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Гороскоп на неделю 30 января-5 февраля 2023: Близнецам – доходы, Весам – крупные покупки

27 января 2023, 08:48
Астрологический прогноз на неделю поможет преодолеть трудности и препятствия, а также подскажет, когда можно реализовать планы.
Гороскоп на неделю 30 января-5 ферваля 2023
Гороскоп на неделю 30 января-5 ферваля 2023 / Фото ua.depositphotos.com

Неделя начнется с растущей фазы Луны, а закончится полнолунием. Такие метаморфозы светила не пройдут бесследно для представителей зодиакального круга. Гороскоп на неделю 30 января-5 февраля 2023 года для всех знаков Зодиака расскажет, у кого период пройдет легко и спокойно, а кому звезды пророчат работу над собой.

Гороскоп на неделю – Овен

Грядущие 7 дней для представителей этого знака пройдут под знаком "все получается без особых усилий". Такие условия будут действовать при условии, что Овны сохранят положительный настрой на исход всех дел в течение недели. Гороскоп на неделю Овнам советует бороться с ленью и апатией, не давать раздражению нахлынуть. В течение недели нужно будет оказывать помощь. К концу период нужно сбавить темпы и отдохнуть.

Гороскоп на неделю – Телец

Рабочая неделя начнется с желания сделать выводы за всех, не разобравшись в ситуации. Гороскоп на неделю 30января-5 февраля Тельцам советует подождать и получить достоверную информацию из разных источников о волнующем вас вопросе. Также неделя принесет напряженные отношения в семье. Причиной их станет близкий человек, с которым придется пересмотреть отношения.

Гороскоп на неделю – Близнецы

Представителям этого знака в начале недели повезет найти еще один источник дохода. Не стоит сразу отвергать предложение о заработке, лучше их обдумать. Вскоре вы убедитесь, что это реальный шанс заработать средства. Также гороскоп на неделю Близнецам советует уделить время детям и семье, окажите поддержку, которая так нужна близким. В течение недели можно совершать крупные покупки. Они будут удачными.

Гороскоп на неделю – Рак

У представителей этого знака будет возможность реализовать свои планы. Для этого можно использовать коллег и друзей, которые питают к вам симпатию. Они с удовольствием помогут. Гороскоп на неделю Ракам советует уделить время себе, сделать покупки, о которых давно мечталось. Важно не забыть и о здоровье. На этой неделе нельзя пускать на самотек хронические заболевания.

Гороскоп на неделю – Лев

Представители этого знака с самого начала недели будут много общаться. Активно контактировать придется, как со знакомыми людьми, так и с посторонними. Гороскоп на неделю Львам советует оставаться собой и не пытаться показаться кем-то другим, не пускать пыль в глаза и не обманывать. Также важно осторожно тратить деньги. Не стоит превращаться в командира дома, родные этого не оценят и появятся сложности.

Гороскоп на неделю – Дева

Новая неделя будет плодотворной, но только при условии последовательной работы над поставленными задачами. Если девы попытаются успеть все и сразу, то планы рухнут. Гороскоп на неделю 30 января-5 февраля Девам советует создать план действий и следовать ему. Так у вас останется время на отдых и на общение с близкими. Не стоит усердствовать в спортзале, чтобы не заработать проблемы со здоровьем. На работе можно ожидать новых возможностей.

Гороскоп на неделю – Весы

Неделя будет спокойной и ровная в эмоциональном плане. Гороскоп на неделю Весам советует не поддаваться меланхолии и не пускать плохих мыслей к себе в голову. В течение рабочих дней не стоит брать в работу трудные задачи, которые будет трудно выполнить. На грядущей неделе у Весов будет благоприятный период для совершения крупных покупок и сделок. В личной сфере также все будет складываться спокойно. Вы укрепите отношения с партнером.

Гороскоп на неделю – Скорпион

В начале недели представители этого знака попадут в зону повышенного внимания со стороны близких. Не стоит беспокоиться, так как это простые проявления нежности супруга или детей. Гороскоп на неделю Скорпионам советует принять эту нежность, а также сделать важные покупки. Грядущие 7 дней будут благоприятным периодом для этого. Кроме того, на этой неделе можно смело приступать к ремонту или генеральной уборке.Рабочие задачи будут решаться, а коллеги удивят.

Гороскоп на неделю – Стрелец

В жизни представителей этого знака настал период, когда можно смело расстаться со всем, что вас тяготило и раздражало. Это касается не только вредных привычек, но и вещей, людей. Гороскоп на неделю Стрельцам советует свести такие контакты к минимуму или вообще отказаться от них. На этой неделе нужно обязательно вырваться в кино или на прогулку с родными. Все деловые встречи будут эффективны и результативны, но не стоит вступать в споры.

Гороскоп на неделю – Козерог

Представителям этого знака пришло время посмотреть на свои поступки со стороны и переоценить замечания, которые делаются окружающими. Гороскоп на неделю Козерогам советует сделать выводы и скорректировать свое поведение, чтобы не усугублять ситуацию. Поездки и отдых лучше отложить, они не принесут удовольствия. Также стоит отказаться от контакта с теми, кто вас о чем-то просит. Его просьбы будут слишком настойчивы. В данном случае велик риск конфликта.

Гороскоп на неделю – Водолей

Период будет благоприятным для тех, кто решил проявить заботу. Ваши усилия и старания будут вознаграждены. Однако гороскоп на неделю 30 января-5 февраля 2023 Водолеям советует отказаться от решения финансовых вопросов. Не стоит занимать и брать в долг деньги, брать кредиты. При этом не стоит отказываться от встреч с друзьями и родными, от интересных мероприятий. Положительные эмоции помогут преодолеть сложный период.

Гороскоп на неделю – Рыбы

Представителей этого знака ждут только положительные моменты на грядущей неделе. Успешными и результативными будут все дела. В грядущие 7 дней можно заняться составлением сложных отчетов и объемных документов. Все задачи будут выполнены. Гороскоп на неделю Рыбам советует не раздувать споры, так как плохое настроение скоро пройдет, а обиды от споров останутся. Нельзя оставить без внимания финансы – оплатить счета и отдать долги.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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