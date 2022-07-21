Гороскоп Таро на август 2022: Овнам - исполнение мечты, Тельцам - успех, Близнецам - прибыль

Астролог составила гороскоп по картам Таро на месяц для Овнов, Тельцов, Близнецов / Фото pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на август 2022 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овнов ждет поездка, также необходимо будет принимать важное решение. У Тельцов - серьезное продвижение в делах. Близнецы получат прибыль и награды за свои усилия.

Гороскоп по картам Таро на август 2022 для Овнов

Звезда Таро - значение

Карта исполнения мечты. То, чего вы хотели, но не верили, что это может произойти, обязательно сбудется.

Астролог советует не бояться мечтать, в августе есть большой шанс получить желаемое.

4 жезлов Таро - значение

Хорошая новость, связанная с недвижимостью, автомобилем. Удачное время для переезда. Некоторые Овны попадут в коллектив, который будет для них как семья. Не исключено, что состоится знакомство с семьей избранника или избранницы.

Возможно возвращение домой из-за границы.

Император Таро - значение

В августе у Овнов состоится поездка. Представителям знака придется принимать важное решение. Полагаться нужно будет только на себя.

Гороскоп по картам Таро на август 2022 для Тельцов

Колесница Таро - значение

У Тельцов есть план, они движутся к цели. Карты советуют не слушать чужих советов, контролировать эмоции и делать свое дело. Ваши усилия увенчаются успехом.

Некоторых Тельцов ждет поездка, всех остальных - серьезное продвижение в делах.

Император Таро - значение

Придется обратиться к человеку, который обладает властью и пользуется уважением (судья, начальник, отец). От него вы получите совет, документы или помощь.

Повешенный Таро - значение

Тельцы с головой погрузятся в какую-то деятельность. Если вы планируете поехать отдыхать или окажетесь в больнице, то там вы скорее всего "зависнете", возьмете тайм-аут. Карта может принести Тельцам период ожидания.

Гороскоп Таро на август 2022 для Близнецов

Король жезлов Таро - значение

Мужчина огненной стихии (Овен, Лев, Стрелец) сыграет роль в жизни Близнецов в августе.

Паж жезлов Таро - значение

Близнецы будут проявлять активность. Возможно это будет новое начинание. Придется заниматься делами детей.

Некоторые Близнецы пойдут учиться и овладевать новыми навыками.

9 пентаклей Таро - значение

Карта прибыли и достатка. Близнецы получат результаты своих трудов, подарок, деньги. Возможно заключение выгодной сделки. Некоторые представители знака отправятся в отпуск.

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