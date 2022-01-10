Гороскоп Таро на неделю 10-16 января: Близнецам – трудности, Весам – серьезные перемены, Козерогам – успех

Гороскоп Таро на неделю / depositphotos.com/

Гороскоп Таро на неделю расскажет, кому из знаков стоит прислушаться к подсказкам интуиции и не поддаваться искушениям, а кому распрощаться с прошлым, которое тормозит прогресс.

О том, как фаза растущей Луны может повлиять на благополучие знаков зодиака, читайте в материале: Лунный гороскоп на неделю 10-16 января: Тельцам – проделки недругов, Девам – соперники, Скорпионам – зависть.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта недели: Пятерка Мечей

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Пятерка Мечей сигнализирует о том, что в какой-то сфере вашей жизни в настоящее время назревает конфликт, и вскоре может произойти столкновение интересов. В этой схватке у вас может возникнуть соблазн выиграть спор любой ценой, но задумывались ли вы, какова эта цена? Пытаясь доказать свою правоту, вы можете сказать или сделать то, о чем потом пожалеете, и испортить отношения с другим человеком. Прежде чем яростно отстаивать свою точку зрения, подумайте, как победа в данный момент может привести к долгосрочному поражению.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта недели: Рыцарь Пентаклей

Рыцарь Пентаклей в раскладе карта, которая "заземляет" тех, кто задержался в облаках. Она призывает спуститься с небес на Землю и приложить максимум усилий для воплощения своих планов. Вы можете откладывать свои повседневные обязанности в пользу более привлекательных предложений. Независимо от того, в какой ситуации вы находитесь, вам рекомендуется разработать план действий или придерживаться распорядка, поскольку только дисциплина поможет достичь максимальных результатов.

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Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта недели: Пятерка Жезлов

Пятерка Жезлов указывает на то, что на пути к вашей цели есть препятствия, которые тормозят прогресс. Возможно, вы чувствуете, что ваша точка зрения подвергается сомнению, или вам трудно работать с конкретным человеком. На этой неделе вам предстоит по-настоящему прислушиваться к мнению других. Возможно, вы обнаружите, что то, что изначально казалось критикой, на самом деле было конструктивным отзывом, который поможет вам в долгосрочной перспективе.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта недели: Четверка Мечей

Отдыхайте, размышляйте и восстанавливайтесь – вот посыл, который несет в себе карта на этой неделе. Возможно, недавно вы столкнулись с трудной ситуацией, например, с потерей работы, разрывом отношений или проблемами, связанными с деньгами. Это дело отняло у вас много сил, и теперь вы, возможно, чувствуете умственное, физическое, эмоциональное и духовное истощение. Потратьте некоторое время, чтобы восстановиться и перезарядиться.

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Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта недели: Восьмерка Пентаклей

Восьмерка Пентаклей побуждает вас использовать свои творческие таланты с пользой и усердно работать над ними. Чем больше вы создаете и оттачиваете свое мастерство, тем больше других замечают то, что вы делаете, и тем больше вы вдохновляетесь. Демонстрируя свои умения, вы даете другим возможность признать свои уникальные способности, и это может послужить мотивацией, необходимой для продолжения создания вещей, которыми вы действительно гордитесь.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта недели: Шестерка Пентаклей

На этой неделе вы можете почувствовать необходимость помогать другим и для этого все, что в ваших силах. Шестерка Пентаклей — карта щедрости, милосердия, дарения и получения. Это может быть буквальное указание на то, что вы можете оказать близким людям финансовую поддержку. Однако это также может быть время, когда вы щедры духом, помогаете кому-то переехать, даете советы или предлагаете столь необходимую поддержку близкому человеку, переживающему трудные времена. Некоторые из самых ценных подарков, которые мы дарим другим, бесплатны.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта недели: Повешенный

Данная карта в раскладе может указывать на то, что на этой неделе произойдут серьезные перемены. С другой стороны, это может означать, что необходима какая-то жертва. Процесс, который Повешенный хочет, чтобы вы прошли в ближайшие дни, может показаться неудобным, но он может привести вас к столь необходимому освобождению от негативных прошлых паттернов, которые больше не служат вам. За что вы держались и как эти убеждения сдерживали вас? На этой неделе вас призывают отпустить их раз и навсегда.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта недели: Сила

Карта Силы сигнализирует о том, что у вас есть внутренняя сила духа, необходимая для того, чтобы изящно справиться с трудной жизненной ситуацией. Легко потеряться в таких эмоциях, как гнев, печаль, страх или стыд, но на этой неделе вас призывают подняться над этим и сохранять спокойствие в это время невзгод. Не действуйте под влиянием эмоционального импульса. Вместо этого примите свою более сострадательную и прощающую сторону. Это позволит вам сохранить контроль не только над собой, но и над ситуацией.

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Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта недели: Паж Пентаклей

Паж Пентаклей представляет энтузиазм для новых начинаний. На этой неделе вам предлагается проявить свои творческие таланты. Вы думали о том, чтобы начать что-то, но не сделали первых шагов, чтобы сдвинуться с мертвой точки? Эта карта хочет, чтобы вы взяли эти творческие идеи, с которыми вы играли, и начали работать над их воплощением. Оставаясь сосредоточенными и целеустремленными, вы даете себе возможность превратить свои мечты в реальность.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта недели: Десятка Пентаклей

Десятка Пентаклей представляет безопасность, а также успех и достижения. В профессиональной деятельности возможно повышение по карьерной лестнице, новая должность или повышение заработной платы. На этой неделе вы, наконец, увидите, как у вас все сложится, и вы будете вознаграждены чувством удовлетворения за то, что не сбились с пути, несмотря на трудности и препятствия.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта недели: Справедливость

Соответствуют ли ваши убеждения вашим действиям в мире? Делали ли вы выбор, отражающий ваше высшее "я"? Это вопрос, который карта Справедливости хочет, чтобы вы задали себе на этой неделе. Это особенно важно, если вы стоите перед важным решением прямо сейчас. То, что вы делаете, может иметь долгосрочное влияние — как положительное, так и отрицательное — как на вас, так и на окружающих вас людей. Прислушивайтесь к подсказкам интуиции и позвольте ей быть компасом, который ведет вас по правильному пути.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта недели: Дьявол

Грань между удовольствием и простотой очень тонка! Дьявол представляет ваши привычки, искушения и пороки — все то, что активирует вашу теневую сторону и уводит вас от истинного "я". Вас призвали выяснить, не создает ли краткосрочное удовлетворение долгосрочную проблему. На этой неделе подумайте о своих действиях: действительно ли вы все контролируете? Являются ли эти модели поведения здоровыми? Какие выгоды кроме временного удовлетворения? Если вы зашли слишком далеко, сейчас самое время отступить, прежде чем вы слишком далеко отклонитесь от курса.

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