Гороскоп Таро на неделю 21-27 февраля: Львам – опасные соблазны, Близнецам – трудное решение, Скорпионам – ссоры

Гороскоп Таро на неделю / depositphotos.com/

Гороскоп Таро на неделю расскажет, кому из знаков предстоит столкнуться с трудностями, кому – прислушаться к мнению окружающих, а кто сможет войти в белую полосу.

О том, как фаза Луны может повлиять на благополучие и материальный достаток на этой неделе, читайте в материале: Лунный гороскоп на неделю 21-27 февраля: Тельцам – сплетни, Весам – любовный треугольник, Скорпионам – знаки судьбы.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта недели: Четверка Мечей

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Четверка Мечей в раскладе указывает на то, что Овнам на этой неделе нужно сбавить обороты и расслабиться. Проблемы предыдущих дней могут оказывать на вас большое влияние, истощая жизненную энергию. Уделите внимание полноценному отдыху, это поможет зарядить батарейку и лучше справляться с ситуацией. Стоит помнить, что все затруднения временные и вскоре вам улыбнется удача.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта недели: Король Мечей

Король Мечей – карта, которая призывает Тельцов на этой неделе использовать все скрытые возможности своего разума. Вооружившись логикой и интеллектом можно не только решить давнюю проблему, но и обнаружить новее возможности и перспективы. Не позволяйте эмоциям брать верх над вами, сохраняя беспристрастность, вы сможете докопаться до сути и увидеть пути разрешения ситуации.

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Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта недели: Восьмерка Кубков

Восьмерка Кубков призывает проанализировать ситуацию и исключить все факторы, которые могут мешать вашему движению вперед. Это могут быть как и неприятные ситуации, так и круг общения. Расставаться будет сложно, однако это необходимый шаг, который принесет успех в будущем. Примите ситуацию такой, какая она есть, особо не зацикливаясь на ней, и вперед к новым свершениям.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта недели: Девятка Кубков

Эта карта может говорить о том, что после череды неудач, в жизни Близнецов начинает вырисовываться белая полоса и ситуация начинает меняться к лучшему. В этом периоде вы почувствуете, что все идет как по накатанной как и в сфере личных отношений, так и в профессиональных вопросах. Вы почувствуете удовлетворение от выполненной работы и отношений и дружбы.

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Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта недели: Дьявол

Карта Дьявола может символизировать ваши привычки, пороки, и всю темную сторону вашей личности. Вам будет сложно противостоять искушениям. Однако нужно задуматься, не они ли могут повоцировать проблемы в вашей жизни. Краткосрочные удовольствия могут вести за собой долгосрочные проблемы. Вам нужно задуматься, какие выгоды вы получаете от этого поведения, кроме краткосрочного удовлетворения.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта недели: Тройка Кубков

Девам на этой неделе нужно обратить внимание на укрепление связей с родными и близкими людьми. Тройка Кубков – карта дружбы и праздника, поэтому можно смело закатить вечеринку и приятно провести время. Пришло время, как следует отдохнуть и расслабиться в компании самых дорогих людей.

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Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта недели: Семерка Жезлов

Весы на этой неделе должны четко отстаивать свои принципы и убеждения. Карта Семерки Жезлов указывает на то, что в вашей жизни есть препятствие, которое замедляет движение к цели. Вы можете думать, что отступить от задуманного будет правильным решением, однако это все в точности до наоборот. Вам нужно проявить инициативу и отстоять свою точку зрения. Спокойствие и беспристрастность помогут вам добиться желаемого и преодолеть затруднения на пути к успеху.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта недели: Пятерка Жезлов

Пятерка Жезлов символизирует препятствия, которые возникают на пути к желаемой цели. Не исключено возникновение конфликтных ситуаций как с коллегами, так и с близкими людьми. Отношения могут быть напряженными, возможно вам будет трудно сработаться с кем-то из коллег. Однако не стоит быть слишком категоричными к мнению других, в нем может быть рациональное зерно, которое поможет решить проблему.

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Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта недели: Восьмерка Мечей

На этой неделе Стрельцы могут почувствовать, что зашли в тупик. Однако нужно задаться вопросом, действительно ли ситуация безвыходная или вашему продвижению могут мешать неуверенность, страх изменений или сомнения. Тревога и волнение перед будущим могут отступить, если провести тщательный анализ ситуации и составить четкий план действий. Возможно ваши собственные ограничения мешали вам двигаться вперед.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта недели: Семерка Мечей

Семерка Мечей может столкнуть Козерога лицом к лицу с вещами, от которых они пытались убежать. Возможно, решение проблемы кроется в том, чтобы столкнуться с неприятной ситуацией лицом к лицу. Благоприятный период для того, чтобы поговорить с партнером о наболевших проблемах и перспективах отношений или расставить все точки над и в профессиональных вопросах. Уклоняясь от проблем, вы оказываете себе медвежью услугу.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта недели: Король Кубков

Эмоциональная стойкость на этой неделе – ваше все. Карта Короля Кубков призывает к спокойствию и уравновешенности. Эти качества помогут вам принимать обдуманные решения и избежать ошибок, которые могут повлиять на дальнейший ход событий. Эта карта призывает вас использовать свое сердце и разум, чтобы справиться с этим личным испытанием.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта недели: Королева Пентаклей

Королева Пентаклей карта, которая любит порядок и контроль. Она может свидетельствовать о том, что в данный момент вам необходима помощь и поддержка. А может это необходимо вашим близким и родным людям. Помните, что в трудную минуту вам всегда готовы протянуть руку помощи.

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