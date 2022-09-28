Гороскоп Таро на октябрь 2022: Весам - перемены, Скорпионам - подарок, Стрельцам - помощь

Весов ждет важный месяц, перемены будут происходить быстро. У Скорпионов появится ощущение безопасности. Стрельцам предложат творческий проект, говорит гороскоп.
Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на октябрь 2022 для знаков зодиака Весы, Скорпион и Стрелец.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, у Весов начнется новый цикл жизни, Скорпионам нужно будет решительно действовать, а Стрельцов ждет интересный творческий проект.
Гороскоп по картам Таро на сентябрь 2022 для Весов
Туз мечей Таро - значение
Что-то новое войдет в жизнь Весов в октябре. Придет понимание того, чего вы хотите от жизни и какая ваша цель. Прояснится ситуация, в которой не все было понятно. Весы будут принимать решение, причем делать это нужно будет быстро.
Мир Таро - значение
Завершается какой-то цикл в отношениях, работе, любой сфере жизни. Появится новое начинание, новые возможности. В целом, Весов ждут глобальные перемены.
Представители знака примут решение что-то закончить и начать с нуля.
Первосвященник Таро - значение
Карта говорит о браке, помолвке, рождении ребенка.
Гороскоп по картам Таро на сентябрь 2022 для Скорпионов
Туз мечей Таро - значение
Появится ясность и четкость. Вы точно знаете, чего вы хотите. Появится новое направление и новое решение. Скорпионы будут действовать быстро и решительно.
4 жезлов Таро - значение
Карта стабильности, безопасности и комфорта. Скорпионы могут поменять место жительства, переехать за границу, поменять работу, начать новые отношения - и все это принесет вам радость.
6 кубков Таро - значение
Карта прошлого и ностальгии. Что-то очень приятное произойдет в жизни Скорпионов. Вы получите помощь и поддержку. Не исключены подарки и встречи с людьми, которые вам очень дороги.
Туз кубков Таро - значение
Скорпионы сделают первый шаг в новом направлении. Если вам будут что-то предлагать, то соглашайтесь, советует гороскоп Таро.
Гороскоп Таро на сентябрь 2022 для Стрельцов
Королева кубков Таро - значение
Женщина (Рак, Рыбы или Скорпион) сыграет роль в жизни Стрельцов. От нее вы получите помощь и поддержку.
3 пентаклей Таро - значение
У Стрельцов будет договоренность относительно работы или денег. Возможно вам предложат новый проект. Скорее всего, он будет связан с творчеством.
Также Стрельцы получать прибыль за выполненную работу.
Мир Таро - значение
Карта завершения цикла и новое начало. Также это карта получения результата и перехода на новый уровень. Стрельцы могут получить новую лучшую работу, прибыль за выполненный заказ. Некоторые представители знака могут переехать и начать жизнь с нуля.
Вам также может быть интересно:
- Гороскоп Таро на октябрь 2022: Овнам - прибыль, Тельцам - соблазны, Близнецам - победа над страхами
- Гороскоп Таро на октябрь 2022 для Раков, Львов и Дев: кто станет богачом месяца