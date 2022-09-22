Гороскоп Таро на октябрь 2022: Овнам - прибыль, Тельцам - соблазны, Близнецам - победа над страхами

Астролог составила гороскоп по картам Таро на месяц для Овнов, Тельцов, Близнецов / Фото pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на октябрь 2022 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овнов ждет большая прибыль и выгодная сделка. К Тельцам придет понимание, что нынешние отношения, место жительства или работа их не устраивают, поэтому нужно искать варианты получше. Близнецам помогут люди, которым они небезразличны.

Гороскоп по картам Таро на октябрь 2022 для Овнов

Влюбленные Таро - значение

В октябре Овнов будут волновать вопросы любви, брака, сотрудничества и партнерства. У свободных представителей знака состоится романтическое знакомство. Тех, кто в ссоре, ждет примирение, а тех Овнов, которые в разлуке - встреча.

Туз пентаклей Таро - значение

Появится возможность заключить выгодный контракт или сделку покупки/продажи. Овны получат деньги или что-то ценное в октябре, говорит гороскоп Таро.

5 жезлов Таро - значение

Карта говорит о конфликте и конкуренции. Овнам нужно будет доказывать свою силу и правоту.

Возможны судебные, юридические дела в октябре.

Гороскоп по картам Таро на октябрь 2022 для Тельцов

8 кубков Таро - значение

Тельцам захочется куда-то уехать или уйти. Например, вас не устраивают отношения, и вы захотите их прекратить. Некоторые Тельцы могут уволиться с работы и начать искать лучшее место. Также представители знака могут переехать в другой город или страну.

"Произойдет эмоциональный толчок, который даст Тельцам понимание, что они хотят искать лучшей судьбы", - сказала Анжела Перл.

Паж мечей Таро - значение

Карта ученика. Тельцы захотят развиваться, получить новые навыки. Некоторые представители знака будут заниматься вопросами обучения своих детей.

Дьявол Таро - значение

Карта соблазнов. Также она символизирует инстанции, которые обладают властью и силой (полиция, суды, государственные учреждения).

"Кто-то будет на вас давить, возможно это будет начальник или партнер. Давление может стать причиной ухода с работы или из отношений, но пока что вас держит страх", - предупредила астролог.

Гороскоп Таро на октябрь 2022 для Близнецов

3 жезлов Таро - значение

Месяц будет активным. Ожидается много переговоров, поездок, звонков.

Сила Таро - значение

Вы справитесь и со своими внутренними страхами, и с любой (даже самой сложной) ситуацией. Близнецы будут на коне. Но придется потратить много энергии.

Король кубков Таро - значение

Мужчина (Рак, Скорпион или Рыбы) поможет Близнецам как минимум советом. Также это может быть помощь врача, родителей, людей, которые о вас позаботятся.

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