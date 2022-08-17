Гороскоп Таро на сентябрь 2022: Весам - изобилие, Скорпионам - обида, Стрельцам - радостное событие

В сентябре Весы будут наслаждаться изобилием, Скорпионам придется стать "детективом", а у Стрельцов исполнится желание, говорит гороскоп Таро на месяц.
Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на сентябрь 2022 для знаков зодиака Весы, Скорпион и Стрелец.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, у Весов в начале месяца будет период ожидания, Скорпионов могут сильно обидеть, а Стрельцам нужно будут получать новые навыки.
Гороскоп по картам Таро на сентябрь 2022 для Весов
Луна Таро - значение
В первый месяц осени в жизни Весов будет период ожидания, тревожности. Вы не будете ясно понимать, что происходит. Впрочем, очень быстро туман рассеется.
9 пентаклей Таро - значение
Карта достатка и изобилия. Деньги у Весов будут. Они получат прибыль, подарок, помощь. Вы будуте чувствовать себя в безопасности.
Справедливость Таро - значение
Вы получите бумаги, документы, будете оформлять юридические документы. Астролог советует разобраться со всеми бумажными делами в первую неделю сентября.
Некоторых Весов ждет брак/развод. В вашей жизни наступит равновесие.
Гороскоп по картам Таро на сентябрь 2022 для Скорпионов
2 пентаклей Таро - значение
В сентябре Скорпионам придется "жонглировать" финансами. Деньги будут и приходить, и уходить.
Месяц эмоционально будет нестабильным, возможны перепады настроения.
Отшельник Таро - значение
Скорпионам нужно прояснить ситуацию и развеять сомнения. Астролог советует выяснить все детали и только после этого принимать важное решение.
Подписывать документы и делать крупные покупки лучше в первую неделю сентября.
3 мечей Таро - значение
В романтических отношениях эта карта говорит о третьем лишнем. В вопросах здоровья могут проявиться проблемы с сердцем.
Не исключен конфликт, вас могут ранить словами.
Гороскоп Таро на сентябрь 2022 для Стрельцов
10 кубков Таро - значение
В сентябре Стрельцы будут эмоционально наполнены. Желание исполнится. Вас ждет праздник в доме, хорошие новости, приятные эмоции, отдых.
Жрица Таро - значение
Эта карта говорит о том, что Стрельцы могут пойти к специалисту, который поможет вам разобраться в себе иди ситуации (психолог, таролог, эзотерик).
Астролог советует слушать свою интуицию. Приснится вещий сон.
Паж жезлов Таро - значение
Некоторые Стрельцы будут заниматься вопросами детей. Также представители знака начнут обучаться чему-то новому.
Если вы начинаете бизнес в сентябре, придется прикладывать много усилий, чтобы из этого что-то получилось.
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