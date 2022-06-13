Гороскоп Таро на неделю 13-19 июня: Близнецам – счастье в любви, Ракам – зависть, Львам – обман

Гороскоп Таро на неделю / depositphotos.com/

Гороскоп Таро на неделю расскажет, кому из знаков стоит умерить свой эгоизм и не вымещать раздражение на близких людях, кому грозят непредвиденных расходы, а кто сможет достичь успеха в важных жизненных сферах.

Кто из знаков станет счастливчиками первого месяца лета, читайте в материале: Гороскоп на июнь 2022 для всех знаков зодиака: Весам – неожиданные деньги, Стрельцам – зависть.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта недели: Маг

Эта неделя станет для Овнов временем новых начинаний. Будьте открыты тому, что могут предложить другие. Провидение и возможности на вашей стороне, так что используйте их по максимуму. Не исключено, что дальние родственники порадуют вас хорошими новостями, которые поднимут настроение. Вы сможете найти источник дополнительного дохода, который укрепит финансовое положение. Проводите больше времени со своей второй половинкой. Отправляйтесь в небольшое путешествие или займитесь каким-нибудь необычным делом, которое сплотит ваш союз.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта недели: Повешенный

Неожиданные события могут застать Тельцов на этой неделе. Они потребуют внимания и, чтобы решить проблему, нужно сохранять спокойствие и рассудительность. В профессиональной деятельности появляется возможность продемонстрировать свои профессиональные качества и показать сильные стороны. Это может повысить ваши шансы на продвижение по карьерной лестнице. Не исключены непредвиденные расходы. Свободное время уделяйте родным и близким людям. Общение с ними зарядит вас жизненной энергией.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта недели: Десятка Кубков

Близнецы на этой неделе будут наслаждаться своей любовной жизнью, так как эта карта в раскладе представляет собой кульминацию усилий, предпринятых в любви и в погоне за счастьем. Вы можете заметить, что положение дел начало улучшаться и в других важных для вас сферах. Вы сможете достичь профессиональных успехов и достичь намеченных целей.

Читайте такжеФинансовый гороскоп на неделю 13-19 июня: Весам – большие деньги, Козерогам – интригующие возможности

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта недели: Шестерка Пентаклей

В этом периоде Ракам будет сложнее, чем обычно побороть в себе чувство зависти. Дела будут идти не так как бы вам того хотелось и успехи других могут вызывать болезненные уколы. Звезды советуют использовать это чувство как мотивацию для достижения поставленных целей и самосовершенствования. Не стоит зацикливаться на негативных переживаниях, поверьте, что вы лучшее, что есть в вашей жизни, и не беспокойтесь о том, что есть у другого человека.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта недели: Король Кубков

Львам нужно быть предельно осторожными и бдительными на этой неделе, так как повышается вероятность стать жертвой обмана и манипуляций. Вам не нравится признавать, что вы можете быть достаточно наивными, чтобы попасться на чью-то ложь. Тщательно проверяйте полученную информацию и не доверяйте красивым обещаниям малознакомых людей. Пусть на этой неделе недовеие станет вашим методом защиты.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта недели: Королева Кубков

На этой неделе Девы добьются заслуженного признания. Вы сможете проявить себя в профессиональной деятельности, и ваш авторитет среди коллег возрастет. В личной жизни также все будет складываться наилучшим образом. Свободные представители знака в центре внимания, получают комплименты и знаки внимания. Это прекрасное время для флирта и романтики. Вы будете чувствовать себя хорошо, зная, что люди в вашей жизни действительно любят и уважают вас; на этой неделе ты всеми любимый человек.

Читайте такжеГороскоп на неделю 13-19 июня: Девам – расставание, Весам – враги, Водолеям – личное счастье

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта недели: Император

Вы можете заметить, что вещи в вашей жизни кажутся другим сбивающими с толку, но вы точно понимаете, что происходит с вами. На этой неделе вы отодвигаетесь на задний план, наблюдая за взлетами и падениями своей жизни. Наблюдая за собственной жизнью, вы можете понять, каким должен быть ваш следующий шаг. Вы будете призваны помочь тем, кто не видит выхода из темноты. Вы делаете это с состраданием и добросердечием.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта недели: Глупец

На этой неделе вы будете следовать своему сердцу во всех безумных сценариях, которые только можете пожелать. Не всегда ваши идеи будут рациональными, однако этот факт вряд ли сможет вас остановить. Вы чувствуете себя беззаботно, и хотя вы знаете, что вот-вот будете вовлечены в вещи, которые могут показаться неприятными, вы воспринимаете все это как забаву. Опыт — это то, что вам нужно на этой неделе, независимо от цены этого опыта.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта недели: Королева Пентаклей

Стрельцы на этой неделе склонны нерационально растрачивать энергию. Для того, чтобы достичь успехов необходимо следовать четкому плану, не сворачивая с намеченного пути. Сеансы самокопания и анализа ошибок прошлого могут больше навредить, чем помочь. Не стоит позволять негативным мыслям взять верх над собой. Если есть возможность, посвятите несколько дней полноценному отдыху, оставив работу за порогом.

Читайте такжеГороскоп на июль 2022 для всех знаков зодиака: Львам – большие деньги, Овнам – беременность, Весам – зависть

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта недели: Восьмерка Кубков

На этой неделе Козероги посвятят львиную долю времени, решая проблемы других людей. Помогая родным и близким и просто тем, кто попал в трудную ситуацию, вы чувствуете себя счастливыми. Вы прикладываете все усилия, чтобы заставить улыбнуться того, кто вам дорог. Эта неделя не о вас, речь идет о том, что вы делаете для других и как это доставляет вам удовольствие.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта недели: Семерка Пентаклей

Водолев на этой неделе больше всего будут тревожить финансовые вопросы. И не то, чтобы ваше материальное положение переживает не лучшие времена, тут все стабильно, вы больше переживаете о будущем. Вы чрезмерно беспокоитесь о деньгах, но на самом деле ситуация под контролем. Включите режим экономии, это поможет сделать накопления, которые помогут приобрести больше уверенности.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта недели: Король Пентаклей

Эмоциональный фон Рыб на этой неделе будет нестабильным. Становится сложнее сдерживать эмоции. Повышается вероятность ссор и разногласий с окружающими. Не стоит вымещать накопившееся раздражение на близких людях, выплескивайте негатив более конструктивно. Стоит также умерить свой эгоизм, который может стать причиной серьезных скандалов со своей второй половинкой.

Читайте также: