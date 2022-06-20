Гороскоп Таро на неделю 20-26 июня 2022: расставание, карьерный рост и порочная страсть

Гороскоп Таро на неделю - чего ждать всем знакам зодиака / Фото pixabay.com

Гороскоп Таро на неделю говорит о том, что некоторым знакам зодиака придется пережить трудные времена в отношениях. Другие же встретят новую любовь и получат повышение на работе.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта недели: Смерть

Это мощная карта изменений и трансформации. В течение этой недели в ваших отношениях может произойти серьезная перемена - готовьтесь к вихрю событий. Некоторые связи исчерпали себя, и вы готовы двигаться дальше. Это создаст волновой эффект непредвиденных последствий, которые могут вас удивить.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта недели: Туз Кубков

Большая любовь уже маячит на горизонте. Тельцы могут влюбиться с первого взгляда. Также может появиться новый друг, который будет рядом многие годы. Кстати, это может быть и рождение ребенка или четырехлапый питомец.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта недели: Повешенный

В последнее время вы чувствовали себя разочарованными в отношениях. Возможно они вам кажутся тупиком или улицей с односторонним движением.

Повешенный приносит неопределенность по одной причине — вам нужно изменить подход. Когда вы снимете розовые очки, то поймете, как изменить ситуацию.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта недели: Тройка монет

У вас есть тайный поклонник.По знаку зодиака он Дева, Телец или Козерог.

На работе вам могут предложить что-то стоящее и полезное. Продемонстрируйте свои таланты и сильные стороны. Будьте уверены. Действуйте так, как будто вы уже находитесь на том уровне, к которому стремитесь, говорит гороскоп.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта недели: Восьмерка мечей

Некоторые отношения стали для вас слишком предсказуемыми, и вы чувствуете, что каждый ваш день похож на предыдущий.

Карты советуют изменить линию поведения - этого будет достаточно, чтобы вновь зажглась искра и вспыхнул интерес друг к другу.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта недели: Двойка мечей

Девам нужно принять важное решение относительно давних отношений. Проблема назрела уже давно. Возможно вы настраиваетесь на противостояние этому и пытаетесь что-то изменить. Карты советуют наконец-то высказать свое мнение и освободиться. Ситуация улучшиться, как только вы сделаете решительный шаг.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта недели: Дьявол

Дьявол приносит искушение и сексуальное напряжение в личную жизнь. Возможно, вы испытываете чувства совсем не к тому объекту, к которому на самом деле следует. С одной стороны, в любви и на войне все средства хороши. Но ваша страсть будет иметь серьезные последствия. Играйте честно, чтобы победить.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта недели: Двойка монет

Вы готовы расширить свой круг друзей, воссоединиться со старыми знакомыми и расширить свои профессиональные горизонты.

Вам нужна эта новая энергия. В результате она принесет вам большие возможности.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта недели: Шестерка жезлов

Это карта победы и триумфа. Вы достигли прогресса, оказались в нужном месте с нужными людьми. Цените все, чего удалось достичь. Стоит устроить себе маленький праздник.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта недели: Восьмерка кубков

В вашей жизни есть отношения, которые причиняли вам боль в течение долгого времени, были истощающими и трудными. Карта говорит, что ситуация не улучшится.

Всегда жалко кого-то потерять или уйти. Но тем не менее в будущем вас ждет нечто лучшее. Это расставание необходимо, чтобы освободить место для новых позитивных отношений, которые уже не за горами.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта недели: Рыцарь мечей

Водолеям нужно быть напористыми, прямыми и откровенными с людьми, которые в последнее время казались упрямыми.

Проявите волю и власть, но не впадайте в эмоции и агрессию, советует гороскоп Таро.

Эта демонстрация силы необходима прямо сейчас, иначе чаша весов качнется еще больше — и не в правильном направлении.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта недели: Восьмерка монет

Не стоит разочаровываться в том, кого вы давно знаете, но отношения стали сложными. Возможно в последнее время это больше похоже на работу, чем на развлечение, но ситуация может улучшиться. Покажите любовь и заботу и отношения переживут трудный период и станут лучше.

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