УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп Таро на неделю 14-20 февраля: Тельцам – опасные желания, Ракам – деньги, Весам - предательство

14 февраля 2022, 11:11

Кому из знаков нужно прислушиваться к интуиции и следить за своими поступками - расскажет гороскоп Главреда.

Гороскоп Таро на неделю
Гороскоп Таро на неделю / depositphotos.com/

Гороскоп Таро на неделю расскажет, кому из знаков поступит предложение, которое поможет укрепить финансовое благосостояние, а кому предстоит преодолеть трудности.

Любовный гороскоп на неделю расскажет, кто из знаков будет наслаждаться гармонией и взаимопониманием в семье, а кому достанется ревность партнера.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта недели: Правосудие

Реклама

Карта Правосудия свидетельствует о том, что на этой неделе Овнам придется разобраться со своими убеждениями и понять, соответствуют ли они действиям. Это особенно важно, если вы стоите перед важным решением прямо сейчас. На этой неделе все ваши поступки могут иметь долгоиграющие последствия. Ваша интуиция обостряется, стоит прислушиваться к ее подсказкам, это поможет избежать неприятных последствий.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта недели: Рыцарь Мечей

Рыцарь Мечей, это карта, которая предостерегает от собственных желаний. Может в стремлении достичь желаемого стоит сбавить обороты и не пытаться воплотить свои цели любой ценой. Прежде чем воплощать свои амбиции, следует обдумать возможные последствия. Следует разобраться, что вами движет решимость или одержимость. Это убережет вас от серьезных проблем.

Читайте такжеГороскоп на завтра, 15 февраля 2022: Овнам – опасные авантюры, Весам – сюрпризы, Рыбам – неприятные тайны

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта недели: Паж Жезлов

Эта карта в раскладе призывает Близнецов разбавить свою рутину и привычный распорядок. Продолжая делать, то что наиболее удобно, и не выходя из зоны комфорта можно пропустить массу интересных вещей. Что вы хотели сделать, но думали, что не можете? Ни одна мечта сейчас не является слишком большой или маленькой. Когда вы объедините свою страсть с энтузиазмом, для вас не будет ничего невозможного.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта недели: Туз Пентаклей

На этой неделе перед Раками могут открыться много блестящих возможностей и перспектив материального плана. Не исключены выгодные предложения, которые помогут укрепить ваше финансовое благосостояние. Держите глаза и уши начеку, так как новое начало в любой из этих сфер может быть не за горами. Решите ли вы воспользоваться ими, зависит от вас, но они будут готовы к использованию.

Читайте такжеКогда копить, а когда – тратить: названы самые денежные дни марта 2022 по лунному календарю

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта недели: Колесница

Эта карта в раскладе поощряет смелость, решительность и активные действия. На этой неделе Львам придется проявить силу духа и самоконтроль. Нужно смело взять поводья, продвигая себя к поставленной цели. Сейчас не время полагаться на удачу и ждать, пока с вами случится что-то хорошее. Эта карта знает, что все стоящее, требует тяжелой работы и дисциплины. Проявив спокойствие и невозмутимость можно достичь максимальных результатов на пути к желаемой цели.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта недели: Рыцарь Кубков

Рыцарь Кубков может предвещать Девам неожиданное предложение или приглашение. Этот будет выгодное предложение, которое стоит рассмотреть. Эта карта хочет, чтобы вы были открыты для этой новой возможности и воспользовались ею, но она также хочет, чтобы вы проявляли осторожность по мере продвижения вперед. Кроме того, Рыцарь может предостерегать от иллюзии. Стойте твердо ногами на земле и оценивайте ситуацию со всех сторон, прежде чем продолжить, чтобы убедиться, что все будет так, как вы думаете, и что вы получите от этого пользу.

Читайте такжеИсполнение желаний и счастье в любви: 3 знака, которых ждут невероятные перемены в конце зимы

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта недели: Тройка Мечей

Тройка Мечей может свидетельствовать о том, что ваше настроение в данный момент не самое радужное. Возможно, произошло предательство, а может быть, вы испытываете какие-то душевные страдания. На этой неделе эта карта просит вас проявлять настойчивость и контролировать свои эмоции, чтобы вы могли двигаться вперед, несмотря на трудности. Если вы остаетесь на связи со своей эмоциональной стороной, вы можете выйти на другую сторону этой ситуации, способную любить даже больше, чем раньше.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта недели: Шестерка Жезлов

Шестерка Жезлов – карта решимости и чести. Она может указывать на то, что вы не только усердно работали и достигли своих целей, но и начали получать признание благодаря им. Не стоит отмахиваться от своих достижений, примите их с достоинством, ведь вам есть чем гордиться!

