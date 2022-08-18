Гороскоп Таро на сентябрь 2022 для Козерогов, Водолеев и Рыб: что принесет первый месяц осени

Астролог составила гороскоп по картам Таро на месяц для Козерогов, Весов и Рыб / Фото ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на сентябрь 2022 для знаков зодиака Козерог, Водолей, Рыбы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Козерогам нужно будет принять важное решение, Водолеям стоит прямо и честно озвучивать свое мнение, а Рыбам придется бороться за место под солнцем.

Гороскоп по картам Таро на сентябрь 2022 для Козерогов

Император Таро - значение

Руководитель, начальник, муж, человек, который принимает решения или отдает приказы, сыграет роль в вашей жизни. Либо сами Козероги должны будут взять на себя ответственность или сделать важный шаг.

Паж мечей Таро - значение

Начнется какой-то юридический процесс, связанный с документами. Чтобы достичь результата, нужно будет приложить усилия. Возможно получение информации из официальных источников.

Туз жезлов Таро - значение

События будут развиваться быстро. Если вы приняли решение или получили указание, то начнете быстро действовать. Откроются новые возможности. Возможно, вы продолжите заниматься тем, что уже делали ранее, но забросили.

Гороскоп по картам Таро на сентябрь 2022 для Водолеев

Солнце Таро - значение

Карта триумфа, поддержки, продвижения вперед, выздоровления и финансового успеха. В этих сферах у Водолеев будет все хорошо. В целом, это самая позитивная карта колоды.

Королева мечей Таро - значение

Водолеи в сентябре определятся со своими целями и составят план действий. Карта советует прямо и честно озвучивать свое мнение.

Если в вашей жизни сейчас есть какие-то неясности, то в первый месяц осени ситуация прояснится.

Паж пентаклей Таро - значение

Деньги у Водолеев будут, хотя и небольшие. Возможно вы начнете пробовать себя в каком-то новом деле. Чтобы эта деятельность приносила прибыль, нужно будет приложить много усилий.

Гороскоп Таро на сентябрь 2022 для Рыб

Солнце Таро - значение

В делах - успешное продвижение. Не исключено, что состоится поездка, путешествие. Рыб также ждет прибыль и хорошая новость о детях.

5 жезлов Таро - значение

Карта соревнований, битвы, борьбы, конкуренции. Если вы сражаетесь за новую должность, поступление в университет и т.д., удача будет на вашей стороне. Не ждите поддержки окружающих. Вам придется расчитывать только на себя.

Паж мечей Таро - значение

У Рыб появится новая идея, новое начинание. Придет информация, которую вы ждали. Некоторые Рыбы будут заниматься делами детей.

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