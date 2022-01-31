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Гороскоп Таро на неделю 31 января – 6 февраля: Скорпионам – деньги, Водолеям – потери, Рыбам - перемены

31 января 2022, 11:41

Кто из знаков может взвалить на поечи непосильную ношу, а кто добиться успеха - расскажет гороскоп Главреда.

Гороскоп Таро на неделю
Гороскоп Таро на неделю / depositphotos.com/

Гороскоп Таро на неделю расскажет, кому из знаков не стоит застревать в прошлом, а кому наслаждаться плодами своих трудов и испытывать гордость о проделанной работе.

О том, как фаза растущей Луны может отразиться на материальном благосостоянии знаков зодиака, читайте в материале: Лунный гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля: Ракам – обман, Львам – перемены в жизни, Стрельцам – долги.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта недели: Двойка Жезлов

Эта карта в раскладе говорит о том, что вам необходимо заняться планированием. Тщательно продумав ситуацию на несколько шагов вперед, вы сможете почувствовать уверенность в ближайшем будущем. Вам следует полагаться на логику больше, чем на интуицию. Неизведанная территория может привести к долгосрочному успеху, если вы отправитесь туда с реалистичными ожиданиями и четким планом.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта недели: Паж Пентаклей

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Паж Пентаклей позитивная карта в раскладе, которая благоволит новым начинаниям и проектам. На этой неделе можно проявлять свои творческие таланты или заниматься поиском скрытых возможностей. Любая творческая идея имеет все шансы стать успешной и воплотиться в реальность. Главное, решиться на первый шаг.

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Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта недели: Королева Мечей

Карта Королевы Мечей свидетельствует о том, что Близнецам на этой неделе предстоит интеллектуальный труд. Мнение окружающих в этом периоде может больше навредить, чем быть полезными. Принимая важные решения, стоит прислушиваться к своему голосу разума. У вас есть богатый опыт и мудрость, на которые вы можете опереться, поэтому обязательно используйте их.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта недели: Девятка Кубков

Девятка Кубков – это своеобразный сигнал Вселенной, которая говорит о том, что вы на правильном пути. Трудности предыдущих недель отступают и вы можете почувствовать как ваши труды приносят видимые результаты. Эта доза счастливой энергии может означать, что вы чувствуете себя довольным своей работой, вашими отношениями, вашей дружбой — ваша эмоциональная чаша может действительно переполниться. Это спокойный период, когда вам выпадает возможность достичь желаемого.

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Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта недели: Шестерка Кубков

Не стоит забывать, что ваше прошлое практически всегда влияет на ваше настоящее. Об этом говорит Шестерка Кубков в раскладе. На этой неделе вам предстоит проверить, насколько крепко вы связаны с прошлым, и как оно отражается на вашей нынешней жизни. Не стоит ностальгии позволять замедлять ваше движение вперед. Позвольте своему прошлому быть источником улучшения, а не источником застоя.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта недели: Десятка Жезлов

Десятка Жезлов может олицетворять собой ту непосильную ношу, которую вы взвалили на свои плечи. Возможно, вы слишком много взяли на себя, пытаясь достичь своих целей, и теперь очень важно, чтобы вы попросили о помощи или уменьшили объем работ. Это может быть трудно из-за непомерной гордыни, однако такое положение вещей может поставить под угрозу ваши успехи и достижения.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта недели: Рыцарь Жезлов

Рыцарь Жезлов — импульсивная карта, указывающая на чувство беспокойства, которое может привести к волнениям и тревогам в вашей жизни. На этой неделе вас просят взглянуть на решение, которое вам предстоит принять, и подумать о последствиях поспешных действий. Возможно, вы были готовы выбрать, какой путь выбрать, но, возможно, вам следует еще раз взглянуть, прежде чем принять окончательное решение. Это нелегко сделать, когда вы чем-то взволнованы, но эта карта служит напоминанием о том, что хорошо продуманный план способствует долгосрочному успеху.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта недели: Король Пентаклей

Король Пентаклей – карта, которая говорит о том, что финансовая ситуация на этой неделе изменится к лучшему. Благоприятный период для решения вопросов с деньгами. Можно вкладывать деньги в выгодные проекты и начинать собственное дело. Важно, составить план, продумав все до мелочей. Не исключены солидные денежные поступления, бонусы или сюрпризы.

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Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта недели: Тройка Кубков

Тройка Кубков в раскладе намекает на то, что вам стоит больше времени проводить со своими близкими и друзьями. Приятное общение и семейные вечера только укрепят ваши отношения. На этой неделе можно собрать всех вместе и закатить вечеринку без повода. Жизнь состоит не только из обязанностей и обязательств, так что не стесняйтесь расслабиться и получать удовольствие прямо сейчас!

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта недели: Восьмерка Пентаклей

Восьмерка Пентаклей призывает Козерогов раскрывать свой творческий потенциал по-максимуму. Чем больше вы создаете и оттачиваете свое мастерство, тем больше других замечают то, что вы делаете, и тем больше вы вдохновляетесь. Демонстрируя свои умения окружающим, вы заряжаетесь необходимой мотивацией и поводом для гордости. Особенно, если вы слышите в свой адрес лестные отзывы!

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта недели: Девятка Мечей

Девятка Мечей указывает на то, что вы сейчас страдаете от какой-то потери или разочарования. Это может вызвать сильный стресс и потрясение, от которого вы думаете оправиться будет сложно. Проживите это состояние, потратьте время, необходимое для того, чтобы скорбеть и исцеляться, помня о том, что такие жизненные трудности закаляют характер и преподносят ценный жизненный опыт.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта недели: карта Звезда

Карта Звезда дает вам возможность вдохнуть полной грудью, после периода неурядиц, который вы возможно переживали в недавнем прошлом. Хотя вам было нелегко пережить эту суматоху, вы смогли выдержать любые испытания, которые жизнь бросила вам на пути. Пришло время разобраться какие уроки вы извлекли из тех ситуаций и, возможно, пересмотреть свои ценности и приоритеты на пути к кардинальным переменам.

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