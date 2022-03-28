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Гороскоп Таро на неделю 28 марта – 3 апреля: Скорпионам – удача, Стрельцам – знак Вселенной

28 марта 2022, 09:24

Кому из знаков не стоит забывать об осторожности, а кому избавиться от проошлых негативных установок.

гороскоп таро
Гороскоп Таро на неделю / depositphotos.com/

Прогноз Таро на неделю расскажет, кому из знаков зодиака стоит воплощать в жизнь свои идеи, а кого постигнет большое разочарование, которое может стать сильным ударом.

Гороскоп на апрель 2022 расскажет, кому из представителей зодиакального круга провезет с деньгами, а кто встретит родственную душу и сможет построить крепкие отношения.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта недели: Девятка Кубков

На этой неделе дела Овнов пойдут в гору и ситуация во многих сферах улучшится. Когда эта карта появляется в раскладе, это сигнал Вселенной о том, что в вашей жизни все так, как должно быть. Эта доза удачной энергии может означать, что вы чувствуете себя совершенно довольным своей работой, вашими отношениями, вашей дружбой — ваша эмоциональная чаша может действительно переполниться! Потратьте время, чтобы остановиться и оценить изобилие благословений, которые жизнь предлагает вам прямо сейчас.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта недели: Рыцарь Кубков

Тельцы на этой неделе могут получить неожиданное приглашение или заманчивое предложение. Рыцарь Кубков – карта видения и продвижения. Необходимо использовать все шансы, однако в процессе движения вперед необходимо не забывать об осторожности. Рыцарь предостерегает от чрезмерного увлечения фантазиями. Оцените эту ситуацию, прежде чем продолжить, чтобы убедиться, что все будет так, как вы думаете, и что вы получите от этого пользу.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта недели: Король Мечей

Близнецы могут столкнуться с важным решением или исследовать неизведанную территорию в определенной области своей жизни. Король Мечей призывает вас использовать логику и интеллект, чтобы ориентироваться в этой ситуации, а не позволять себе поддаваться эмоциям. Вы определите правильный путь только тогда, когда действительно доберетесь до сути дела, а это может произойти только тогда, когда вы проявляете беспристрастность. Дайте себе возможность увидеть это через гораздо более четкую линзу, и вы увидите, как появится путь.

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Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта недели: Повешенный

Эта карта в раскладе может свидетельствовать о том, что в перспективах могут намечаться серьезные перемены. Процесс, который Повешенный хочет, чтобы вы прошли в ближайшие дни, может показаться неудобным, но он может привести вас к столь необходимому освобождению от негативных прошлых установок, которые больше не служат вам. На этой неделе вас призывают отпустить их раз и навсегда.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта недели: Девятка Мечей

Девятка Мечей указывает на то, что вы сейчас страдаете от какой-то потери или разочарования. Это могло быть что-то, что вы предвидели, или это могло быть что-то внезапное и неожиданное. Несмотря на это, этот стресс давит на вас, возможно, заставляя вас чувствовать, что вы никогда не оправитесь от этой ситуации. Потратьте время, необходимое для того, чтобы скорбеть и исцеляться, помня о том, что, хотя то, через что вы проходите, чрезвычайно сложно, вы можете двигаться дальше и расти благодаря этому опыту.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта недели: Двойка Мечей

Двойка Мечей в раскладе может указывать на нерешительность представителей земного знака. Возможно, вы откладываете решение важного вопроса или проблемы, потому что не совсем уверенны как поступить. Однако ситуация в любом случае требует решения. Вместо того, чтобы задумываться о последствиях неправильного решения, подумайте о том, к чему может привести бездействие.

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Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта недели: Королева Жезлов

Эта неделя для Весов будет благоприятной для общения. Вы сможете с легкостью уговорить людей в чем бы то ни было. К вашему мнению будут прислушиваться. Это идеальное время, чтобы проявить себя, пообщаться с другими и интегрироваться в группу единомышленников. Не сдерживайтесь — ваш энтузиазм и инициатива пойдут только на пользу.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта недели: Солнце

На этой неделе над вами действительно светит солнце! Эта карта представляет изобилие, оптимизм, успех и теплоту счастливого времени в вашей жизни. Возможно, вы переживаете бурный период в своей жизни, чувствуя, что конца этому не видно. Что ж, темнее всего перед рассветом, а рассвет уже настал! Через эти препятствия вы многое узнали о себе и обрели уверенность, зная, что вы можете выдержать любой шторм. Наслаждайтесь этим периодом позитива, потому что вы его заслужили.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта недели: Туз Жезлов

Если вы ждали знака от Вселенной о чем-то, то вот он! Туз Жезлов представляет собой новое начало и весь потенциал, связанный с этим новым предприятием. На этой неделе Стрельцов ждет успех в новых начинаниях или проеках, которые вы тщательно планировали, но еще не начали воплощать в жизнь. Используйте это время, чтобы сделать первые шаги к достижению поставленных целей. Нет необходимости делать огромные скачки вперед — даже маленький шаг вперед — это все равно шаг к вашему успеху.

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Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта недели: Паж Кубков

Возможно, прошлые или недавние обстоятельства сделали вас более циничными и закрытыми, чтобы защитить себя от боли. Хотя такой подход, безусловно, может помочь вам избежать еще большей боли, он также может помешать вам получать удовольствие от жизни. Не позволяйте своему прошлому диктовать ваше будущее таким образом. Научитесь снова доверять.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта недели: Паж Пентаклей

Паж Пентаклей представляет энтузиазм для новых начинаний и новых предприятий. На этой неделе вам предлагается каким-то образом проявить свои творческие таланты. Вы думали о том, чтобы начать что-то, но так не предприняли первых шагов, чтобы сдвинуться с мертвой точки? Эта карта хочет, чтобы вы взяли свои творческие идеи и начали работать над их воплощением. На этой неделе Водолеи смогут превратить свои мечты в реальность.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта недели: Пятерка Кубков

Пятерка Кубков указывает на то, что вы позволили себе погрузиться в море сожалений и разочарований. Хотя боль, которую вы чувствуете, вполне реальна, и ее не следует преуменьшать, застрять в этом режиме навсегда — не выход. Выбирая сосредоточиться на своих предполагаемых неудачах или ошибках, вы не можете видеть положительные вещи прямо перед собой и не можете двигаться дальше, открывая новые возможности. Надежда все еще есть, и на этой неделе важно, чтобы вы нашли, где находится эта надежда, и переключили свое внимание на нее.

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