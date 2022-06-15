Гороскоп Таро на июль 2022: Весам - зависть, Скорпионам - прибыль, Стрельцам - невероятная удача

Астролог составила гороскоп по картам Таро на месяц для Весов, Скорпионов и Стрельцов / Фото pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июль 2022 для знаков зодиака Весы, Скорпион и Стрелец.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Стрельцов ждет потрясающий месяц, любые перемены будут к лучшему, а мечты исполнятся. Скорпионам нужно быть готовыми к задержкам в делах, а Весам - придется сделать выбор.

Гороскоп по картам Таро на июль 2022 для Весов

Императрица Таро - значение

Это карта красоты, комфорта и изобилия. В июле Весы получат прибыль. Это может быть прибыль как в виде денег, так и подарка, а может быть и новости о беременности. У Весов будет ощущение защищенности и достатка весь месяц.

8 мечей Таро - значение

Будут некоторые ограничения. Возможно Весы не смогут куда-то поехать или будут находиться как будто в золотой клетке.

Гороскоп советует присмотреться к своему окружению. Возможно среди ваших друзей или знакомых есть завистники.

Некоторые Весы будут испытывать страх и сомневаться в своих силах.

Влюбленные Таро - значение

Встреча, знакомство, влюбленность, роман, брак - все это ждет знак зодиака Весы.

Некоторым представителям знака придется делать выбор - какую сторону принять.

Гороскоп по картам Таро на июль 2022 для Скорпионов

4 мечей Таро - значение

Карты Таро советуют Скорпионам не торопиться, взять паузу и отдохнуть.

Если вы хотите действовать, то сейчас пока что не время, возможности закрыты. Стоит также поберечь здоровье, так как есть риск заболеть.

Паж жезлов Таро - значение

Ваши начинания находятся на ранней стадии. Процесс будет продвигаться медленно.

Также это карта заботы и ухода. Возможно, Скорпионам нужно будет помочь тому, кто в этом нуждается.

5 пентаклей Таро - значение

Скорпионов ждут расходы. Представители знака будут переживать по поводу финансов.

Переживать не стоит, говорит гороскоп. Финансовая ситуация будет стабильной. Не исключено, что вам поможет мужчина земной стихии (Телец, Дева, Козерог).

Гороскоп Таро на июль 2022 для Стрельцов

Колесо фортуны Таро - значение

Стрельцов ждет поворот судьбы - улучшиться ситуация во всем: деньгах, здоровье, работе. Перед вами неожиданно откроются новые возможности. Гороскоп советует ловить удачу за хвост и менять свою реальность.

Смерть Таро - значение

Карта трансформации и больших перемен. Что-то закончится в жизни Стрельцов. Но это завершение - к лучшему, ведь откроются новые горизонты. Уйдет то, от чего вы хотели бы избавиться.

Шут Таро - значение

Это карта свободы и нового начала. В июле Стрельцы смогут начать все с нуля и дышать полной грудью.

В июле все мечты и фантазии Стрельцов станут реальностью.

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