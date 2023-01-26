Гороскоп таро на неделю 30 января-5 февраля 2023: Раки станут воинами, а Львам - свобода

Астрологический прогноз по картам таро расскажет о том, какой будет неделя, на что следует обратить больше внимания.

Гороскоп таро на неделю 30 января-5 февраля 2023 / pixabay.com

Грядущая неделя пройдет под влиянием карты Император. Он призывает овладеть и пользоваться врожденными талантами и способностями. Также использовать накопленный жизненный опыт, который помог получить мудрость. Все эти богатства карта Император и гороскоп таро на неделю 30 января-5 февраля 2023 рекомендуют применить, чтобы помочь себе, помочь окружающим. Поэтому нельзя на грядущей неделе отказывать в помощи. Также на неделе может появиться необходимость принять сложное решение.

Гороскоп таро на неделю – Овен

Карта: Паж пентаклей.

Он символизирует вдохновение и энтузиазм, которые понадобятся для новых начинаний. Гороскоп таро на неделю Овнам советует проявить творческие способности. Если есть в планах что-то сделать, но до этого не доходят руки, то на этой неделе нужно заняться этим делом. Обязательно в решении задачи стоит применить творческую составляющую. Все творческие идеи должны быть воплощены в следующие 7 дней.

Гороскоп таро на неделю – Телец

Карта: 7 кубков.

Карта символизирует многозадачность, которой пытаются заниматься Тельцы. 7 кубков говорит о том, что в этом круговороте есть много конкурирующих друг с другом задач. Уделяя внимание всем задачам и делам внимание вы ни одно из них не доводите до конца. Гороскоп таро на неделю Тельцам советует расставить приоритеты и заняться наиболее важными делами, а остальные отложить на потом.

Гороскоп таро на неделю – Близнецы

Карта: 9 пентаклей.

В грядущие 7 дней представителям этого знака придется наслаждаться результатами работы, проделанной ранее. Близнецы работали и вкладывали в достижение целей пот, кровь и слезы. Пришло время получить дивиденды. Гороскоп таро на неделю 30 января-5 февраля 2023 Близнецам рекомендует принять заслуженный успех. Также можно смело пользовать материальным достатком, который пришел в качестве результатов ваших усилий. Уделите время себе.

Гороскоп таро на неделю – Рак

Карта: Сила.

Карта символизирует ваш внутренний ресурс, который есть и может быть использован для реализации самых грандиозных планов. Гороскоп таро на неделю Ракам советует подняться над такими эмоциями, как страх, стыд, печаль, гнев и сохранять спокойствие во время испытаний и трудностей, без которых не обойдется период. Важно отодвинуть на второй план инстинкты и эмоции. Лучше использовать сострадание и прощение, принять их в себе. Это поможет стать молчаливым воином, который сохраняет контроль не только над собой, но и над ситуацией.

Гороскоп таро на неделю – Лев

Карта: 8 кубков.

Карта символизирует необходимость избавиться от разочарований – отношений или ситуаций, которые есть в жизни. Гороскоп таро на неделю Львов предупреждает, что расставание будет болезненным, так как этому этапу жизни вы посвятили много времени, вложили много сил, времени, энергии. Это может быть причиной, по которой Львы не продвигаются дальше. Чтобы реализоваться нужно просто избавиться от всего, что тормозит. Стоит расслабиться и принять реальность такой, какая она есть.

Гороскоп таро на неделю – Дева

Карта: 5 жезлов.

Сложится впечатление, что вы оказались в центре конфликта, а препятствия возникают одно за другим. Карта 5 жезлов говорит о том, что препятствия действительно есть и они мешают достичь поставленной цели. Гороскоп таро на неделю Девам советует разобраться в деталях и найти причину. Возможно есть человек, с которым вы не сработались, или же тот, кто подвергает сомнению ваши возможности. Также стоит внимательно относиться к советам. Они помогут в ближайшем будущем.

Гороскоп таро на неделю – Весы

Карта: 8 жезлов.

Данная карта символизирует толчок к действию, энергичность. Она подсказывает, что наступило время действий. Может также показаться, что в течение следующих 7 дней обрушится много забот, поэтому будет трудно сконцентрироваться на чем-то конкретном. Гороскоп таро на неделю Весам советует бороться со всеми отвлекающими факторами, сосредоточтесь на одной конкретной цели. Используя эту энергию в своих интересах, вы превратите этот период в период высокой продуктивности и прогресса.

Гороскоп таро на неделю – Скорпион

Карта: 8 мечей.

Данная карта говорит о том, что представители этого знака оказались в ловушке и не видят выхода из сложившейся ситуации. Гороскоп таро на неделю Скорпионам советует задумать, а так ли безвыходна ситуация или же выход есть, а все обстоятельства – это иллюзия. Неуверенность, страх и сомнение часто являются чувствами, которые держат нас в ситуациях намного дольше, чем нам нужно. Изучите это дело более внимательно. Возможно, вы обнаружите, что наложенные на вас ограничения сдерживали вас все это время.

Гороскоп таро на неделю – Стрелец

Карта: 6 пентаклей.

В грядущие 7 дней вы почувствуете необходимость сделать все возможное для других людей. Это объясняется тем, что 6 пентаклей – карта щедрости, жертвенности, милосердия и дарения. Она указывает на необходимость прийти на помощь. Помощь может быть, как в виде слов поддержки, так и в виде финансовой помощи. Также это может быть период щедрости духовной и моральной. Можно оказать физическую помощь перенести вещи или мебель. Гороскоп таро на неделю Стрельцам советует не отказывать в помощи нуждающимся.

Гороскоп таро на неделю – Козерог

Карта: 10 кубков.

Неделя обещает быть позитивной во всех отношениях. Гороскоп таро на неделю 30 января-5 февраля 2023 Козерогам обещает позитивные изменения в семейной жизни. Дома и в личной жизни все будет цвести. Карта символизирует подъем всех положительных эмоций, успех в отношениях. Козероги смогут провести больше времени с семьей, уделить время любимым людям. Вы сможете наблюдать, как укрепляются отношения, как они развиваются. Также стоит поблагодарить Бога и Высшие силы за все блага.

Гороскоп таро на неделю – Водолей

Карта: 9 жезлов.

На грядущей неделе представители этого знака окажутся на финишной прямой. 9 жезлов говорит о том, что цели, к которым вы шли достигнуты. Также эта карта свидетельствует, что вы вложили всю свою самоотверженность и настойчивость. Осталось сделать несколько последних шагов, чтобы получить результат. Гороскоп таро на неделю Водолеям советует не сдаваться несмотря на усталость от проделанной работы. Стойкость — ваше самое большое преимущество прямо сейчас, так что надевайте боевые доспехи и продолжайте двигаться вперед, независимо от того, что жизнь может преподнести вам.

Гороскоп таро на неделю – Рыбы

Карта: Юнон.

Данная карта символизирует интуицию. Также Юнон призывает поработать над навыками восприятия интуиции, чтобы можно было слышать внутренний голос, получать сообщения от бессознательного. Эта карта побуждает подключиться к своему внутреннему голосу и услышать его подсказки. Гороскоп таро на неделю для Рыб советует усовершенствовать свою интуицию, чтобы восстановить уверенность в правильности действий.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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