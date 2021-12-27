Гороскоп Таро на неделю 27 декабря - 2 января 2022: Львам – важные решения, Ракам – деньги, Козерогам – сожаления

Гороскоп Таро на неделю / depositphotos.com/

Гороскоп Таро на неделю для всех знаков Зодиака расскажет кому стоит рассчитывать на решение давней проблемы, а кому прислушиваться к подсказкам интуиции.

О том, кому из представителей зодиакального круга повезет улучшить свое материальное благосостояние, а кому нужно включить режим экономии: Финансовый гороскоп на неделю 26 декабря – 2 января: Львам – финансовое везение, Весам – траты, Скорпионам – кражи.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта недели: Семерка Жезлов

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Семерка Жезлов призывает вас стоять на своем на этой неделе. Получение этой карты указывает на то, что прямо сейчас вы испытываете какое-то сопротивление или препятствие в своей жизни. Ваш первоначальный инстинкт может заключаться в том, чтобы отступить, уступив любому вызову, стоящему на вашем пути. Однако важно отстаивать то, во что вы верите. Не стоит пасовать перед возникающими трудностями и удача вам непременно улыбнется. Наденьте эмоциональную броню и проявите храбрость и внутреннюю силу, преодолевая это препятствие, чтобы со временем вы смогли его преодолеть.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта недели: Десятка Мечей

Десятка Мечей может свидетельствовать о том, что вы сейчас переживаете трудные времена. Возможно, вас предали, а может быть, вы переживаете период, когда что-то обрушивается на вас. Подобные переживания никогда не доставляют удовольствия, но на этой неделе вас призывают сосредоточиться на новых начинаниях. Даже если вам может казаться, что вы достигли дна, утешайтесь тем, что больше некуда идти, кроме как вверх. Помните, что препятствия могут быть замаскированными возможностями.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта недели: Девятка Жезлов

Вы можете приблизиться к финишу на этой неделе! Девятка Жезлов отмечает упорство и преданность делу, которые вы вложили в личную цель, над которой стремились. Вы максимально приблизились к достижению своей цели или воплощению желаемого. Хотя дорога временами могла быть долгой и утомительной, сейчас не время сдаваться. Стойкость - ваш главный актив прямо сейчас, поэтому наденьте боевую броню и продолжайте двигаться вперед.

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Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта недели: Король Пентаклей

Успех в ваших руках! Король пентаклей указывает на то, что у вас есть все, что нужно для создания финансовой стабильности в вашей жизни, и теперь вам просто нужно двигаться вперед с теми идеями, которые вы, возможно, обдумывали. Вы подумывали о создании нового предприятия или каких-либо инвестиций? Это может быть сигналом, которого вы так долго ждали, но не двигайтесь вперед. Продумав план до мелочей, вы увидите наиболее плодотворный результат.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта недели: Суд

Вы можете оказаться на грани принятия решения, которое будет иметь долгосрочные последствия! Вы уже какое-то время находитесь на этом перекрестке, не зная, по какому пути идти. Карта Суд подсказывает, что лучший выбор - это идеальное сочетание головы и сердца. Это означает, что вы должны не только смотреть в свое прошлое, чтобы получить осязаемые уроки, которые вы извлекли, но также должны подключиться к своему внутреннему "я" и прислушиваться к тому, что ваша интуиция пытается вам сказать. Это неделя, чтобы принять решение - и у вас уже есть все необходимое для этого.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта недели: Четверка Жезлов

Пора праздновать! Четверка Жезлов признает, что вы прилагаете огромные усилия для достижения своих целей. Хотя заманчиво продолжать двигаться вперед, приятно сделать паузу и просто оценить все, чего вы достигли на данный момент. Позвольте другим принять участие в ознаменовании вашего успеха. Это может быть что угодно, от небольшого праздничного ужина до шумной вечеринки. Помните, что вы все еще можете стремиться к своим целям, время от времени останавливаясь, чтобы насладиться плодами своего труда.

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Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта недели: Луна

Не позволяйте страху овладеть вами! Луна указывает на то, что на этой неделе могут появиться затяжные привязки к прошлому опыту, наводняющие вас воспоминаниями, которые вы сразу же забудете. Это может быть что-то, что вы пытаетесь запихнуть в свое подсознание, надеясь, что со временем это сработает. Вместо того, чтобы пытаться игнорировать проблему, решите вывести ее из тени и исцелить себя. Поначалу это может быть болезненно, но имейте в виду, что груз, который вы несете, со временем причиняет вам боль.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта недели: Рыцарь Кубков

Рыцарь Кубков - это карта видения и продвижения. На этой неделе есть вероятность, что вы получите какое-то приглашение или предложение, которого, возможно, не ожидали. Эта карта хочет, чтобы вы были открыты для этой новой возможности и воспользовались ею, но она также хочет, чтобы вы проявляли осторожность при движении вперед. Рыцарь предупреждает, что нельзя слишком увлекаться фантазиями. Прежде чем продолжить, оцените эту ситуацию, чтобы убедиться, что все будет так, как вы думаете, и что вы извлечете из этого пользу.

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Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта недели: Королева Кубков

Королева Кубков указывает на эмоциональную зрелость, сострадание и заботливый дух. На этой неделе вас призывают как-то выразить эту энергию. Возможно, к вам обращается друг с проблемами в отношениях, или может быть, что коллега обращается к вам за поддержкой в ​​решении проблемы, с которой он сталкивается. Когда это происходит, слушайте от всего сердца, как они говорят, но оставайтесь эмоционально отделенными от проблемы. Хотя может возникнуть соблазн сразу погрузиться в ситуацию с ними, поймите, что только они могут самостоятельно выбраться из затруднительного положения.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта недели: Пятерка Кубков

Пятерка Кубков указывает на то, что вы позволили себе погрузиться в море сожалений и разочарований. Хотя боль, которую вы чувствуете, очень реальна, и ее не следует преуменьшать, это не бесплатный пропуск, чтобы застрять в этом режиме навсегда. Решив сосредоточиться на своих предполагаемых неудачах или ошибках, вы не сможете увидеть положительные моменты прямо перед собой и не сможете двигаться дальше к более зеленым пастбищам. Есть еще надежда, и на этой неделе важно, чтобы вы нашли любые возможности, чтобы изменить ситуацию к лучшему.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта недели: Возлюбленные

На этой неделе вы можете столкнуться с серьезным решением! Эта ситуация может представлять для вас моральную дилемму, и карта Возлюбленные означает необходимость более ясного понимания ваших ценностей и убеждений, прежде чем решать, как действовать дальше. Вы чувствуете себя обязанным пойти в определенном направлении, основываясь на страхах или чувстве вины? Не позволяйте этим вещам стать мотивирующими факторами. Вместо этого постарайтесь понять, что каждое действие имеет противодействие, и такие решения никогда не бывают легкими. Оставайтесь верными себе - вы не ошибетесь.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта недели: Семерка Кубков

Вам казалось, что вы жонглируете слишком многими вещами одновременно? На этой неделе Семерка Кубков признает, что у вас много конкурирующих приоритетов, и хотя отдавать энергию стольким различным вещам благородно, оказалось невозможным уделить должное внимание любому из них. В результате пострадали одна или несколько из этих областей. Выбор может быть нашим другом, но он также может быть нашим врагом. Пришло время выяснить, на что лучше потратить свое время и силы.

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