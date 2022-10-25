Гороскоп Таро на ноябрь: Весам - плохие новости, Скорпионам - исполнение желания, Стрельцам - радость

Весам откроется какая-то тайна, Скорпионы в начале месяца получат то, о чем мечтали. Стрельцам стоит взять паузу и отдохнуть, говорит гороскоп Таро.
Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на ноябрь 2022 для знаков зодиака Весы, Скорпион и Стрелец.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Весам стоит опасаться слухов, сплетен и плохих новостей, Скорпионов будут терзать муки выбора, а Стрельцов ждет головокружительный успех в карьере.
Гороскоп по картам Таро на ноябрь 2022 для Весов
Верховная жрица + Отшельник Таро - значение
В ноябре Весам откроется какая-то тайна, вы получите информацию о том, что было скрыто.
Паж жезлов Таро - значение
Карта обозначает детей, обучение, новое начало.
Возможно вам придется позаботиться о своем ребенке либо вы пойдете учиться или будете уделять много времени новому делу. Карта советует не полагаться на других, а заниматься своим начинанием самому.
3 мечей Таро - значение
Весы могут получить плохую новость, которая их очень расстроит. Стоит опасаться слухов и сплетен. Появится ощущение тревожности.
Гороскоп по картам Таро на ноябрь 2022 для Скорпионов
7 кубков Таро - значение
Скорпионы будут сомневаться в том, какой выбор им сделать, какое решение принять.
10 кубков Таро - значение
Карта исполнения желания. Все получится так, как вы хотели. Астролог советует не советует затягивать с выбором в начале месяца для того, чтобы ситуация проигралась наилучшим для вас образом.
2 кубков Таро - значение
Скорпионов ждет заключение контракта, договора. Некоторые представители знака могут получить предложение руки и сердца.
Выбор будет сделан, решение принято, и Скорпионы будут этому рады.
Гороскоп Таро на ноябрь 2022 для Стрельцов
4 мечей Таро - значение
Совет карты: возьмите паузу и сделайте перерыв и отдохните. Стоит позаботиться о себе, вы слишком устали.
Иерофант Таро - значение
Вы получите совет или указание от человека, которого уважаете и к которому прислушиваетесь.
Солнце Таро - значение
Стрельцов ждет успех на работе, продвижение в карьере. С вами может связаться какая-то компания, которая предложит вам интересный и прибыльный проект.
Некоторые Стрельцы отправятся в путешествие или на отдых.
9 кубков Таро - значение
В жизни Стрельцов произойдет радостное событие. Вы будете гордиться собой. Захочется поделиться своей радостью с другими людьми.
Дьявол Таро - значение
Стрельцы могут познакомиться с человеком, который обладает силой и властью. Стоит быть острожными, так как этот человек может вами манипулировать.
Также представители знака могут попасть в компанию, работать в которой давно мечтали.
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