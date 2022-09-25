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Гороскоп Таро на октябрь 2022 для Раков, Львов и Дев: кто станет богачом месяца

25 сентября 2022, 13:11

У Раков - отличный месяц, вы будете открыты для чего-то нового. Львам нужно будет копить деньги и планировать бюджет. Девы отправятся в путь, говорит гороскоп.

Гороскоп Таро, Анжела Перл
Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на месяц для Дев, Раков и Львов / Фото pixabay.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на октябрь 2022 для знаков зодиака Рак, Лев, Дева и рассказала, чего опасаться, чего ожидать и к чему быть готовыми.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Раков и Львов ждет хороший финансовый месяц, будет прибыль и появятся новые возможности. Девы вернутся туда, где их очень любят и ждут.

Гороскоп по картам Таро на сентябрь 2022 для Раков

Туз пентаклей Таро - значение

В октябре Раков ждет прибыль, денежное предложение или подарок. Откроются новые возможности.

Кроме того, эта карта говорит о хорошем здоровье и о том, что начнется период стабильности.

6 кубков Таро - значение

Карта хороших эмоций. Ракам можно рассчитывать на помощь, благодарность, подарок и на теплую встречу с теми людьми, которых вы давно не видели, но очень любите

Туз жезлов Таро - значение

Энергия будет бить ключом, говорит гороскоп Таро. Появится идея, которую Раки начнут воплощать в жизнь. Не исключено знакомство, новое начинание. Появится храбрость, чтобы двигаться вперед.

Гороскоп по картам Таро на сентябрь 2022 для Львов

10 пентаклей Таро - значение

В октябре Львы достигнут своих целей и результат превысит всякие ожидания. Также это карта достатка. Второй месяц осени будет очень прибыльным. Некоторые Львы могут получить наследство.

Королева мечей Таро - значение

Женщина (по профессии - адвокат, юрист, преподаватель, врач) сыграет роль в жизни Львов в октябре.

4 пентаклей Таро - значение

Карта финансовой стабильности. Вы будете либо копить деньги, либо вкладывать их во что-то. Придется планировать бюджет.

Гороскоп Таро на сентябрь 2022 для Дев

8 кубков Таро - значение

Девы отправятся в путешествие. Вас ждет командировка или переезд. Не исключена смена работы.

Там, где вы сейчас находитесь, не хватает чего-то для души. Девы отправятся на поиск лучшего места, говорит гороскоп.

4 жезлов Таро - значение

Карта стабильности, недвижимости, семьи, места жительства. Появится чувство безопасности и комфорта.

Девы могут купить свое жилье, некоторые представители вернутся домой. Ждите приглашения от близких людей.

Паж кубков Таро - значение

Новость о беременности, рождение ребенка. Дети каким-то образом войдут в вашу жизнь. Появится кто-то, о ком Девам придется заботиться.

Некоторые представители знака найдут себе дело, в которое будут вкладывать душу.

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