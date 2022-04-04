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Гороскоп Таро на неделю 4-10 апреля: Скорпионам – деньги, Козерогам – осуществление желаний

4 апреля 2022, 11:26

Гороскоп Таро на неделю - карьера, деньги и любовь.

Гороскоп Таро на неделю
Гороскоп Таро на неделю / depositphotos.com/

Гороскоп Таро на неделю расскажет, кому из знаков необходимо тщательно обдумывать решения, избегая скоропалительных выводов, а кому на этой неделе звезды подарят счастье.

Гороскоп на апрель 2022 расскажет, кому из представителей зодиакального круга повезет укрепить свое материальное положение, а кому придется упорным трудом пробивать себе место под солнцем.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта недели: Паж Посохов

Данная карта в раскладе может указывать на появление в жизни Овнов нового человека, который может увлечь или заинтересовать. Он может быть моложе вас, а его красивые речи имеют свойство отвлекать от важного. Нужно сосредоточиться и быть внимательными, чтобы узнать истинные мотивы. Также Паж Посохов может говорить о том, что в важном для вас деле намечается прогресс. Эта карта положительной энергии, которой нужно найти правильное применение.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта недели: Восьмерка Посохов

Возможно на этой неделе Тельцы почувствуют, что проблемы словно зависли в воздухе, а ситуация не развивается желаемым образом. Карта сигнализирует о необходимости запастись терпением. Вы сделали все, что от вас зависит и окончательное решение остается за другими людьми. Поспешность в принятии решений может обернуться серьезными последствиями. Приберегите козыри в рукаве на более благоприятное время.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта недели: Пятерка Посохов

Эта карта может указывать на появление в жизни Близнецов конкурентов. Это может касаться как и профессиональной сферы, так и любовных отношений. Не стоит бояться вступать в борьбу за то, что вам важно. Ваши шансы на победу достаточно велики. Уверенность с правильности того, чтобы делаете придаст вам сил. Не исключено, что вы можете задумываться о смене профессии, сейчас лучшее время для того, чтобы менять работу.

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Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта недели: Колесница

На этой неделе Раки должны проявить всю свою решимость и настойчивость в достижении поставленных целей. Карта Колесницы указывает на большое количество энергии и вам по плечу даже самые сложные задачи. Это знак, что вы должны двигаться вперед, и делать это как можно лучше. Помните, однако, что вам нужно будет использовать и свой разум, и свое сердце, чтобы быть по-настоящему успешным.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта недели: Паж Кубков

Львы на этой неделе должны выпустить наружу своего внутреннего ребенка. Возможно, вы относитесь к себе слишком серьезно, однако иногда нужно позволять себе расслабляться и выпускать детское начало, которое есть в каждом из нас. Карта Пажа Кубков может свидетельствовать о том, что вы получите важное сообщение от молодого человека. Это благоприятный период для того, чтобы планировать, мечтать и веселиться.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта недели: Суд

На этой неделе Девам, которые склонны принимать быстрые решения стоит сбавить обороты. Скоропалительность выводов может привести к большим неприятностям и проблемам. На этой неделе вам предоставляется шанс изменить свою жизнь и обрести ясность мышления, избавившись от предыдущих шаблонов. Эта карта – призыв к действий порвать с тем, что мешает движению вперед.

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Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта недели: Девятка Пентаклей

Девятка Пентаклей может означать, что в финансовом вопросе намечается улучшение, и вскоре вы сможете ощутить укрепление материального благосостояния. Вас ждет успех в делах в важных для вас жизненных сферах. Это карта сильной энергии, которая призывает помогать тем, кто попал в тяжелую ситуацию. Это время, когда нужно обращать внимание не только на материальную, но и на духовную сторону.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта недели: Туз Пентаклей

Ваша жизненная энергия будет на пике. Это время, когда любые новые начинания смогут увенчаться успехом. Важно сделать первый шаг в направлении своей мечты. Та карта показывает изменения к лучшему в финансовом плане. Не исключено, что вы получите ценный подарок или денежные поступления. Перемены, связанные с работой или личной жизнью будут к лучшему.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта недели: Мир

На этой неделе Стрельцы могут почувствовать, как непосильный груз обязанностей давит на плечи. Не пытайтесь делать всю работу самостоятельно, обращайтесь за помощью к близким и друзьям. Это может быть свидетельством фазы завершения. Не стоит бросать дело, которое вы начали. Затем позвольте себе отдохнуть и расслабиться, вы это заслужили.

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Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта недели: Девятка Кубков

Девятка Кубков – одна из самых воодушевляющих и приятных карт для толкования. Часто известная как "карта желаний", она может означать: то, на что вы надеетесь или о чем мечтаете больше всего, с большой вероятностью осуществиться, и скорее всего в течение короткого периода времени. Появление этой карты обычно является предзнаменованием счастья, верьте, что скоро наступят хорошие времена.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта недели: Семерка Кубков

На этой недели Водолеи столкнутся с необходимостью выбора. Это будет несколько напряженная неделя, в делах возможны путаница и неразбериха, которые могут выбить из колеи. Такой расклад может сигнализировать о том, что в делах нужно навести порядок. Не стоит пытаться взвалить на себя несколько дел, сосредоточьтесь на тех, которые удаются вам лучше всего.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта недели: Семерка Пентаклей

Эта карта предсказывает возврат инвестиций. Это могут быть как и материальные ценности, так и духовные – время и энергия, которые вы вложили в работу и личные отношения. Вы будете пожинать плоды своих трудов и усилий. Возможно, вам придется решить, вкладывать ли свою энергию в людей и ситуации, с которыми вы уже связаны, или же попробовать привнести в свою жизнь что-то новое. Выбирайте с умом.

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