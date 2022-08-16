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Гороскоп Таро на сентябрь 2022: Овнам - поездка, Тельцам - хорошие новости, Близнецам - резкие перемены

16 августа 2022, 14:44

У Тельцов - судьбоносный месяц, ваша жизнь круто изменится. Овнов ждет продвижение в делах. Близнецам нужно готовиться к непредсказуемым событиям.

гороскоп Таро
Астролог составила гороскоп по картам Таро на месяц для Овнов, Тельцов, Близнецов / Фото pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на сентябрь 2022 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овнов ждет очень активный месяц, будет продвижение в делах, возможно состоится поездка. У Тельцов - очень важный месяц, придется принимать судьбоносное решение. Близнецы получат прибыль.

Гороскоп по картам Таро на сентябрь 2022 для Овнов

Королева жезлов Таро - значение

В сентябре желания Овнов будут сбываться. Все, что вы пожелаете, обязательно получите.

Рыцарь жезлов Таро - значение

В первый месяц осени Овнам предстоит поездка - путешествие, командировка. Если вы никуда не собираетесь, по вашей инициативе может начаться продвижение в делах, бизнесе, на работе.

4 жезлов Таро - значение

Овны могут затеять ремонт, переехать на новое место жительства.

Вас ждет покупка, продажа, аренда недвижимости. Возращение домой. Если вы выйдете на новую работу, то коллектив будет вам рад и вы почувствуете себя среди этих людей как дома.

Гороскоп по картам Таро на сентябрь 2022 для Тельцов

4 жезлов Таро - значение

В первый месяц осени Тельцов ждет радостное событие. Некоторые Тельцы будут переезжать. Можно делать покупки для дома, делать его более красивым и комфортным.

Паж кубков Таро - значение

Карта радости и изобилия. Тельцы могут получить прибыль, подарок, хорошие новости. Не исключено, что вас ждет новость о беременности. Некоторые Тельцы начнут преподавать.

Тельцы окажутся в обществе людей, которые будут проявлять о них заботу.

Суд Таро - значение

Если у вас есть юридические или судебные дела - ждите хорошую новость, положительное решение.

В сентябре настанет время "пробуждения" - Тельцам придется принять важное решение. Какое-то событие изменит вашу жизнь.

Гороскоп Таро на сентябрь 2022 для Близнецов

3 пентаклей Таро - значение

Карта договоренностей, групп людей. Вместе с командой вы будете делать что-то, что принесет деньги. Будут клиенты, заказы, прибыль.

В личных отношениях может появиться третий лишний.

Королева жезлов Таро - значение

Женщина огненной стихии (Овен, Лев, Стрелец) войдет в жизнь Близнецов в первый месяц осени. Она сделает вашу жизнь более активной, внесет больше энергии. При этом в негативе эта женщина может принести и конфликтные ситуации.

8 жезлов Таро - значение

В сентябре события будут развиваться очень быстро. Нужно будет срочно куда-то ехать, лететь. Ждите известий, посылок, документов.

Смерть - Таро значение

Карта больших перемен. Они произойдут внезапно, предупредил гороскоп Таро.

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