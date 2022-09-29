Гороскоп Таро на октябрь 2022: Козерогам - трагическое известие, Рыбам - ссора, Водолеям - поездка

Астролог составила гороскоп по картам Таро на месяц для Козерогов, Водолеев и Рыб / Фото pixabay.com

​​​Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на октябрь 2022 для знаков зодиака Козерог, Водолей, Рыбы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Козерогам нужно готовиться к внезапным переменам, на которые нужно будет быстро реагировать. Водолеев ждет финансово стабильный месяц, а Рыбам стоит опасаться конфликта в семье или на работе.

Гороскоп по картам Таро на октябрь 2022 для Козерогов

Король жезлов Таро - значение

Активный и энергичный мужчина (по гороскопу - Овен, Лев или Стрелец) сыграет роль в жизни Козерогов в октябре. Это может быть друг, коллега, родственник.

Рыцарь мечей Таро - значение

Карта скорости - дела будут продвигаться быстро. Возможна неожиданная, незапланированная поездка.

Смерть Таро - значение

Козероги могут получить трагическое известие.

Также эта карта говорит об очень больших переменах в жизни, которые произойдут внезапно. После завершения чего-то произойдет перерождение в новом качестве. Откроются новые возможности.

Гороскоп по картам Таро на октябрь 2022 для Водолеев

Королева пентаклей Таро - значение

Финансовая ситуация будет стабильной, ожидается приход денег. Женщина (Телец, Дева или Козерог по гороскопу) сыграет роль в жизни Водолеев. Она может поддержать вас финансово или эмоционально.

Четверка жезлов Таро - значение

Карта получения результатов, связанных с недвижимостью. Например, это может быть сделка по недвижимости, возвращение домой.

Во всех сферах жизни Водолеев ситуация в октябре будет стабильной.

Колесница Таро - значение

Водолеи отправятся в поездку. Путешествие будет приятным. Там, куда вы отправитесь, вас очень ждут.

Для тех представителей знака, которые никуда не собираются ехать, эта карта означает прогресс и продвижение в делах. Водолеи будут контролировать ситуацию и управлять процессом.

Гороскоп Таро на октябрь 2022 для Рыб

5 мечей Таро - значение

Это карта сражения и конфликта. Не исключена ссора в семье или на работе. Рыбы окажутся в ситуации, когда им нужно будет отстаивать свою точку зрения. Поддержки не будет. В лучшем случае - это соревнование или конкуренция. Совет карты: рассчитывайте только на себя.

Дьявол Таро - значение

Карта давления и страха.

"Вы можете терпеть ссоры, обиды, конфликты от начальника, супруга, потому что вы будете бояться, что вы не справитесь", - объяснила астролог.

Еще один вариант: государственные инстанции могут обязать Рыб что-то делать.

Представителям знака придется бороться или сражаться. Астролог советует не бояться и побороть свой страх.

3 пентаклей Таро - значение

Работа в команде, с клиентами, получение дохода. Вам могут предложить творческий, креативный проект, за который в результате вы получите деньги.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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