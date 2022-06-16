Гороскоп Таро на июль: Козерогам - большие заработки, Водолеям - триумф, Рыбам - решение проблемы

Козерогов, Водолеев и Рыб ждет очень прибыльный месяц. В некоторых делах наступит кульминация, а что-то благополучно завершится, говорит гороскоп на июль 2022.
Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июль 2022 для знаков зодиака Козерог, Водолей, Рыбы.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, в июле будет сразу пять ретроградных планет, поэтому некоторые процессы замедлятся. Но в то же время это удачное время для завершения и подготовки к каким-то событиям. В целом, Козерогов, Водолеев и Рыб ждет очень прибыльный месяц.
Гороскоп по картам Таро на июль 2022 для Козерогов
3 жезлов Таро - значение
Июль - хороший месяц для поездок, командировок, путешествий, контактов, обучения и получения новых навыков.
Король пентаклей Таро - значение
С финансами у Козерогов все будет хорошо, но нужно будет обучиться финансовой грамотности.
7 пентаклей Таро - значение
У Козерогов будет много работы и прибыли, говорит гороскоп Таро на июль 2022. У тех представителей знака, которые работают с клиентами, ожидается много заказов. Придется работать, не поднимая головы.
Козероги заработают хорошую репутацию. Ваше мастерство оценят.
Паж чаш Таро - значение
В июле Козероги смогут позволить себе много удовольствий и покупок. Обучение будет в радость. Если у вас свой бизнес, то его нужно будет развивать и уделять этому много времени.
Гороскоп по картам Таро на июль 2022 для Водолеев
Король мечей Таро - значение
Мужчина воздушной стихии (Близнецы, Весы или Водолей) сыграет роль в вашей жизни в июле. Не исключено, что это специалист (юрист, врач, чиновник), к которому необходимо будет обратиться.
6 жезлов Таро - значение
Карта триумфа, победы и достижений. Водолеи будут на коне в июле и достигнут успеха. Есть шанс получить новую работу, выступить публично, стать лидером или возглавить проект.
10 пентаклей Таро - значение
Хорошая финансовая карта. Гороскоп на июль 2022 обещает Водолеям прибыль. Это может быть удачная сделка, финансовая помощь членов семьи. Также карта говорит о прибавлении в семействе (помолвка, брак, рождение ребенка).
Если вы ждете какую-то сумму денег, то она придет к вам в июле.
Гороскоп Таро на июль 2022 для Рыб
6 мечей Таро - значение
Рыбы будут стараться продвинуть и стимулировать развитие каких-то процессов. Если в вашей жизни была тревожная ситуация, то в июле все устаканится.
Рыб ждет путешествие, переезд, поездка. Произойдет поворот в лучшую сторону, появится свет в конце тоннеля.
Король пентаклей Таро - значение
Рыбы будут при деньгах. Также это может быть мужчина земной стихии (Телец, Дева, Козерог), с которым будут связаны финансовые дела.
Справедливость Таро - значение
Карта символизирует юридические дела и документы, брак или развод. В июле в этих процессах появится ясность. Если вы планируете судебное заседание , то оно состоится, если ждете решение - получите его во второй месяц лета.
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