Читайте такжеЛунный календарь стрижек на март 2022: фартовые дни для новой прически и окрашивания

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта недели: Иерофант

Иерофант, это карта, которая может направить вас на правильный путь. Возможно, вы чувствовали себя потерянным, бесцельным и нуждающимся в руководстве. Самое время для поиска единомышленников, которые разделяют ваши идеи. Эти люди вскоре могут стать сильным источником поддержки.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта недели: Паж Пентаклей

Эта карта в раскладе для Козерогов свидетельствует о том, что запала и энтузиазма у вас хватит, чтобы проявить свои творческие таланты. Это хорошее время для поиска своих скрытых возможностей. Эта карта хочет, чтобы вы взяли эти творческие идеи, над которыми вы раздумывали, и начали работать над их воплощением.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта недели: Сила

Ваша внутренняя сила духа поможет преодолеть трудные жизненные ситуации и препятствия на пути к своей цели. На этой неделе стоит сохранять спокойствие и не позволять эмоциям захлестнуть себя. Сохраняйте контроль над ситуацией и над собой, это позволит вам достичь максимальных результатов.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта недели: Рыцарь Пентаклей

Рыцарь Пентаклей на этой неделе призывает вас "заземлиться" и приложить усилия для воплощения своих идей. Не исключены выгодные предложения или интересные обязанности, которые могут отложитьваши повседневные дела. Независимо от того, в какой ситуации вы находитесь, вам рекомендуется разработать план действий или придерживаться распорядка, поскольку прогресса лучше всего добиться с помощью дисциплины.

Читайте также:

viber
Близнецы Рак Весы Лев Стрелец Рыбы Водолей Овен Телец Дева Скорпион Козерог гороскоп Таро
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Модный френч маникюр 2022 с потрясающим омолаживающим эффектомМодный френч маникюр 2022 с потрясающим омолаживающим эффектом В моду на 2022 год вошла головокружительная стрижка чоппи боб, которая дарит чувство свободыВ моду на 2022 год вошла головокружительная стрижка чоппи боб, которая дарит чувство свободы Гороскоп на сегодня, 14 февраля 2022: Тельцам – знаки судьбы, Ракам – деньги, Водолеям – человек из прошлогоГороскоп на сегодня, 14 февраля 2022: Тельцам – знаки судьбы, Ракам – деньги, Водолеям – человек из прошлого Санкции "по-барабану": РФ разразилась заявлением об ударе Запада в ответ на нападение на УкраинуСанкции "по-барабану": РФ разразилась заявлением об ударе Запада в ответ на нападение на Украину "Терпи, красавица": Путин ответил Зеленскому на скандальное заявление"Терпи, красавица": Путин ответил Зеленскому на скандальное заявление
12:11

Поставки оружия, СП-2 и миллиард евро помощи: о чем говорят перед приездом Шольца в Украину

12:07

В Мининфраструктуры огласили планы "Большой стройки"-2022: Киевская обходная, шлюзы Днепра и обновление УЗ

12:02

Переговоры Шольца и Путина: РФ может получить гарантии, что Украина не вступит в НАТО в ближайшие 10 лет - The Guardian

11:46

Тысячу за вакцинацию можно будет получить наличными: кому и когда

11:45

Сидевшая помощница Софии Ротару рассказала о вредных привычках певицы: "Агрессия была, да"Видео

Реклама
11:29

В Германии предложили конфисковать недвижимость российских олигархов в случае вторжения в Украину

11:23

Доллар сильно подорожал из-за опасности вторжения РФ

11:11

Гороскоп Таро на неделю 14-20 февраля: Тельцам – опасные желания, Ракам – деньги, Весам - предательствоВидео

11:03

Приметы на 15 февраля: что нельзя делать на Сретение Господне и как не попасть в бедуВидео

