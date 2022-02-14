Гороскоп Таро на неделю 14-20 февраля: Тельцам – опасные желания, Ракам – деньги, Весам - предательство

Гороскоп Таро на неделю / depositphotos.com/

Гороскоп Таро на неделю расскажет, кому из знаков поступит предложение, которое поможет укрепить финансовое благосостояние, а кому предстоит преодолеть трудности.

Любовный гороскоп на неделю расскажет, кто из знаков будет наслаждаться гармонией и взаимопониманием в семье, а кому достанется ревность партнера.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта недели: Правосудие

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Карта Правосудия свидетельствует о том, что на этой неделе Овнам придется разобраться со своими убеждениями и понять, соответствуют ли они действиям. Это особенно важно, если вы стоите перед важным решением прямо сейчас. На этой неделе все ваши поступки могут иметь долгоиграющие последствия. Ваша интуиция обостряется, стоит прислушиваться к ее подсказкам, это поможет избежать неприятных последствий.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта недели: Рыцарь Мечей

Рыцарь Мечей, это карта, которая предостерегает от собственных желаний. Может в стремлении достичь желаемого стоит сбавить обороты и не пытаться воплотить свои цели любой ценой. Прежде чем воплощать свои амбиции, следует обдумать возможные последствия. Следует разобраться, что вами движет решимость или одержимость. Это убережет вас от серьезных проблем.

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Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта недели: Паж Жезлов

Эта карта в раскладе призывает Близнецов разбавить свою рутину и привычный распорядок. Продолжая делать, то что наиболее удобно, и не выходя из зоны комфорта можно пропустить массу интересных вещей. Что вы хотели сделать, но думали, что не можете? Ни одна мечта сейчас не является слишком большой или маленькой. Когда вы объедините свою страсть с энтузиазмом, для вас не будет ничего невозможного.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта недели: Туз Пентаклей

На этой неделе перед Раками могут открыться много блестящих возможностей и перспектив материального плана. Не исключены выгодные предложения, которые помогут укрепить ваше финансовое благосостояние. Держите глаза и уши начеку, так как новое начало в любой из этих сфер может быть не за горами. Решите ли вы воспользоваться ими, зависит от вас, но они будут готовы к использованию.

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Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта недели: Колесница

Эта карта в раскладе поощряет смелость, решительность и активные действия. На этой неделе Львам придется проявить силу духа и самоконтроль. Нужно смело взять поводья, продвигая себя к поставленной цели. Сейчас не время полагаться на удачу и ждать, пока с вами случится что-то хорошее. Эта карта знает, что все стоящее, требует тяжелой работы и дисциплины. Проявив спокойствие и невозмутимость можно достичь максимальных результатов на пути к желаемой цели.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта недели: Рыцарь Кубков

Рыцарь Кубков может предвещать Девам неожиданное предложение или приглашение. Этот будет выгодное предложение, которое стоит рассмотреть. Эта карта хочет, чтобы вы были открыты для этой новой возможности и воспользовались ею, но она также хочет, чтобы вы проявляли осторожность по мере продвижения вперед. Кроме того, Рыцарь может предостерегать от иллюзии. Стойте твердо ногами на земле и оценивайте ситуацию со всех сторон, прежде чем продолжить, чтобы убедиться, что все будет так, как вы думаете, и что вы получите от этого пользу.

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Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта недели: Тройка Мечей

Тройка Мечей может свидетельствовать о том, что ваше настроение в данный момент не самое радужное. Возможно, произошло предательство, а может быть, вы испытываете какие-то душевные страдания. На этой неделе эта карта просит вас проявлять настойчивость и контролировать свои эмоции, чтобы вы могли двигаться вперед, несмотря на трудности. Если вы остаетесь на связи со своей эмоциональной стороной, вы можете выйти на другую сторону этой ситуации, способную любить даже больше, чем раньше.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта недели: Шестерка Жезлов

Шестерка Жезлов – карта решимости и чести. Она может указывать на то, что вы не только усердно работали и достигли своих целей, но и начали получать признание благодаря им. Не стоит отмахиваться от своих достижений, примите их с достоинством, ведь вам есть чем гордиться!

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Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта недели: Иерофант

Иерофант, это карта, которая может направить вас на правильный путь. Возможно, вы чувствовали себя потерянным, бесцельным и нуждающимся в руководстве. Самое время для поиска единомышленников, которые разделяют ваши идеи. Эти люди вскоре могут стать сильным источником поддержки.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта недели: Паж Пентаклей

Эта карта в раскладе для Козерогов свидетельствует о том, что запала и энтузиазма у вас хватит, чтобы проявить свои творческие таланты. Это хорошее время для поиска своих скрытых возможностей. Эта карта хочет, чтобы вы взяли эти творческие идеи, над которыми вы раздумывали, и начали работать над их воплощением.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта недели: Сила

Ваша внутренняя сила духа поможет преодолеть трудные жизненные ситуации и препятствия на пути к своей цели. На этой неделе стоит сохранять спокойствие и не позволять эмоциям захлестнуть себя. Сохраняйте контроль над ситуацией и над собой, это позволит вам достичь максимальных результатов.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта недели: Рыцарь Пентаклей

Рыцарь Пентаклей на этой неделе призывает вас "заземлиться" и приложить усилия для воплощения своих идей. Не исключены выгодные предложения или интересные обязанности, которые могут отложитьваши повседневные дела. Независимо от того, в какой ситуации вы находитесь, вам рекомендуется разработать план действий или придерживаться распорядка, поскольку прогресса лучше всего добиться с помощью дисциплины.

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