Гороскоп Таро на август 2022: Овнам - исполнение мечты, Тельцам - успех, Близнецам - прибыль

Овнов ждет поездка. У Тельцов - серьезное продвижение в делах. Близнецы получат награду за свои усилия, говорит гороскоп Таро на август 2022.
Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на август 2022 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овнов ждет поездка, также необходимо будет принимать важное решение. У Тельцов - серьезное продвижение в делах. Близнецы получат прибыль и награды за свои усилия.
Гороскоп по картам Таро на август 2022 для Овнов
Звезда Таро - значение
Карта исполнения мечты. То, чего вы хотели, но не верили, что это может произойти, обязательно сбудется.
Астролог советует не бояться мечтать, в августе есть большой шанс получить желаемое.
4 жезлов Таро - значение
Хорошая новость, связанная с недвижимостью, автомобилем. Удачное время для переезда. Некоторые Овны попадут в коллектив, который будет для них как семья. Не исключено, что состоится знакомство с семьей избранника или избранницы.
Возможно возвращение домой из-за границы.
Император Таро - значение
В августе у Овнов состоится поездка. Представителям знака придется принимать важное решение. Полагаться нужно будет только на себя.
Гороскоп по картам Таро на август 2022 для Тельцов
Колесница Таро - значение
У Тельцов есть план, они движутся к цели. Карты советуют не слушать чужих советов, контролировать эмоции и делать свое дело. Ваши усилия увенчаются успехом.
Некоторых Тельцов ждет поездка, всех остальных - серьезное продвижение в делах.
Император Таро - значение
Придется обратиться к человеку, который обладает властью и пользуется уважением (судья, начальник, отец). От него вы получите совет, документы или помощь.
Повешенный Таро - значение
Тельцы с головой погрузятся в какую-то деятельность. Если вы планируете поехать отдыхать или окажетесь в больнице, то там вы скорее всего "зависнете", возьмете тайм-аут. Карта может принести Тельцам период ожидания.
Гороскоп Таро на август 2022 для Близнецов
Король жезлов Таро - значение
Мужчина огненной стихии (Овен, Лев, Стрелец) сыграет роль в жизни Близнецов в августе.
Паж жезлов Таро - значение
Близнецы будут проявлять активность. Возможно это будет новое начинание. Придется заниматься делами детей.
Некоторые Близнецы пойдут учиться и овладевать новыми навыками.
9 пентаклей Таро - значение
Карта прибыли и достатка. Близнецы получат результаты своих трудов, подарок, деньги. Возможно заключение выгодной сделки. Некоторые представители знака отправятся в отпуск.
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