УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп Таро на ноябрь: Весам - плохие новости, Скорпионам - исполнение желания, Стрельцам - радость

25 октября 2022, 12:31

Весам откроется какая-то тайна, Скорпионы в начале месяца получат то, о чем мечтали. Стрельцам стоит взять паузу и отдохнуть, говорит гороскоп Таро.

гороскоп Таро
Астролог составила гороскоп по картам Таро на месяц для Весов, Скорпионов и Стрельцов / Коллаж pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на ноябрь 2022 для знаков зодиака Весы, Скорпион и Стрелец.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Весам стоит опасаться слухов, сплетен и плохих новостей, Скорпионов будут терзать муки выбора, а Стрельцов ждет головокружительный успех в карьере.

Гороскоп по картам Таро на ноябрь 2022 для Весов

Верховная жрица + Отшельник Таро - значение

В ноябре Весам откроется какая-то тайна, вы получите информацию о том, что было скрыто.

Паж жезлов Таро - значение

Карта обозначает детей, обучение, новое начало.

Возможно вам придется позаботиться о своем ребенке либо вы пойдете учиться или будете уделять много времени новому делу. Карта советует не полагаться на других, а заниматься своим начинанием самому.

3 мечей Таро - значение

Весы могут получить плохую новость, которая их очень расстроит. Стоит опасаться слухов и сплетен. Появится ощущение тревожности.

Гороскоп по картам Таро на ноябрь 2022 для Скорпионов

7 кубков Таро - значение

Скорпионы будут сомневаться в том, какой выбор им сделать, какое решение принять.

10 кубков Таро - значение

Карта исполнения желания. Все получится так, как вы хотели. Астролог советует не советует затягивать с выбором в начале месяца для того, чтобы ситуация проигралась наилучшим для вас образом.

2 кубков Таро - значение

Скорпионов ждет заключение контракта, договора. Некоторые представители знака могут получить предложение руки и сердца.

Выбор будет сделан, решение принято, и Скорпионы будут этому рады.

Гороскоп Таро на ноябрь 2022 для Стрельцов

4 мечей Таро - значение

Совет карты: возьмите паузу и сделайте перерыв и отдохните. Стоит позаботиться о себе, вы слишком устали.

Иерофант Таро - значение

Вы получите совет или указание от человека, которого уважаете и к которому прислушиваетесь.

Солнце Таро - значение

Стрельцов ждет успех на работе, продвижение в карьере. С вами может связаться какая-то компания, которая предложит вам интересный и прибыльный проект.

Некоторые Стрельцы отправятся в путешествие или на отдых.

9 кубков Таро - значение

В жизни Стрельцов произойдет радостное событие. Вы будете гордиться собой. Захочется поделиться своей радостью с другими людьми.

Дьявол Таро - значение

Стрельцы могут познакомиться с человеком, который обладает силой и властью. Стоит быть острожными, так как этот человек может вами манипулировать.

Также представители знака могут попасть в компанию, работать в которой давно мечтали.

Вам также может быть интересно:

гороскоп Весы Стрелец Скорпион гороскоп Скорпион Стрелец гороскоп гороскоп Весы гороскоп на ноябрь гороскоп 2022 таро карты таро Анжела Перл гороскоп Таро гороскоп таро на месяц
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:49

Экс-жена Виталия Кличко Наталья Егорова обнажила хрупкие плечики в открытом платье

12:31

Гороскоп Таро на ноябрь: Весам - плохие новости, Скорпионам - исполнение желания, Стрельцам - радостьВидео

12:09

Ракеты убили его ранним утром: в рядах ВСУ погиб 24-летний боец и звезда автогонок

12:05

Штайнмайер обратился с посланием к украинцам и немцам

11:52

Что вы увидели первым: тест по картинке определит истинный характер

Реклама
11:46

Владимир Продивус: Голосование IBA о снятии санкций с россиян и белорусов не было прозрачным

11:27

"Металлист" поддержит молодежную академию в Черновцах благодаря партнерству с Favbet, - гендиректор

11:26

Потомок последнего гетмана и 1+1 запускают новый проект для борьбы с российской дезинформациейВидео

11:21

Розовые волосы, талия в кожаном корсете: Мадонна снова взбудоражила фанатовФото

11:06

Красный маникюр неописуемой красоты: 8 впечатляющих вариантов на осень 2022

10:59

У Зеленского предложили обменять президента Мотор Сичи Богуслаева на украинских пленныхВидео

