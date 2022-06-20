УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп Таро на неделю 20-26 июня 2022: расставание, карьерный рост и порочная страсть

20 июня 2022, 22:28

Тельцы могут влюбиться с первого взгляда. Стрельцов ждет победа и триумф, а Овнам нужно готовиться к резким переменам, говорит гороскоп Таро.

гороскоп Таро
Гороскоп Таро на неделю - чего ждать всем знакам зодиака / Фото pixabay.com

Гороскоп Таро на неделю говорит о том, что некоторым знакам зодиака придется пережить трудные времена в отношениях. Другие же встретят новую любовь и получат повышение на работе.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта недели: Смерть

Это мощная карта изменений и трансформации. В течение этой недели в ваших отношениях может произойти серьезная перемена - готовьтесь к вихрю событий. Некоторые связи исчерпали себя, и вы готовы двигаться дальше. Это создаст волновой эффект непредвиденных последствий, которые могут вас удивить.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта недели: Туз Кубков

Большая любовь уже маячит на горизонте. Тельцы могут влюбиться с первого взгляда. Также может появиться новый друг, который будет рядом многие годы. Кстати, это может быть и рождение ребенка или четырехлапый питомец.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта недели: Повешенный

В последнее время вы чувствовали себя разочарованными в отношениях. Возможно они вам кажутся тупиком или улицей с односторонним движением.

Повешенный приносит неопределенность по одной причине — вам нужно изменить подход. Когда вы снимете розовые очки, то поймете, как изменить ситуацию.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта недели: Тройка монет

У вас есть тайный поклонник.По знаку зодиака он Дева, Телец или Козерог.

На работе вам могут предложить что-то стоящее и полезное. Продемонстрируйте свои таланты и сильные стороны. Будьте уверены. Действуйте так, как будто вы уже находитесь на том уровне, к которому стремитесь, говорит гороскоп.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта недели: Восьмерка мечей

Некоторые отношения стали для вас слишком предсказуемыми, и вы чувствуете, что каждый ваш день похож на предыдущий.

Карты советуют изменить линию поведения - этого будет достаточно, чтобы вновь зажглась искра и вспыхнул интерес друг к другу.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта недели: Двойка мечей

Девам нужно принять важное решение относительно давних отношений. Проблема назрела уже давно. Возможно вы настраиваетесь на противостояние этому и пытаетесь что-то изменить. Карты советуют наконец-то высказать свое мнение и освободиться. Ситуация улучшиться, как только вы сделаете решительный шаг.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта недели: Дьявол

Дьявол приносит искушение и сексуальное напряжение в личную жизнь. Возможно, вы испытываете чувства совсем не к тому объекту, к которому на самом деле следует. С одной стороны, в любви и на войне все средства хороши. Но ваша страсть будет иметь серьезные последствия. Играйте честно, чтобы победить.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта недели: Двойка монет

Вы готовы расширить свой круг друзей, воссоединиться со старыми знакомыми и расширить свои профессиональные горизонты.

Вам нужна эта новая энергия. В результате она принесет вам большие возможности.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта недели: Шестерка жезлов

Это карта победы и триумфа. Вы достигли прогресса, оказались в нужном месте с нужными людьми. Цените все, чего удалось достичь. Стоит устроить себе маленький праздник.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта недели: Восьмерка кубков

В вашей жизни есть отношения, которые причиняли вам боль в течение долгого времени, были истощающими и трудными. Карта говорит, что ситуация не улучшится.

Всегда жалко кого-то потерять или уйти. Но тем не менее в будущем вас ждет нечто лучшее. Это расставание необходимо, чтобы освободить место для новых позитивных отношений, которые уже не за горами.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта недели: Рыцарь мечей

Водолеям нужно быть напористыми, прямыми и откровенными с людьми, которые в последнее время казались упрямыми.

Проявите волю и власть, но не впадайте в эмоции и агрессию, советует гороскоп Таро.

Эта демонстрация силы необходима прямо сейчас, иначе чаша весов качнется еще больше — и не в правильном направлении.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта недели: Восьмерка монет

Не стоит разочаровываться в том, кого вы давно знаете, но отношения стали сложными. Возможно в последнее время это больше похоже на работу, чем на развлечение, но ситуация может улучшиться. Покажите любовь и заботу и отношения переживут трудный период и станут лучше.

