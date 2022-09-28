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Гороскоп Таро на октябрь 2022: Весам - перемены, Скорпионам - подарок, Стрельцам - помощь

28 сентября 2022, 01:32

Весов ждет важный месяц, перемены будут происходить быстро. У Скорпионов появится ощущение безопасности. Стрельцам предложат творческий проект, говорит гороскоп.

Гороскоп Таро, Анжела Перл
Астролог составила гороскоп по картам Таро на месяц для Весов, Скорпионов и Стрельцов / Фото pixabay.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на октябрь 2022 для знаков зодиака Весы, Скорпион и Стрелец.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, у Весов начнется новый цикл жизни, Скорпионам нужно будет решительно действовать, а Стрельцов ждет интересный творческий проект.

Гороскоп по картам Таро на сентябрь 2022 для Весов

Туз мечей Таро - значение

Что-то новое войдет в жизнь Весов в октябре. Придет понимание того, чего вы хотите от жизни и какая ваша цель. Прояснится ситуация, в которой не все было понятно. Весы будут принимать решение, причем делать это нужно будет быстро.

Мир Таро - значение

Завершается какой-то цикл в отношениях, работе, любой сфере жизни. Появится новое начинание, новые возможности. В целом, Весов ждут глобальные перемены.

Представители знака примут решение что-то закончить и начать с нуля.

Первосвященник Таро - значение

Карта говорит о браке, помолвке, рождении ребенка.

Гороскоп по картам Таро на сентябрь 2022 для Скорпионов

Туз мечей Таро - значение

Появится ясность и четкость. Вы точно знаете, чего вы хотите. Появится новое направление и новое решение. Скорпионы будут действовать быстро и решительно.

4 жезлов Таро - значение

Карта стабильности, безопасности и комфорта. Скорпионы могут поменять место жительства, переехать за границу, поменять работу, начать новые отношения - и все это принесет вам радость.

6 кубков Таро - значение

Карта прошлого и ностальгии. Что-то очень приятное произойдет в жизни Скорпионов. Вы получите помощь и поддержку. Не исключены подарки и встречи с людьми, которые вам очень дороги.

Туз кубков Таро - значение

Скорпионы сделают первый шаг в новом направлении. Если вам будут что-то предлагать, то соглашайтесь, советует гороскоп Таро.

Гороскоп Таро на сентябрь 2022 для Стрельцов

Королева кубков Таро - значение

Женщина (Рак, Рыбы или Скорпион) сыграет роль в жизни Стрельцов. От нее вы получите помощь и поддержку.

3 пентаклей Таро - значение

У Стрельцов будет договоренность относительно работы или денег. Возможно вам предложат новый проект. Скорее всего, он будет связан с творчеством.

Также Стрельцы получать прибыль за выполненную работу.

Мир Таро - значение

Карта завершения цикла и новое начало. Также это карта получения результата и перехода на новый уровень. Стрельцы могут получить новую лучшую работу, прибыль за выполненный заказ. Некоторые представители знака могут переехать и начать жизнь с нуля.

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Гороскоп Таро на октябрь 2022: Весам - перемены, Скорпионам - подарок, Стрельцам - помощь

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