10:32

В США хотят выдать Украине новые системы ПВО - ReutersВидео

10:16

В ДТП погиб популярный американский комедийный актер

10:16

Взрыв у отделения ФСБ: в Мелитополе "бавовна" возле бизнес-центра гауляйтераФотоВидео

10:05

Испытания ядерного оружия в РФ провалились: СМИ выяснили планы КремляВидео

10:02

Гороскоп на сегодня 25 октября 2022: Тельцам – разочарование, Весам – перемены, Козерогам – обман

09:48

Легендарный певец Андреа Бочелли забрал себе оглохшего от взрывов в Купянске пса ДжекаВидео

09:46

Успел повоевать один день: на Донбассе уничтожили "добровольца" из российской глушиВидео

09:45

Ведущий "Холостяка" собирается усыновить ребенкаВидео

09:19

Иран может передать России новый вид дронов Meraj-521Видео

Реклама
09:05

"Москвичам будет гораздо интереснее": экс-депутат Госдумы спрогнозировал "бавовну" в РФВидео

08:56

Как пропагандиста Красовского выгнали из Гестапо за жестокостьмнение

08:35

Застрелили через дверь: появились детали казни оккупантами РФ известного дирижера в ХерсонеВидео

08:27

Президент Германии Штайнмайер прибыл с официальным визитом в Украину

08:06

ВСУ ударили в расположение "кадыровцев" на Херсонщине: 60 захватчиков ранены, около 40 погибли

07:57

Убийцы украинцев: названы имена наводчиков ракет РФ на дома и гражданские объектыВидео

07:11

В Украине подорвался на мине оккупант-сапер, ранее "отличившийся" в Чечне, Югославии и Сирии

06:34

Пригожин создает структуру, которая может угрожать власти Путина - ISW

06:23

Столицу России могут перенести в Нижний Новгород или Екатеринбургмнение

05:36

Путин подписал себе и России смертный приговор: астролог назвал дату начала конца

05:20

Аджика, от которой слюнки потекут: самый простой рецепт обалденной закускиВидео

05:07

Как лучше всего заряжать смартфон, чтобы продлить срок службы аккумулятора

04:15

"Непослушные фото в постели": Кайли Дженнер показалась в обалденном корсете без лифчика

03:56

Выгодно ли Западу, чтобы Путин ударил ядерным оружием по Украине - ответ экспертаВидео

03:40

Неприятности и серьезные конфликты: астролог рассказала, кому ждать беды в новолуние 25 октябряВидео

03:20

Вкуснее Оливье в 10 раз: бомбический салат на Новый год 2023 - легкий рецептВидео

03:10

Зачем враги объявили в Херсоне эвакуацию жителей: объяснение эксперта

02:40

"Потоп" с аномалией: украинцев ошарашили неожиданным прогнозом и назвали датыВидео

02:07

Виктория Бекхэм задрала ногу в латексном костюме кошки со змейкой на причинном местеВидео

01:35

Низкий уровень жизни приводит к агрессии: Пономарев объяснил, какой должна стать РоссияВидео

Реклама
00:51

Приметы на 25 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы деньги привлечьВидео

24 октября, понедельник
23:59

Зима станет самой сложной в истории Украины - ЗеленскийВидео

23:36

"Сорвали операцию на взлете": Кулеба рассказал, как РФ опозорилась из-за вброса о "грязной бомбе"Видео

23:10

"Ждите": Медведев натянул черный плащ и начал угрожать УкраинеВидео

22:36

Украина ломает вторую армию мира: Зеленский рассказал, как Россия потерпела крах и стала просителемВидео

22:01

Кароль показала редкие фото со взрослым сыном

21:59

"Будит во мне жажду": 43-летняя Пинк в бикини расплылась под мексиканским солнцем

21:58

Хотели сковать войска РФ, но нанесли мощный удар: Сырский рассказал об операции ВСУ на Харьковщине

21:56

Не видят никаких признаков: в США не верят, что Россия планирует применить ядерное оружие в УкраинеВидео

21:55

Цены станут заоблачными: в Украине может исчезнуть популярный вид мукиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Гороскоп
Гороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябре
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять