Гороскоп Таро на неделю 24-30 января: Тельцам – трудности, Девам – заманчивые возможности, Рыбам – испытания

Гороскоп Таро на неделю / depositphotos.com/

Гороскоп Таро на неделю расскажет, кому из знаков стоит заняться воплощением в жизнь своих смелых идей, а кому можно гордится своими достижениями и праздновать победу.

О том, как фаза убывающей Луны может отразиться на материальном благополучии, читайте в нашем материале: Лунный гороскоп на неделю 24-30 января: Тельцам – проблемы, Львам – правило бумеранга, Рыбам – искушения.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта недели: Семерка Пентаклей

Семерка Пентаклей в раскладе указывает на то, что для достижения желаемого необходимо приложить максимум усилий. Ничего стоящего нельзя получить за одну ночь. Возможно, вы работали над проектом или областью своей жизни и еще не пожинали плоды своих усилий. Медленное продвижение дела может стать источником разочарования. Однако не стоит концентрироваться на негативе, оглянитесь назад и посмотрите сколько усилий вы приложили. Ваша тяжелая работа и терпение, возможно, еще не окупились, но они окупятся достаточно скоро.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта недели: Сила

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Карта Силы сигнализирует о том, что у вас есть внутренняя сила духа, необходимая для того, чтобы выйти победителем из трудной жизненной ситуацией. Легко потеряться в таких эмоциях, как гнев, печаль, страх или стыд, но на этой неделе вас призывают подняться над этим и сохранять спокойствие в это время невзгод. Не действуйте в соответствии со своими базовыми инстинктами. Вместо этого примите свою более сострадательную и прощающую сторону. Это поможет лучше контролировать ситуацию.

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Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта недели: Рыцарь Мечей

Рыцарь Мечей — это карта, предостерегающая от стремления к тому, чего вы хотите, любой ценой. Амбиции и стремления это похвально, однако для начала нужно обдумать все проблемы и последствия каждого шага. Прежде чем сделать свой ход, изучите все переменные. Что вы получите? Что вы могли потерять? Будете ли вы пренебрегать окружающими ради достижения своих целей? Понимание тонкой грани между решимостью и одержимостью может уберечь вас от неприятностей в будущем.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта недели: Туз Жезлов

Туз Жезлов представляет собой новое начало и весь потенциал, связанный с этим новым предприятием. На этой неделе Ракам необходимо воплощать в жизнь новые проекты и свои смелые идеи. Используйте это время, чтобы сделать первые шаги к достижению желаемой цели. Нет необходимости делать огромные скачки вперед — даже маленький шаг вперед — это все равно шаг к вашему успеху.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта недели: Рыцарь Пентаклей

Вы недавно витали в облаках? Рыцарь Пентаклей призывает вас вернуться на Землю на этой неделе и приложить усилия к своим идеям на этой неделе. Возможно, вы страдали от случая, когда "все говорят и ничего не делают". С другой стороны, вы можете откладывать свои повседневные обязанности в пользу более привлекательных предложений. Независимо от того, в какой ситуации вы находитесь, вам рекомендуется разработать план действий или придерживаться распорядка, поскольку прогресса лучше всего добиться с помощью дисциплины.

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Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта недели: Рыцарь Кубков

Рыцарь Кубков — карта видения и продвижения. На этой неделе есть вероятность, что вы получите какое-то приглашение или предложение, которого вы, возможно, не ожидали. Эта карта хочет, чтобы вы были открыты для этой новой возможности и воспользовались ею, но она также хочет, чтобы вы проявляли осторожность по мере продвижения вперед. Рыцарь предостерегает от чрезмерного увлечения фантазиями. Оцените эту ситуацию, прежде чем продолжить, чтобы убедиться, что все будет так, как вы думаете, и что вы получите от этого пользу.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта недели: Четверка Жезлов

Четверка Жезлов говорит о том, что вы приложили огромные усилия для достижения своих целей. Хотя заманчиво продолжать двигаться вперед, приятно сделать паузу и просто оценить все ваши достижения. Разделите ваш успех с близкими людьми. Помните, что вы все еще можете стремиться к своим целям, время от времени останавливаясь, чтобы насладиться плодами своего труда.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта недели: Десятка Пентаклей

Десятка Пентаклей олицетворяет ваши достижения и успех и на этой неделе есть повод собой гордиться. На этой неделе вы, наконец, увидите, как в одной или нескольких из этих областей у вас все сложится, и вы будете вознаграждены чувством удовлетворения за то, что не сбились с пути, какими бы трудными ни были дела.

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Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта недели: Шестерка Жезлов

Шестерка Жезлов — карта решимости и чести. Это указывает на то, что вы не только усердно работали и достигли своих целей, но и начали получать признание благодаря им. Получали ли вы похвалу от руководства вашей компании за ваши усилия по проекту? Изменили рацион питания и начали занятия спортом, и другие обратили на это внимание? Примите свои достижения. Вы можете быть склонны отмахиваться от такого рода признания, но сейчас не время для застенчивости. Это нормально, когда вас признают за ваши достижения, так что наслаждайтесь этим моментом.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта недели: Пятерка Жезлов

Пятерка Жезлов указывает на то, что вы пытаетесь достичь какой-то цели, но сталкиваетесь с препятствиями, которые мешают вашему прогрессу. Возможно, вы чувствуете, что ваша точка зрения подвергается сомнению, или вам трудно работать с конкретным человеком. В любом случае, на этой неделе вам предстоит по-настоящему прислушиваться к мнению других. Возможно, вы обнаружите, что то, что изначально казалось критикой, на самом деле было конструктивным отзывом, который поможет вам в долгосрочной перспективе.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта недели: Влюбленные

На этой неделе вы можете столкнуться с важным решением! Эта ситуация может представлять для вас моральную дилемму, а карта Влюбленные означает необходимость прояснить свои ценности и убеждения, прежде чем решать, как действовать дальше. Чувствуете ли вы, что вынуждены идти в определенном направлении из-за страхов или чувства вины? Не позволяйте этим вещам становиться мотивирующими факторами. Вместо этого постарайтесь понять, что у каждого действия есть противодействие, и такие решения никогда не бывают легкими. Будьте верны себе — вы не ошибетесь.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта недели: Король Кубков

Ваша тема на неделю — успешное применение силы. Точнее, эмоциональной стойкости. Король Кубков — человек проницательный, очень эмоционально уравновешенный и контролирующий. Получение этой карты является напоминанием о том, что вам нужно использовать свою эмоциональную зрелость, когда вы имеете дело с неурядицами, которые недавно на вас обрушились. Ваш первоначальный инстинкт, возможно, состоял в том, чтобы подавить любые эмоции, которые у вас были по поводу этой ситуации. И наоборот, вы могли бы позволить своим эмоциям взять над вами верх. Эта карта призывает вас использовать свое сердце и разум, чтобы справиться с этим личным испытанием.

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