Вам также может быть интересно:

Близнецы Рак гороскоп Весы Лев Рыбы Водолей гороскоп на неделю Овен Телец Дева Скорпион Козерог гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Козерог Стрелец гороскоп гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы гороскоп 2022 таро карты таро гороскоп Таро
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:04

Вера Брежнева поздравила маму на День отца

23:01

"Перелом в нашу сторону": астролог назвал сроки победы Украины в войнеВидео

22:31

Мощный удар ВСУ на востоке: сотню оккупантов "покрошили" вместе с техникойВидео

22:28

Гороскоп Таро на неделю 20-26 июня 2022: расставание, карьерный рост и порочная страстьВидео

22:23

Российский режиссер заявил, что Валюха из "Cватов" поддержала Россию

Реклама
22:09

Готовы к любому сценарию: войска РФ усилили обстрелы Харьковщины, есть жертвыВидео

21:54

Город виден в прицелы: у Зеленского назвали главное условие освобождения ХерсонаВидео

21:32

Потери ВСУ за время войны около 10 тысяч убитыми - АрестовичВидео

21:19

Зеленский встретился с легендарным голливудским комиком Беном СтиллеромВидео

21:11

"Искра демократии": Шольц поведал, чего больше всего боится ПутинВидео

21:00

Что будет с долларом: эксперт рассказал, стоит ли бежать сломя голову за валютойВидео

20:52

Правда ли щавель спасает от рака и можно ли его кушать много - исследования

20:46

Больницы и морги переполнены: потери оккупантов на Луганщине зашкаливают – ГайдайВидео

20:42

ЕС на неделе объявит о пакете помощи Украине на 9 млрд евро - BloombergВидео

20:31

Не Кацурин: Надя Дорофеева засветила загадочного бойфренда на романтичном фото

20:28

Телебачення Торонто. Уничтожить Украину в хорошем смысле: что не так с российскими либералами?Видеоблоги

20:14

Эксперт-международник пояснила, почему Европа не дает Украине большие партии тяжелого оружияВидео

20:02

Байден откровенно высказался о перспективах вступления Украины в ЕСВидео

19:59

"Признайте границы": Черновецкий нарвался на подозрение зашкваром с "ЛДНР"

19:54

Почему Лукашенко уже потерял возможность для нападения на Украинумнение

Реклама
19:32

Запрет русской музыки в Украине: в СНБО ответили на вопросы

19:31

Оккупанты получили по зубам на двух направлениях: ВСУ отразили вражеский штурмВидео

19:31

Анна Богдан после разрыва с холостяком кардинально сменила имидж

19:23

В МВД назвали три причины, почему не нужно паниковать из-за возможного вторжения БеларусиВидео

19:15

"Душевная болезнь": Гребенщиков гневно высказался о принадлежности Крыма и ДонбассаВидео

19:12

Напала на Украину, а теперь смеет угрожать Литве: Кулеба разнес Россию из-за блокады КалининградаВидео

19:06

Евгений Кошевой не сдержал слез: жена комика показала видео с его старшей дочерьюВидео

18:57

Атака на Харьков и захват Славянска: Зеленский раскрыл новое направление удара РФВидео

18:52

"Покажу, откуда на Украину готовили нападение": Арестович спародировал Лукашенко и оценил угрозу атаки БеларусиВидео

18:45

Мощный ракетный удар по югу Украины: оккупанты выпустили 14 ракет за три часаФото

18:45

Зеленский высказался, как повлияла война в Украине на жителей Африки

18:42

Массовое дезертирство на Харьковщине: сотни оккупантов РФ сбежали с позицийВидео

18:18

Украинцы дают бой оккупации России: планы Путина по "референдумам" и аннексии терпят крахВидео

18:15

Рогатая мстительница: под Запорожьем коза подорвала растяжки и ранила группу оккупантов

18:06

Риск упущенных возможностей, или Что может получить Украина в случае входа в состав ЕСмнение

17:56

Зеленский побывал на фронте и посетил Лисичанск: в Слуге народа показали фотоВидео

17:54

Гороскоп для всех знаков зодиака на 21 июня: Весам - интрижка, Скорпионам - награда, Козерогам - сплетниВидео

17:46

Наследник Путина с Кабаевой не получит швейцарского паспорта – СМИВидео

17:41

Самый вкусный джем на зиму из 2 ингредиентов: очень простой и быстрый рецепт

17:36

Юрий Горбунов показал редкое фото сыновей от Кати Осадчей

Реклама
17:28

Угроза нападения с Беларуси и Приднестровья: в Минобороны дали оценку сценариямВидео

17:17

"Гром и пламя": на Харьковщине ВСУ уничтожили командный пункт спецназа РФВидео

16:54

"Конец будет печален": в РФ пригрозили Украине ударами в ответ на обстрел "вышек Бойко"Видео

16:52

Тяжелое детство: психолог пояснила, почему Басков, Тарзан и Газманов поддержали войну в УкраинеВидео

16:34

В Германии впервые конфисковали имущество российского депутата: подробностиВидео

16:31

Ракетный удар РФ по Днепропетровщине: стало известно о новых жертвахВидео

16:28

"Предложение было в кровати": победительница "Холостяка" выходит замужВидео

16:21

Армия Украины почти дошла до границы с РФ, поэтому оккупанты усилили обстрелы Харькова – МинобороныВидео

16:17

Крах евразийского карточного домика: от России побежали все, даже традиционные союзникимнение

16:10

Под Луцком военный подорвался на гранате, которая выпала из кармана

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять