детали и только после этого принимать важное решение.

Подписывать документы и делать крупные покупки лучше в первую неделю сентября.

3 мечей Таро - значение

В романтических отношениях эта карта говорит о третьем лишнем. В вопросах здоровья могут проявиться проблемы с сердцем.

Не исключен конфликт, вас могут ранить словами.

Гороскоп Таро на сентябрь 2022 для Стрельцов

10 кубков Таро - значение

В сентябре Стрельцы будут эмоционально наполнены. Желание исполнится. Вас ждет праздник в доме, хорошие новости, приятные эмоции, отдых.

Жрица Таро - значение

Эта карта говорит о том, что Стрельцы могут пойти к специалисту, который поможет вам разобраться в себе иди ситуации (психолог, таролог, эзотерик).

Астролог советует слушать свою интуицию. Приснится вещий сон.

Паж жезлов Таро - значение

Некоторые Стрельцы будут заниматься вопросами детей. Также представители знака начнут обучаться чему-то новому.

Если вы начинаете бизнес в сентябре, придется прикладывать много усилий, чтобы из этого что-то получилось.

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