10:58

"Куда делась безопасность банка?": с карт ПриватБанка таинственно исчезают деньги

10:35

COVID сдает позиции на неделю раньше: Ляшко рассказал, что ситуация понемногу стабилизируется

10:26

"Мы готовы защищать Украину, есть четкий план": в СБУ призвали граждан не поддаваться панике

10:08

"Путин, ослабьте петлю на шее Украины": президент Германии обратился к властям РФ

09:46

"Слова вырваны из контекста": в МИД ответили на заявление Пристайко об отказе от членства в НАТО

09:37

Сретение Господне 2022: дата, традиции и запреты праздника

09:24

Лунный гороскоп на неделю 14-20 февраля: Близнецам – незапланированные траты, Скорпионам – долги, Стрельцам - удачаВидео

09:06

Посол Украины Пристайко допустил отказ Киева от вступления в НАТО

08:29

Коронавирус в Украине 14 февраля: суточное число выявленных COVID-больных упало до 17 тысяч

07:54

Вторжение РФ: где искать детей, что должно быть в тревожном чемоданчике и зачем нужен план действийВидео

07:45

Большая война нервов только начинаетсямнение

Реклама
07:24

Гороскоп на сегодня, 14 февраля 2022: Тельцам – знаки судьбы, Ракам – деньги, Водолеям – человек из прошлогоВидео

07:18

С Днем святого Валентина – картинки, поздравления и красивые открытки к празднику 14 февраля

07:10

Угроза нападения России на Украину и план Риги: Латвия может принять до 10 тысяч беженцевВидео

07:00

Посольство США эвакуируют из Киева во Львов - СМИ

06:30

В США подтвердили готовность помогать Украине и после возможного вторжения РФ

06:29

Новый Алчевск в масштабе всей Украины: чем опасен вал неплатежей по ЖКХмнение

06:01

5 бесценных предметов гардероба, которые весной 2022 можно сочетать абсолютно со всем

05:28

РФ устроила блокаду Украине в Черном море: Киев ищет безопасные коридоры для торговых судовВидео

05:02

Может превратиться в яд: в какие блюда нельзя добавлять мед и чем он опасен в горячей выпечкеВидео

04:22

Будет пышно цвести: как приготовить лучшее удобрение для герани из одного препарата из аптечкиВидео

03:50

Доллар продолжает уступать гривне: что будет с курсом на следующей неделе

03:15

Как поднять самооценку и стать увереннее в себе: 10 советов, которые подойдут каждому

02:44

Может загореться: что можно, а что нельзя нагревать в микроволновке

02:18

5 вещей, которых не должно быть в спальне: избавляемся от раздражения и получаем крепкий сонВидео

01:45

Цены на яйца в Украине поползли внизВидео

01:16

В Украину идет резкое потепление: украинцам назвали датуВидео

00:51

Приметы на 14 февраля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:09

Бизнесмены и олигархи покидают Украину чартерными рейсами - СМИВидео

13 февраля, воскресенье
23:59

Голос країни-12 - 4 выпуск слепых прослушиваний: кто пополнил команды звездных тренеровВидео

23:47

Советник Байдена рассказал, зачем предают огласке данные о вторжении РФ в УкраинуВидео

Реклама
23:07

Вторжение РФ и гарантии безопасности: подробности разговора Зеленского и БайденаВидео

22:34

Зеленский предложил Байдену срочно приехать в Украину, однако в Белом доме не готовы к визиту – CNNВидео

22:31

"В воздухе запахло Мюнхеном": в Британии заявили о высокой вероятности вторжения России в УкраинуВидео

21:31

Гарантия полетов над Украиной: итоги срочного заседания КабминаВидео

21:20

"Прибудем не раньше 12 ночи, тяжко": пассажиры лайнера SkyUp с трудом пытаются добраться до КиеваВидео

20:43

Время России на ответ – истекло: Украина инициирует встречу с Москвой и странами Венского документаВидео

20:23

Украина получила большую партию военной помощи из Европы и США из-за угроза РоссииВидео

19:57

Зеленский и Байден завершили переговоры: все подробностиВидео

19:45

Чарующий нюдовый маникюр весна 2022, который подходит всем и под всеФото

19:30

У Путина ситуация - хуже цугцвангамнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять