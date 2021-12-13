Гороскоп Таро на неделю 13-19 декабря: Львам – серьезные решения, Козерогам – наслаждения, Рыбам – расходы

Гороскоп Таро на неделю / depositphotos.com/

Гороскоп Таро на неделю для всех знаков зодиака расскажет, кому стоит рассчитывать на покровительство фортуны, а кому полагаться на интеллект и логику.

О том, как может отразиться на благополучии и материальной стабильности фаза растущем Луны, читайте в нашем материале: Лунный гороскоп на неделю 13-19 декабря: Ракам – обман, Львам – расставание, Водолеям – сплетни.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта недели: Девятка Кубков

Девятка Кубков в раскладе может свидетельствовать о том, что тревоги и волнения последних недель наконец-то отступают и Овны в полной мере могут насладиться спокойствием. Когда эта карта появляется при чтении, это сигнал из Вселенной, что все в вашей жизни так, как должно быть. Вы чувствуете себя полностью довольным своей работой, своими отношениями, дружбой. Найдите время, чтобы остановиться и оценить те хорошие моменты, которые жизнь предлагает вам прямо сейчас.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта недели: Двойка Жезлов

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Двойка Жезлов сигнализирует о том, что пришло время распланировать свое будущее. Карта предостерегает Тельцов от импульсивных действий, решения нужно принимать со всей рассудительностью. Спешка в данном вопросе может только навредить. На этой неделе вас призывают взвесить все варианты, тщательно обдумывая плюсы и минусы каждого пути. Но это не значит, что вам следует бояться выходить за пределы своей зоны комфорта! Неизведанная территория может привести к долгосрочному успеху, если вы войдете в нее с реалистичными ожиданиями и четким планом.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта недели: Колесо Фортуны

Такая карта в раскладе может говорить о том, что полоса затруднений подошла к концу и теперь дела пойдут вгору. Однако, если вы перед эти ловили удачу за хвост, Колесо Фортуны немного "заземлит" вас. Не жалейте об этом изменении - это естественная часть роста и естественная часть жизни. Каждый опыт, который у вас есть, служит определенной цели в вашем понимании себя и своих ситуаций. Пусть эта карта послужит напоминанием о приливах и отливах жизни.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта недели: Тройка Кубков

Тройка Кубков несет в себе положительное значение – она предвещает веселье и интересные знакомства. Вы можете с головой погрузиться в предпраздничную атмосферу и провести время с родственниками или друзьями. Или самим закатить вечеринку. Жизнь - это не только ответственность и обязательства, так что не стесняйтесь расслабляться и получать удовольствие прямо сейчас!

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Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта недели: Король Мечей

Эта карта в раскладе говорит представителям знака стихии Огня, что в решении важных вопросов следует руководствоваться логикой и интеллектом, вместо того, чтобы позволять себе поддаваться эмоциям. Вы определите верный путь, по которому следует идти, только когда вы действительно дойдете до сути вопроса, а это может произойти только при проявлении беспристрастности. Возможно, вы стоите перед серьезным решением или исследуете неизведанную территорию в определенной сфере своей жизни.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта недели: Четверка Кубков

Четверка Кубков демонстрирует желание Дев к переменам. Это может исходить от неудовлетворенности нынешним положением вещей. Не спешите переворачивать все с ног на голову, для начала нужно разобраться в том, что вызвало это желание. Увидев первопричину, вы сможете понять свои истинные желания и наметить правильные цели, которые помогут достичь желаемого и почувствовать себя более комфортно.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта недели: Рыцарь Мечей

Рыцарь мечей сигнализирует о том, что не всегда хорошо добиваться желаемого любой ценой. Да, иметь упорные амбиции - это хорошо, но только если вы сначала обдумали все проблемы и последствия. Прежде чем сделать свой ход, изучите все переменные. Понимание тонкой грани между решимостью и навязчивой идеей может уберечь вас от потенциальных проблем в будущем.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта недели: Семерка Пентаклей

Ваша карта на этой неделе, Семерка Пентаклей, напоминает вам, что ничего ценного не может быть достигнуто по щелчку пальцев. Возможно, вы работали над проектом или областью своей жизни и рассчитывали увидеть быстрые результаты. Запаситесь терпением и напомните себе, что это была непростая задача, и гордитесь теми усилиями, которые вы уже приложили. Возможно, ваша усердная работа и терпение еще не окупились, но очень скоро прогресс будет заметен.

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Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта недели: Колесница

Колесница - это карта, которая поощряет силу воли, действие и самообладание. На этой неделе необходимо проявить свою силу характера и лидерские качества. Не уходите от ответственности, наоборот, берите бразды правления в свои руки, продвигая себя к поставленной цели. Сейчас не время пассивно ждать, когда с вами случится хорошее. Эта карта знает, что все стоящее, требует упорного труда и дисциплины. Самообладание и целеустремленность помогут вам преодолеть все трудности и препятствия на пути к поставленным целям.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта недели: Туз Кубков

Туз Кубков знаменует время, которое переполнено положительной эмоциональной энергией: любовью, счастьем, творчеством и состраданием. Это также означает способность укрепить ваши существующие отношения и, возможно, встретить нового друга или любовника. Не стоит противиться своим чувствам, откройте им свое сердце и почувствуйте наслаждение.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта недели: Солнце

На этой неделе солнце действительно сияет для вас! Эта карта олицетворяет изобилие, оптимизм, успех и теплоту счастливого времени в вашей жизни. Возможно, вы пережили тяжелое время в своей жизни, настоящую черную полосу. Что ж, всегда темнее всего перед рассветом - а рассвет уже наступил! Благодаря этим препятствиям вы многое узнали о себе и приобрели уверенность, зная, что вы можете выдержать и преодолеть любые невзгоды. Наслаждайтесь этим периодом позитива, потому что вы его заслужили.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта недели: Четверка Пентаклей

Четверка Пентаклей хочет, чтобы на этой неделе вы сосредоточились на своих отношениях с деньгами. Подсчитайте свои доходы и траты и проанализируйте, на что уходят деньги. Вы экономите или балуете себя приятными вещами. Или вы копите каждую копейку, потому что боитесь потерять все? Изучите, что движет этим мышлением. Не позволяйте своим финансовым чувствам отвлекать вас от эффективного управления своим богатством и настройки на долгосрочный успех.

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