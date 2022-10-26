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Гороскоп Таро на ноябрь 2022: что принесет последний месяц осени Козерогам, Рыбам, Водолеям

26 октября 2022, 11:27

Ноябрь будет очень важным и непредсказуемым месяцем для всех знаков зодиака. Могут произойти события, которых вы совершенно не ожидаете, говорит гороскоп.

Гороскоп Таро, Анжела Перл
Астролог составила гороскоп по картам Таро на месяц для Козерогов, Водолеев и Рыб / Фото pixabay.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на ноябрь 2022 для знаков зодиака Козерог, Водолей, Рыбы. Месяц принесет очень много сюрпризов всем знакам зодиака.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Козерогов ждет очень важный месяц. Водолеи окажутся в довольно непростой ситуации - вы как будто не будете видеть выхода из ситуации, хотя на самом деле он есть. Рыбам лучше плыть по течению.

Гороскоп по картам Таро на ноябрь 2022 для Козерогов

Маг Таро - значение

Все в ваших руках, вы - хозяин своей судьбы, делайте первый шаг, советуют карты Таро. Астролог говорит, что не стоит бояться начинать что-то новое - у вас есть все возможности для этого.

Колесница Таро - значение

Карта говорит о прогрессе, движении вперед. Все в ваших руках. Козероги контролируют все процессы.

Также эта карта связана с транспортом, поездками и переездами.

Если вы не собираетесь никуда ехать, то скорее всего вас ждет продвижение в делах.

Справедливость Таро - значение

В жизни Козерогов наступит баланс. Состоится подписание документа, контракта. Возможно это будут юридические документы.

Астролог отметила, что действие документов будет ограничено каким-то периодом времени.

Гороскоп по картам Таро на ноябрь 2022 для Водолеев

8 мечей Таро - значение

Водолеи будут находиться в ноябре в изоляции. Возможно вы проведете дома большую часть времени. Жизнь как будто станет на паузу.

Будут ограничения. Вы не сможете куда-то выехать или что-то сделать. Не исключено, что действовать вам помешает страх либо вас будут сдерживать обязательства. На самом деле выход из ситуации есть, просто вы его не видите.

Карты советуют не обращать внимания на мнение окружающих людей.

2 жезлов Таро - значение

Водолеи будут принимать какое-то решение. Карты советуют посмотреть на ситуацию в глобальном масштабе и сделать выводы. Ваше желание перемен, развития и чего-то нового пересилит ваш страх.

8 кубков Таро - значение

Эмоционально Водолеи готовы к тому, чтобы слушать свое сердце и направиться на поиски лучшей судьбы.

Возможно вы сейчас не счастливы там, где вы находитесь, поэтому решитесь на то, чтобы найти себя и свое место в жизни. Это могут быть новые отношения, новая работа или место жительства.

Гороскоп Таро на ноябрь 2022 для Рыб

Повешенный Таро - значение

Карта советует плыть по течению. Какая-то ситуация зависла, вы не можете продвинуться дальше. Стоит просто подождать, советует гороскоп.

Туз пентаклей Таро - значение

Финансовая карта. Астролог говорит, что Рыбы будут ждать денег, сделки, новых возможностей. В результате все сложится в вашу пользу, вы получите то, чего хотите.

7 кубков Таро - значение

Карта выбора. Рыбы будут выбирать между несколькими предложениями. Астролог не советует пытаться усидеть на двух стульях. Не распыляйтесь, выбирайте что-то одно.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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