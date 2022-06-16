Гороскоп Таро на июль: Козерогам - большие заработки, Водолеям - триумф, Рыбам - решение проблемы

Астролог составила гороскоп по картам Таро на месяц для Козерогов, Весов и Рыб / Фото pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июль 2022 для знаков зодиака Козерог, Водолей, Рыбы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, в июле будет сразу пять ретроградных планет, поэтому некоторые процессы замедлятся. Но в то же время это удачное время для завершения и подготовки к каким-то событиям. В целом, Козерогов, Водолеев и Рыб ждет очень прибыльный месяц.

Гороскоп по картам Таро на июль 2022 для Козерогов

3 жезлов Таро - значение

Июль - хороший месяц для поездок, командировок, путешествий, контактов, обучения и получения новых навыков.

Король пентаклей Таро - значение

С финансами у Козерогов все будет хорошо, но нужно будет обучиться финансовой грамотности.

7 пентаклей Таро - значение

У Козерогов будет много работы и прибыли, говорит гороскоп Таро на июль 2022. У тех представителей знака, которые работают с клиентами, ожидается много заказов. Придется работать, не поднимая головы.

Козероги заработают хорошую репутацию. Ваше мастерство оценят.

Паж чаш Таро - значение

В июле Козероги смогут позволить себе много удовольствий и покупок. Обучение будет в радость. Если у вас свой бизнес, то его нужно будет развивать и уделять этому много времени.

Гороскоп по картам Таро на июль 2022 для Водолеев

Король мечей Таро - значение

Мужчина воздушной стихии (Близнецы, Весы или Водолей) сыграет роль в вашей жизни в июле. Не исключено, что это специалист (юрист, врач, чиновник), к которому необходимо будет обратиться.

6 жезлов Таро - значение

Карта триумфа, победы и достижений. Водолеи будут на коне в июле и достигнут успеха. Есть шанс получить новую работу, выступить публично, стать лидером или возглавить проект.

10 пентаклей Таро - значение

Хорошая финансовая карта. Гороскоп на июль 2022 обещает Водолеям прибыль. Это может быть удачная сделка, финансовая помощь членов семьи. Также карта говорит о прибавлении в семействе (помолвка, брак, рождение ребенка).

Если вы ждете какую-то сумму денег, то она придет к вам в июле.

Гороскоп Таро на июль 2022 для Рыб

6 мечей Таро - значение

Рыбы будут стараться продвинуть и стимулировать развитие каких-то процессов. Если в вашей жизни была тревожная ситуация, то в июле все устаканится.

Рыб ждет путешествие, переезд, поездка. Произойдет поворот в лучшую сторону, появится свет в конце тоннеля.

Король пентаклей Таро - значение

Рыбы будут при деньгах. Также это может быть мужчина земной стихии (Телец, Дева, Козерог), с которым будут связаны финансовые дела.

Справедливость Таро - значение

Карта символизирует юридические дела и документы, брак или развод. В июле в этих процессах появится ясность. Если вы планируете судебное заседание , то оно состоится, если ждете решение - получите его во второй месяц лета.

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