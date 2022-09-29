Гороскоп Таро на октябрь 2022: Козерогам - трагическое известие, Рыбам - ссора, Водолеям - поездка

Козерогов ждут очень большие перемены в жизни, у Водолеев - хороший и стабильный месяц, Рыбам придется сражаться за свое место под солнцем, говорит гороскоп.
Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на октябрь 2022 для знаков зодиака Козерог, Водолей, Рыбы.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Козерогам нужно готовиться к внезапным переменам, на которые нужно будет быстро реагировать. Водолеев ждет финансово стабильный месяц, а Рыбам стоит опасаться конфликта в семье или на работе.
Гороскоп по картам Таро на октябрь 2022 для Козерогов
Король жезлов Таро - значение
Активный и энергичный мужчина (по гороскопу - Овен, Лев или Стрелец) сыграет роль в жизни Козерогов в октябре. Это может быть друг, коллега, родственник.
Рыцарь мечей Таро - значение
Карта скорости - дела будут продвигаться быстро. Возможна неожиданная, незапланированная поездка.
Смерть Таро - значение
Козероги могут получить трагическое известие.
Также эта карта говорит об очень больших переменах в жизни, которые произойдут внезапно. После завершения чего-то произойдет перерождение в новом качестве. Откроются новые возможности.
Гороскоп по картам Таро на октябрь 2022 для Водолеев
Королева пентаклей Таро - значение
Финансовая ситуация будет стабильной, ожидается приход денег. Женщина (Телец, Дева или Козерог по гороскопу) сыграет роль в жизни Водолеев. Она может поддержать вас финансово или эмоционально.
Четверка жезлов Таро - значение
Карта получения результатов, связанных с недвижимостью. Например, это может быть сделка по недвижимости, возвращение домой.
Во всех сферах жизни Водолеев ситуация в октябре будет стабильной.
Колесница Таро - значение
Водолеи отправятся в поездку. Путешествие будет приятным. Там, куда вы отправитесь, вас очень ждут.
Для тех представителей знака, которые никуда не собираются ехать, эта карта означает прогресс и продвижение в делах. Водолеи будут контролировать ситуацию и управлять процессом.
Гороскоп Таро на октябрь 2022 для Рыб
5 мечей Таро - значение
Это карта сражения и конфликта. Не исключена ссора в семье или на работе. Рыбы окажутся в ситуации, когда им нужно будет отстаивать свою точку зрения. Поддержки не будет. В лучшем случае - это соревнование или конкуренция. Совет карты: рассчитывайте только на себя.
Дьявол Таро - значение
Карта давления и страха.
"Вы можете терпеть ссоры, обиды, конфликты от начальника, супруга, потому что вы будете бояться, что вы не справитесь", - объяснила астролог.
Еще один вариант: государственные инстанции могут обязать Рыб что-то делать.
Представителям знака придется бороться или сражаться. Астролог советует не бояться и побороть свой страх.
3 пентаклей Таро - значение
Работа в команде, с клиентами, получение дохода. Вам могут предложить творческий, креативный проект, за который в результате вы получите деньги.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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