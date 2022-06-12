Гороскоп Таро на июль 2022: Львам стоит поберечь сердце, Девы начнут все с нуля, а Раков ждет успех

Астролог составила гороскоп по картам Таро на месяц для Раков, Львов и Дев / Коллаж фото pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июль 2022 для знаков зодиака Рак, Лев, Дева.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Раки получат поддержку семьи и будут уверены в себе, у Львов в июле будет период ожидания, а в конце месяца на смену тревоге придет спокойствие. Гороскоп для Дев говорит о том, что представители этого знака зодиака смогут качественно улучшить свою жизнь.

Гороскоп по картам Таро на июль 2022 для Раков

Иерофант Таро - значение

В июле в жизни Раков сыграет роль человек, который обладает авторитетом и властью. Возможно, вы обратитесь к нему за советом на пороге больших перемен. Необходимо будет получить разрешение или благословение.

9 кубков Таро - значение

Карта исполнения желаний. Раки будут наполнены счастьем, довольны и уверены в себе.

У Раков будет поддержка семьи, поэтому они будут уверены в завтрашнем дне и в том, что они делают.

Июль - хороший месяц для того, чтобы заявить о себе. Гороскоп советует открыто говорить о своих заслугах.

Шут Таро - значение

Раки могут попробовать начать с нуля и в результате добьются успеха. В июле можно рискнуть и начать новое дело. Вам будет сопутствовать удача в начинаниях.

Гороскоп по картам Таро на июль 2022 для Львов

3 мечей Таро - значение

В июле Львы могут кого-то ранить словами. Если вы решили разорвать отношения, то гороскоп советует сказать об этом честно.

Есть риск узнать о том, что в ваших отношениях есть третий лишний. Берегитесь любовных треугольников, предупредил гороскоп.

Могут отмениться планы, которые касались вас и группы других людей.

Карты также советуют поберечь здоровье, особенно если у вас есть проблемы с сердечно-сосудистой системой.

4 кубков Таро - значение

Карта выбора и ожидания. Львам сделают предложение, но им не понравятся условия. Они будут ждать лучшего варианта. Гороскоп советует присмотреться внимательнее - возможно все не так уж и плохо.

3 жезлов Таро - значение

Львов ждут знакомства, обучение новым навыкам, поездка, которая продвинет ближе к цели.

Если в вашей жизни была тревожная ситуация, то к концу месяца эмоции улягутся, а жизнь станет более спокойной и безопасной.

Гороскоп Таро на июль 2022 для Дев

Шут Таро - значение

В жизни Дев в июле произойдут неожиданные события. Быстро и резко поменяются планы, внезапно приедут гости, вы решите уволиться, поменять место жительства, пойти учиться. Девы начнут что-то делать с нуля.

"Также это карта риска и неожиданных возможностей, пользуйтесь возможностями, рискуйте", - посоветовала астролог.

Иерофант Таро - значение

Девам могут предложить крестить ребенка. Возможно вы решите повенчаться в церкви супругом. Ждите новость от отца.

Некоторые Девы обратятся за советом к авторитетному человеку. В то же время другие представители знака могут пойти против традиций или мнения влиятельного человека.

3 кубков Таро - значение

Очень хорошая карта, которая говорит о радости, празднике, хороших новостях. Гороскоп Таро говорит о том, что Дев ждет успех.

Кроме того, июль будет прибыльным месяцем. Девы смогут позволить себе более комфортную жизнь.

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