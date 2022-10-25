Гороскоп Таро на ноябрь: Весам - плохие новости, Скорпионам - исполнение желания, Стрельцам - радость

Астролог составила гороскоп по картам Таро на месяц для Весов, Скорпионов и Стрельцов / Коллаж pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на ноябрь 2022 для знаков зодиака Весы, Скорпион и Стрелец.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Весам стоит опасаться слухов, сплетен и плохих новостей, Скорпионов будут терзать муки выбора, а Стрельцов ждет головокружительный успех в карьере.

Гороскоп по картам Таро на ноябрь 2022 для Весов

Верховная жрица + Отшельник Таро - значение

В ноябре Весам откроется какая-то тайна, вы получите информацию о том, что было скрыто.

Паж жезлов Таро - значение

Карта обозначает детей, обучение, новое начало.

Возможно вам придется позаботиться о своем ребенке либо вы пойдете учиться или будете уделять много времени новому делу. Карта советует не полагаться на других, а заниматься своим начинанием самому.

3 мечей Таро - значение

Весы могут получить плохую новость, которая их очень расстроит. Стоит опасаться слухов и сплетен. Появится ощущение тревожности.

Гороскоп по картам Таро на ноябрь 2022 для Скорпионов

7 кубков Таро - значение

Скорпионы будут сомневаться в том, какой выбор им сделать, какое решение принять.

10 кубков Таро - значение

Карта исполнения желания. Все получится так, как вы хотели. Астролог советует не советует затягивать с выбором в начале месяца для того, чтобы ситуация проигралась наилучшим для вас образом.

2 кубков Таро - значение

Скорпионов ждет заключение контракта, договора. Некоторые представители знака могут получить предложение руки и сердца.

Выбор будет сделан, решение принято, и Скорпионы будут этому рады.

Гороскоп Таро на ноябрь 2022 для Стрельцов

4 мечей Таро - значение

Совет карты: возьмите паузу и сделайте перерыв и отдохните. Стоит позаботиться о себе, вы слишком устали.

Иерофант Таро - значение

Вы получите совет или указание от человека, которого уважаете и к которому прислушиваетесь.

Солнце Таро - значение

Стрельцов ждет успех на работе, продвижение в карьере. С вами может связаться какая-то компания, которая предложит вам интересный и прибыльный проект.

Некоторые Стрельцы отправятся в путешествие или на отдых.

9 кубков Таро - значение

В жизни Стрельцов произойдет радостное событие. Вы будете гордиться собой. Захочется поделиться своей радостью с другими людьми.

Дьявол Таро - значение

Стрельцы могут познакомиться с человеком, который обладает силой и властью. Стоит быть острожными, так как этот человек может вами манипулировать.

Также представители знака могут попасть в компанию, работать в которой давно мечтали.

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