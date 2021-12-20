Гороскоп Таро на неделю 20-26 декабря: Близнецам – трудности, Ракам – успех, Весам – перемены

Кому из знаков могут грозить материальные затруднения - расскажет гороскоп Главреда.
Гороскоп Таро для всех знаков зодиака расскажет, кому стоит рассчитывать на укрепление финансового положения, а кому "почистить" свое окружение.
О том, что принесет представителям зодиакального круга фаза растущей Луны, читайте в нашем материале: Лунный гороскоп на неделю 20-26 декабря: Овнам – обман, Ракам – недруги, Козерогам – удача во всем.
Гороскоп Таро на неделю – Овен
Карта недели: Восьмерка Мечей
Данная карта может указывать на то, что вы чувствуете себя в ловушке безвыходной ситуации. Восьмерка Мечей призывает глубже проанализировать сложившуюся ситуацию. Возможно, обстоятельства, которые мешают вам двигаться дальше – это ваши собственные внутренние барьеры – неуверенность, сомнение и страх. Вы подсознательно могли накладывать на себя ограничения, которые мешали вам достичь поставленных целей.
Гороскоп Таро на неделю – Телец
Карта недели: Король Жезлов
Эта карта в раскладе свидетельствует о том, что в вашей жизни будут открываться великолепные перспективы и возможности. И вы обладаете всеми качествами, чтобы воспользоваться ими по максимуму. Ключом к успеху является четкое понимание того, чего вы хотите достичь, и постановка реалистичных целей, которые помогут вам достичь этого.
Гороскоп Таро на неделю – Близнецы
Карта недели: Пятерка Пентаклей
Пятерка Пентаклей может говорить о том, что вам довелось пережить не лучшие времена. Трудности финансового характера или проблемы в семье тяжелым эмоциональным бременем падают на плечи. В такие моменты обращайтесь за помощью и поддержкой близких людей. Все тяжелые периоды рано или поздно проходят, но когда есть поддержка, они проходят намного легче.
Гороскоп Таро на неделю – Рак
Карта недели: Шестерка Жезлов
Шестерка жезлов - это карта решимости и чести. Это означает, что вы не только много работали и достигли своих целей, но и начали получать благодаря им признание. Похвала руководства, новая должность или повышение заработной платы – ваши труды приносят свои плоды. Признавайте свои достижения без малейшего стеснения, громко заявите о себе и наслаждайтесь этим моментом.
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Гороскоп Таро на неделю – Лев
Карта недели: Туз Пентаклей
Туз Пентаклей сигнализирует о том, что на этой неделе перед вами открывается множество новых возможностей в материальном мире. Вы сможете укрепить финансовое положение и разобраться с денежными вопросами. Стоит быть внимательными к любой мелочи, чтобы не упустить выгодные возможности. На этой неделе в вашей карьере может произойти стремительный рывок – начальство отметит ваше трудолюбие и целеустремленность, а вы почувствуете это на своем кошельке.
Гороскоп Таро на неделю – Дева
Карта недели: Восьмерка Жезлов
Восьмерка жезлов олицетворяет высокую энергию и импульс вперед, сигнализируя о том, что пора предпринимать активные действия, чтобы добиться желаемого. На этой неделе вас ждет много интересного, и вам будет сложно понять, на что вам следует обратить внимание. Боритесь с этими отвлекающими факторами, сосредоточившись на единственной цели. Используя эту энергию в своих интересах, вы превратите это время в период большой продуктивности и прогресса.
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Гороскоп Таро на неделю – Весы
Карта недели: Восьмерка Кубков
На этой неделе Весам необходимо устроить большую чистку. Восьмерка Кубков намекает на то, что пора сбросить с плеч груз непосильных обязанностей или неудовлетворительных отношений. Эти перемены будут болезненными, тем более, что вы потратили на это так много времени и энергии. Это может быть одной из причин, по которым вы не начали движение вперед. Помните, что уход навредит вам временно, но остаться в долгосрочной перспективе может навредить вам еще больше.
Гороскоп Таро на неделю – Скорпион
Карта недели: Паж Мечей
Если вы ждали знака, чтобы приступить к реализации идеи, которая у вас возникла, вот она! Паж Мечей указывает на то, что вы полны энергии по поводу нового проекта или предприятия. Вопрос в том, сможете ли вы сохранить безграничный энтузиазм, когда начнете работать? Независимо от того, какое направление вы выберете в жизни, всегда будут препятствия, которые вам придется преодолеть, но не позволяйте этому удерживать вас. Знайте, что, следуя своим увлечениям, вы сможете сохранить эту динамику.
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Гороскоп Таро на неделю – Стрелец
Карта недели: Король Кубков
Ваша тема на неделю - эмоциональная стойкость. Король Кубков - человек проницательный, эмоционально уравновешенный и контролирующий. Получение этой карты - напоминание о том, что вам нужно использовать свою эмоциональную зрелость, поскольку вы имеете дело с крутыми поворотами жизни, которые могут оказаться непредсказуемыми. Вам стоит найти баланс и использовать свое сердце и разум в решении этой личной проблемы.
Гороскоп Таро на неделю – Козерог
Карта недели: Мир
Ваше послание на неделю - о создании большего баланса в вашей жизни. Таро дает вам много возможностей рассмотреть эту тему, но карта Мира, вполне возможно, является окончательным выражением этой потребности. Эта карта побуждает вас взглянуть на каждую сферу своего существования: эмоциональную, физическую, ментальную и духовную. Вам не хватало гармонии в одной из этих областей? Если это так, вам советуют не только выяснить, как достичь этого баланса, но и как его поддерживать.
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Гороскоп Таро на неделю – Водолей
Карта недели: Отшельник
Отшельник указывает на то, что на этой неделе вам, возможно, нужно уйти и поразмыслить. Возможно, вы погрузились во многие новые события или недавно провели большую часть своего времени за общением. Теперь необходимо отправиться на прогулку в лес, принять длительную ванну, забронировать поездку на выходные или сделать что-нибудь еще, что поможет вам отключиться от внешнего мира и восстановить связь со своим внутренним миром. Подзарядка ваших духовных батарей поможет вам возродиться с новой перспективой.
Гороскоп Таро на неделю – Рыбы
Карта недели: Император
Император призывает вас полностью владеть своей истинной силой! Ваш жизненный опыт помог вам обрести ценную мудрость и понимание. Вам нужно разобраться, как эти знания могут помочь вам и окружающим в будущем. Не исключено, что вам доведется принять трудное жизненное решение. У вас есть такие знания и точка зрения, которые помогут вам сориентироваться в любом из этих сценариев с положительными результатами.
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