Гороскоп Таро на неделю 14-20 марта: Тельцам – предостережение, Девам – многообещающая возможность

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Гороскоп Таро на неделю расскажет, кого из знаков ждут приятные моменты, кто сможет воплотить задуманное в жизнь, а кто может почувствовать неудовлетворенность.

Гороскоп на март 2022 расскажет, кого из представителей зодиакального круга можно назвать счастливчиками, а кому придется приложить максимум усилий, чтобы достичь стабильности.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта недели: Умеренность

Умеренность — карта баланса и умеренности. Получение этой карты означает необходимость сохранять плавный настрой, проявляя терпение и приспособляемость, насколько это возможно. Возможно, вы сопротивлялись переменам в своей жизни или позволяли стрессовой ситуации взять над вами верх. Если это так, измените свой подход на этой неделе. Позвольте вещам соскальзывать с вашей спины вместо того, чтобы встречать их сопротивление. Найдя свой внутренний баланс, вы настраиваете себя на то, чтобы снова найти свой внешний баланс.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта недели: Рыцарь Мечей

Рыцарь Мечей — это карта, предостерегающая от стремления к тому, чего вы хотите, любой ценой. Да, хорошо иметь упрямые амбиции, но только тогда, когда вы сначала обдумаете все проблемы и последствия. Прежде чем сделать свой ход, изучите все переменные. Что вы получите? Что вы могли потерять? Будете ли вы пренебрегать окружающими ради достижения своих целей? Понимание тонкой грани между решимостью и одержимостью может уберечь вас от потенциальных головных болей в будущем.

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Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта недели: Дьявол

Грань между удовольствием и простотой очень тонка! Дьявол представляет ваши привычки, искушения и пороки — все то, что активирует вашу теневую сторону и уводит вас от истинного "я". Удовлетворение своих прихотей может навредить в долгосрочной перспективе. Вам нужно понять, не зашли ли вы слишком далеко и изменить курс.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта недели: Восьмерка Кубков

На этой неделе вас призывают отделить себя от разочаровывающей ситуации или неудовлетворительных отношений в вашей жизни. Восьмерка Кубков признает, что этот раскол будет болезненным, тем более что вы посвятили ему так много времени и энергии. На самом деле, это может быть одной из причин, по которой вы еще не продвинулись дальше. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на том, какой могла быть ситуация, или надеяться, что все изменится, примите ее такой, какая она есть. Помните, что уход причинит вам временную боль, но если оставить все как есть результаты будут плачевными.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта недели: Четверка Кубков

Четверка Кубков сигнализирует о том, что вы чувствуете себя неудовлетворенным и жаждете каких-то перемен в своей жизни. Возможно, вы смотрите вокруг и видите, что есть у других, тоскуя по тому, что не является частью вашей собственной жизни. Возможно также, что вы чувствуете себя немотивированным в нынешних обстоятельствах. Хотя стремиться к чему-то приятно, легко попасть в нездоровый круговорот желаний. На этой неделе постарайтесь устранить первопричину этих чувств.

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Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта недели: Король Жезлов

На этой неделе вам может представиться возможность, и Король Жезлов – карта подтверждающая, что у вас есть сила и стойкость, чтобы принять ее! Вы уклонялись от руководящих должностей в прошлом? Вы чувствовали себя подавленным, взяв на себя больше обязанностей? Настало время стоять твердо в своей силе и владеть видениями, которые у вас есть. Ключом к успеху является четкое понимание того, чего вы хотите достичь, и постановка реалистичных целей, которые помогут вам достичь этого

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта недели: Колесница

Колесница — это карта, которая поощряет силу воли, действия и самоконтроль. На этой неделе вам нужно проявить свою силу и смело взять поводья, продвигая себя к поставленной цели. Сейчас не время пассивно ждать, пока с вами случится что-то хорошее. Эта карта знает, что все, что стоит иметь, требует тяжелой работы и дисциплины. Надев эмоциональную и ментальную броню, вы позволяете себе устремиться в будущее, не останавливаясь ни перед какими препятствиями, возникающими на пути.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта недели: Маг

Карта призывает вас раскрыть свой потенциал на этой неделе! Маг признает, что весь мир у вас под рукой, потому что у вас есть все необходимое, чтобы получить то, что вы хотите. На этой неделе вас призывают привести этот мощный источник внутренней магии в соответствие с вашими целями — действительно все может случиться! Ищете новую работу? Пытаетесь завязать романтические отношения? Пытаетесь улучшить свой денежный поток? Не бойтесь идти на это, потому что прямо сейчас вы являетесь машиной проявления!

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта недели: Четверка Жезлов

Пришло время праздновать! Четверка Жезлов свидетельствует о том, что вы приложили огромные усилия для достижения своих целей. Хотя заманчиво продолжать двигаться вперед, приятно сделать паузу и просто оценить все, чего вы уже достигли. Позвольте другим разделить это празднование вашего успеха. Это может быть что угодно: от небольшого праздничного ужина до шумной вечеринки. Помните, что вы все еще можете стремиться к своим целям, время от времени останавливаясь, чтобы насладиться плодами своего труда.

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Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта недели: Шестерка Кубков

Шестерка Кубков говорит о том, что прошлое влияет на настоящее. На этой неделе вас призывают проверить, связаны ли вы каким-то образом со своим прошлым. Хотя нам иногда нужно смотреть в зеркало заднего вида, чтобы принять текущие или будущие решения, мы можем легко застрять в прошлом, если не будем осторожны. Не позволяйте ностальгии или искаженным воспоминаниям помешать вам двигаться вперед и ценить то, что происходит здесь и сейчас. Позвольте своему прошлому быть источником улучшения, а не источником застоя.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта недели: Тройка Мечей

Тройка Мечей хочет признать горе или разбитое сердце, от которых вы, возможно, страдаете в настоящее время. Возможно, произошло предательство, а может быть, вы испытываете какие-то душевные страдания. На этой неделе эта карта просит вас проявлять настойчивость и контролировать свои эмоции, чтобы вы могли двигаться вперед, не разваливаясь. Просто убедитесь, что в своих усилиях оставаться сильными вы не становитесь постоянно непривязанными. Если вы остаетесь на связи со своей эмоциональной стороной, вы можете выйти на другую сторону этой ситуации, способную любить даже больше, чем раньше.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта недели: Семерка Пентаклей

Не сдавайтесь пока! Ваша карта на этой неделе, семерка Пентаклей, напоминает вам, что ничего стоящего нельзя получить за одну ночь. Возможно, вы работали над проектом или областью своей жизни и еще не пожинали плоды своих усилий. Понятно, что это стало для вас источником разочарования. Напомните себе, что это была непростая задача, и гордитесь усилиями, которые вы уже приложили. Ваша тяжелая работа и терпение, возможно, еще не окупились, но они окупятся достаточно скоро.

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