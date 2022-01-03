Гороскоп Таро на неделю 3-9 января: Близнецам – подарки, Весам – потери, Козерогам – серьезный разговор

Гороскоп таро на неделю / depositphotos.com/

Гороскоп Таро на неделю расскажет, кому из знаков зодиака стоит сделать первый шаг к улучшению своей жизни, а кому избавиться от ненужного и пореже заглядывать в прошлое.

О том, как неделя отразится на материальном благополучии представителей зодиакального круга, читайте в нашем материале: Финансовый гороскоп на неделю 3-9 января: Львам – обман, Скорпионам – риск, Стрельцам – удачная находка.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта недели: Паж Кубков

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Сохраняйте открытое сердце и непредвзятость на этой неделе! Паж Кубков призывает вас вернуться в беззаботное время вашей жизни и немного помечтать. Возможно, прошлые или недавние обстоятельства сделали вас более циничным и замкнутым, чтобы защитить себя от травм. Хотя такой подход, безусловно, может помочь вам избежать еще большей боли, он также может помешать вам получать удовольствие от жизни. Не позволяйте прошлому таким образом определять ваше будущее. Научитесь снова доверять.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта недели: Десятка Кубков

На этой неделе в вашем домашнем мире все расцветает! Десятка Кубков - очень позитивная карта, символизирующая яркие эмоции и успешные отношения. Вы можете проводить с семьей больше времени, чем обычно, или, возможно, перед вами откроются новые перспективы в сердечных делах. Найдите время, чтобы осмотреться и поблагодарить вселенную за то, что имеете. Не так уж часто нам удается плыть на девятом облаке, так что наслаждайтесь каждой секундой!

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Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта недели: Императрица

Императрица в раскладе сигнализирует о том, что на этой неделе вы получите приятные подарки. Легко увлечься бешеным ритмом повседневной жизни, но теперь вас призывают остановиться, притормозить и заглянув вглубь себя понять свои истинные чувства и желания. Не отказывайте себе в маленьких капризах и осмотритесь вокруг: ешьте вкусную еду, вдохните свежий лесной воздух, без спешки насладитесь утренней чашкой кофе. Заземляя себя таким образом, вы открываете себя для видения, обоняния, слуха, прикосновения, вкуса и истинного переживания всех величайших наград в жизни.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта недели: Смерть

Не пугайтесь этой карты! Карта Смерти - одна из наиболее часто неправильно понимаемых карт Таро. Это не означает физическую смерть; скорее, это трансформация себя и избавление от вещей, которые нам больше не служат. Вероятно вы слишком долго цеплялись за то, что вам нужно отпустить? Завершение этой главы вашей жизни может открыть путь к чему-то гораздо большему в будущем. Итак, на этой неделе вас призывают уйти от того, что удерживает вас от будущего, которого вы заслуживаете.

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Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта недели: Шестерка Кубков

Шестерка Кубков - это прошлое, влияющее на настоящее. На этой неделе вас призывают проверить, привязаны ли вы каким-либо образом к своему прошлому. Несомненно, иногда даже полезно оглядываться назад, чтобы понять в правильном ли направлении мы движемся, но очень легко застрять в прошлом, живя былыми моментами. Не позволяйте ностальгии или искаженным воспоминаниям мешать вам добиваться прогресса и ценить то, что происходит здесь и сейчас. Позвольте своему прошлому быть источником улучшений, а не источником застоя.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта недели: Королева Пентаклей

На этой неделе кому-то понадобится немного дополнительного внимания! Королева Пентаклей - настоящий кормилец: она следит за тем, чтобы все были накормлены, в доме был порядок и что она уделяла достаточно времени и внимания своим близким. Когда она появляется в раскладе, это сигнал о том, что кому-то может потребоваться больше поддержки, чем обычно. Кто-то из ваших знакомых борется с трудностями или вы можете опереться на плечо? Если вы чувствуете что не справляетесь, не бойтесь обращаться за помощью. Ресурсы есть, и можно попросить то, что вам нужно.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта недели: Девятка Мечей

Девятка Мечей указывает на то, что вы сейчас страдаете от какой-то потери или разочарования. Это могло быть что-то, что вы предвидели, или это могло быть что-то внезапное и неожиданное. Тем не менее, этот стресс давил на вас, возможно, заставляя вас думать, что вы никогда не оправитесь от этой ситуации. Найдите время, необходимое для того, чтобы скорбеть и исцелиться, помня, что, хотя то, через что вы проходите, чрезвычайно сложно, вы можете двигаться дальше и расти на этом опыте.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта недели: Двойка Кубков

Карта признает, что на этой неделе партнерство будет для вас в центре внимания. Это может быть кто-то, с кем вы связаны романтическими отношениями, или платонический или профессиональный союзник. Отношения, которые начнутся на этой неделе, имеют все шансы перерасти в крепкий союз. Уделите время развитию этих отношений сейчас, одновременно радуясь тому факту, что ваши объединенные силы и взаимное восхищение уведут вас обоих далеко.

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Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта недели: Королева Мечей

Будьте готовы сесть на свой трон на этой неделе! Королева мечей невероятно проницательна, воплощает в себе интеллектуальную смекалку и зрелость, которые помогают ей отключаться от шума эмоций и посторонних мнений. Возможно, вам придется принять решение сейчас или в ближайшем будущем, и эта карточка служит напоминанием о том, что вам следует полагаться на свою логику и смотреть на все факты, прежде чем действовать. У вас есть богатый опыт и мудрость, на которые вы можете опираться, поэтому обязательно используйте их.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта недели: Семерка Мечей

Ты можешь бежать, но на этой неделе тебе не спрятаться! Семерка Мечей признает, что вы, возможно, пытаетесь избежать или избежать ситуации, с которой вам лучше столкнуться лицом к лицу. Вы откладывали тяжелый разговор с другом? Еще не готовы поговорить с партнером о том, куда движутся ваши отношения? Вы позволяете накапливать профессиональное напряжение, а не пытаетесь справиться с ним? Помните, что уклонение от этой проблемы не улучшит ситуацию. На самом деле, могло быть даже хуже. Пришло время разобраться с этим вопросом.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта недели: Дурак

Эта неделя может стать для вас новым началом! Дурак представляет собой начало путешествия и принятие неизведанного. Если вы давно хотели двигаться в совершенно новом направлении, это ваш сигнал из вселенной, чтобы наконец-то пойти на это! Да, исследовать неизведанную территорию может быть страшно. Всегда намного проще придерживаться знакомой дороги. Однако ваша зона комфорта – это не то место, где происходит наибольший рост и реализация. Сделайте первый шаг в неизвестное и вы можете оказаться в лучшем месте, чем вы ожидали.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта недели: Паж Жезлов

Паж Жезлов хочет, чтобы на этой неделе вы приняли свою более свободолюбивую сторону! Иногда нам легко застрять в рутине или продолжать делать то, что нам удобнее всего. Однако жизни еще предстоит исследовать гораздо больше! Что вы хотели сделать, но думали, что не можете? Сейчас нет слишком большой или маленькой мечты. Когда вы объедините свою страсть с энтузиазмом, для вас не будет существовать никаких препятствий.

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