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Гороскоп Таро на неделю 17-23 января: Ракам – перемены, Девам – успех во всем, Водолеям – проблемы

17 января 2022, 10:59

Неожиданные перемены, успех в новых начинаниях или помощь близких - кому ожидать.

Гороскоп таро
Гороскоп Таро на неделю / depositphotos.com/

Гороскоп Таро на неделю расскажет, кому из представителей зодиакального круга получиться решить давнюю проблему, а кому стоит распрощаться с прошлым и впустить в свою жизнь перемены.

О том, как повлияет на знаки зодиака фаза убывающей Луны, читайте в нашем материале: Лунный гороскоп на неделю 17-23 января: Близнецам – долги, Весам – соблазны, Козерогам – судьбоносные решения.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта недели: Верховная Жрица

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Верховная жрица прежде всего карта интуиции. На этой неделе вас призывают поработать над своими навыками восприятия, чтобы вы могли точно настроить свою способность слышать свой внутренний голос и получать сообщения от своего подсознания. Были ли вы неуравновешены в определенной области вашей жизни? Вы не уверены, что находитесь на правильном пути в конкретной ситуации? Эта карта побуждает вас соединиться со своей внутренней мудростью, потому что ответ, который вы ищете, уже находится внутри вас.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта недели: Туз Мечей

Туз Мечей сигнализирует о том, что туман рассеивается, и на этой неделе у вас больше ясности ума и это помогает четко распланировать цели. Перед вами открываются возможности и перспективы. На этой неделе Тельцы смогут совершить прорыв. Также вы сможете разобраться с неоднозначными ситуациями и докопаться до сути.

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Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта недели: Тройка Пентаклей

Тройка Пентаклей подтверждает, что вы на правильном пути! Новые начинания будут успешными и у вас есть все шансы, навыки и возможности, чтобы воплотить их в жизнь. На этой неделе самое время подготовиться, создав комплексный план, если у вас его еще нет. И не бойтесь обращаться за помощью к другим — работа в команде может продвинуть вас дальше, чем вы ожидали.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта недели: Башня

Приготовьтесь! На этой неделе вас могут ожидать неожиданные перемены. Изменения, о которых говорит Башня, внезапны и непредвиденны. Возможно, вы сперва будете опираться таким изменениям, однако следует задуматься о причине, пло которой вы не желаете открываться для нового. Этот толчок к вашей системе — то, что вам нужно, чтобы увидеть, где трещины в вашем фундаменте. Принятие этого переходного периода и того, чему он может научить вас, приведет к большему личному вознаграждению в будущем.

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Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта недели: Иерофант

На этой неделе вы можете заняться новым делом! Иерофант — это карта, которая представляет системы верований, традиции и институты. Возможно, вы чувствовали себя потерянным, бесцельным и нуждающимся в руководстве. Если вы давно хотели присоединиться к новой группе, сейчас самое время! Находясь в окружении людей с похожим мышлением, вы могли бы предложить вам тот тип сообщества, которого вам не хватало. Эти союзники могут в конечном итоге стать мощным источником поддержки, когда вы исследуете человека, которым вы становитесь

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта недели: Маг

Карта призывает вас раскрыть свой потенциал на этой неделе! Маг признает, что весь мир у вас под рукой, потому что у вас есть все необходимое, чтобы получить то, что вы хотите. Ищете новую работу? Пытаетесь завязать романтические отношения? Пытаетесь улучшить свой денежный поток? Не бойтесь идти на это, потому что прямо сейчас вы имеете всеи шансы достичь желаемого!

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта недели: Император

Император призывает вас полностью владеть своей истинной силой! Ваш жизненный опыт помог вам обрести ценную мудрость и понимание. Как вы можете использовать это, чтобы помочь себе? Как вы можете использовать это, чтобы помочь другим? На этой неделе к вам могут обратиться за советом или советом кто-то из ваших близких — не уклоняйтесь. С другой стороны, вы можете столкнуться с трудным личным решением. Не волнуйтесь, теперь у вас есть знания и перспективы, которые помогут вам справляться с любым из этих сценариев с положительными результатами.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта недели: Королева Пентаклей

Королева Пентаклей любит порядок и стабильность. Эта карта в раскладе говорит о том, что на этой неделе Скорпионы будут иметь меньше поводов для тревог о будущем. Кроме того, эта карта может свидетельствовать о том, что кому –нибудь из ваших друзей или близких может понадобиться помощь. А может, помощи и поддержки потребуете вы. Не бойтесь обратиться за ними.

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Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта недели: Смерть

Не пугайтесь этой карты! Карта Смерти — одна из наиболее часто неправильно истолковываемых карт Таро. Это не физическая смерть; скорее, речь идет о преобразовании себя и освобождении от вещей, которые больше не служат нам. За что вы держитесь, что вам нужно отпустить? Завершение этой главы вашей жизни может проложить путь к чему-то гораздо большему в будущем. Итак, на этой неделе вас призывают уйти от того, что удерживает вас от будущего, которого вы заслуживаете.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта недели: Пятерка Мечей

Пятерка Мечей сигнализирует о том, что в какой-то сфере вашей жизни в настоящее время назревает конфликт, и вскоре может произойти конфронтация. Когда это произойдет, у вас может возникнуть соблазн выиграть спор любой ценой, но задумывались ли вы, какова эта цена? Пытаясь доказать свою правоту, вы можете сказать или сделать то, о чем потом пожалеете, а также испортить отношения с другим человеком. Чрезмерное упорство может привести к проигрышу.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта недели: Семерка Мечей

Вы можете бежать, но вы не можете спрятаться на этой неделе! Семерка Мечей признает, что вы, возможно, пытаетесь избежать ситуации, с которой вам лучше столкнуться лицом к лицу. Вы откладывали тяжелый разговор с другом? Еще не готовы поговорить со своим партнером о том, куда движутся ваши отношения? Или продолжаете откладывать на потом решений проблем в профессиональной сфере? Помните, что уклонение от этой проблемы не улучшит ситуацию. На самом деле, это может даже сделать его хуже. Пришло время заняться этим вопросом.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта недели: Восьмерка Жезлов

Восьмерка Жезлов представляет высокую энергию и импульс движения вперед, сигнализируя о времени, когда нужно что-то делать и что-то делать. Вам может показаться, что на этой неделе на вас обрушится много забот, и вам может быть трудно понять, на что следует обратить внимание. Боритесь с этими отвлекающими факторами, сосредотачиваясь на одной цели и удаляя все отвлекающие факторы, чтобы вы могли сосредоточиться на ней. Используя эту энергию в своих интересах, вы превратите этот период в период высокой продуктивности и прогресса.

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