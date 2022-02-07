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Гороскоп Таро на неделю 7-13 февраля: Львам – большая удача, Весам – трудности, Козерогам – козни недругов

7 февраля 2022, 11:03

Кто из знаков сможет раскрыть обман, а кому улыбнется удача в любви - читайте в гороскопе Главреда.

Гороскоп Таро на неделю
Гороскоп Таро на неделю / depositphotos.com/

Гороскоп Таро на неделю расскажет, кому из знаков стоит разобраться со своими отношениями с деньгами, а кому приготовиться к приятным жизненным изменениям.

О том, кто из знаков на этой неделе сможет укрепить свое материальное положение, а кому придется урезать траты, читайте в материале: Финансовый гороскоп на неделю 7-13 февраля: Львам – интриги недругов, Девам – большой куш, Рыбам – кража.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта недели: Маг

На этой неделе Овнам необходимо продемонстрировать свои лучшие качества и раскрыть потенциал по-максимуму. Громко заявите о своих достоинствах, у вас есть все необходимое, чтобы получить желаемое. Инициативность в любой важной для вас сфере увенчается успехом. Движение вперед способно принести высокие результаты, которыми вы останетесь довольны.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта недели: Четверка Пентаклей

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В этом периоде фокус внимания Тельцов должен сосредоточиться на финансовой сфере. Пересмотрите свои отношения с деньгами и разберитесь, что заставляет вас экономить, отказывая себе в приятных мелочах. Не позволяйте своим чувствам, связанным с финансами, отвлекать вас от эффективного управления своим богатством и подготовки к долгосрочному успеху.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта недели: Звезда

На этой неделе Близнецы смогут выдохнуть и расслабиться. Карта Звезды в раскладе свидетельствует о том, что время кардинальных перемен еще не наступило, однако оно не за горами. Трудности, которые могли преследовать вас в прошлом отступили, и вы можете сбавить обороты и отдохнуть. Настало время избавиться от старого себя, чтобы вы могли стать тем человеком, которым должны были быть.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта недели: Король Жезлов

Этот период открывает перед Раками невероятные возможности и перспективы, которые могут принести в жизни позитивные изменения. Необходимо твердо отстаивать свою точку зрения и убеждения, не сворачивая с выбранного пути. Ключом к успеху является четкое понимание того, чего вы хотите достичь, и постановка реалистичных целей, которые помогут вам достичь этого.

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Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта недели: Десятка Пентаклей

Десятка Пентаклей – счастливая карта в раскладе. Она говорит о том, что Львов ждет спокойный период, когда ваши успехи и достижения будут отмечены. Удача будет сопутствовать вам в любых жизненных сферах. Вы сможете укрепить финансовое положение или встретить человека, который сыграет важную роль в жизни. Вы будете вознаграждены чувством удовлетворения за то, что не сбились с пути, какими бы трудными ни были дела.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта недели: Королева Жезлов

Королева Жезлов указывает на то, что на этой неделе внутри вас переполняется очаровательная и восторженная энергия, и другие не смогут не заметить этого. На самом деле, вы можете оказаться в центре внимания! Это идеальное время, чтобы проявить себя, пообщаться с другими и интегрироваться в группу единомышленников. Не сдерживайтесь — ваш энтузиазм и жизненная энергия могут оказаться заразительными.

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Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта недели: Пятерка Пентаклей

Не самый лучший период для Весов. Не исключено, что вам предстоит преодолеть массу трудностей. Проблемы в профессиональном плане и финансовые затруднения могут вызвать чувство тревоги и подавленности. Не стоит переживать эти эмоции в одиночку, обратитесь за помощью к своим друзьям и семье. Все трудные периоды со временем проходят, но они проходят гораздо легче, когда у вас есть поддержка.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта недели: Семерка Кубков

В последнее время вы могли чувствовать как груз обязанностей давит на ваши плечи. Семерка Кубков признает, что у вас есть много конкурирующих приоритетов, и хотя благородно отдавать свою энергию стольким разным вещам, оказалось невозможным уделить должное внимание ни одной из них. Такой подход может привести к тому, что ваше продвижение к намеченным целям замедлится. Сейчас необходимо определиться с приоритетами и первостепенными задачами.

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Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта недели: Верховная Жрица

Верховная жрица — это прежде всего карта интуиции. На этой неделе вас призывают поработать над своими навыками восприятия, чтобы вы могли точно настроить свою способность слышать свой внутренний голос и получать сообщения от своего подсознания. Были ли вы неуравновешены в определенной области вашей жизни? Вы не уверены, что находитесь на правильном пути в конкретной ситуации? Эта карта побуждает вас соединиться со своей внутренней мудростью, потому что ответ, который вы ищете, уже находится внутри вас.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта недели: Туз Мечей

Туз Мечей сигнализирует о том, что туман рассеивается, и на этой неделе у вас больше ясности ума. Может показаться, что вы смотрите на мир через совершенно новую линзу, которая помогает вам преодолеть шум и добраться до истины. Вы сможете раскрыть обман или козни недоброжелателей за вашей спиной. Вам предоставляется возможность прояснить ситуацию и добраться до сути дела.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта недели: Двойка Кубков

На этой неделе в приоритете у Водолеев вопросы личных отношений. Благоприятный период для новых знакомств. Свидания принесут вам массу приятных впечатлений. Отношения, которые начнутся в этом периоде, могут перерасти в крепкий союз.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта недели: Восьмерка Пентаклей

Восьмерка Пентаклей говорит о том, что пришло время заняться поиском скрытых талантов. Обратите внимание на творчество, оно поможет не только наполнить вас жизненной энергией, но и стать источником вдохновения окружающих. Демонстрируя свои способности другим, и получая хорошие отзывы, вы заряжаетесь мотивацией делать больше.

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