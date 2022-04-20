Гороскоп Таро на май 2022 для земных знаков зодиака - Тельцов, Дев, Козерогов

Астролог составила гороскоп по картам Таро на месяц май 2022 для трех земных знаков зодиака / Коллаж pixabay.com

Астролог с 20-летним опытом из Австралии Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на май 2022 для земных знаков зодиака - Тельцов, Дев, Козерогов.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, в мае Тельцам "светят" щедрые подарки судьбы, у Козерогов все будет очень хорошо с финансами, откроются новые возможности, а Девам придется делать сложный выбор.

Гороскоп по картам Таро на май 2022 для Козерогов

Король пентаклей Таро - значение

В мае Козероги будут крепко стоять на ногах. С финансами, работой, источником дохода все будет стабильно.

Туз кубков Таро - значение

Козероги получат предложение, подарок или возможность, дар судьбы. Что-то новое внезапно войдет в вашу жизнь и ускорит события. Эмоции будут литься через край.

10 мечей Таро - значение

Одна дверь закроется, другая - откроется. Причем новое появится в жизни Козерогов еще до того, как старое окончательно уйдет, говорит гороскоп Таро 2022.

Это может быть увольнение, окончание отношений, развод. Не нужно бояться больших перемен, советует астролог. Взамен вы получите что-то большее.

Таро прогноз на май 2022 - какое будущее карты пророчат Тельцам

Карта Императрица Таро - значение

В мае Тельцы буду чувствовать себя хорошо и комфортно. Это карта щедрости: вы получите прибыль в бизнесе (особенно если он связан с красотой, модой, сферой питания). Готовьтесь также получать подарки и проявлять щедрость.

Король мечей Таро - значение

Мужчина воздушной стихии (Близнецы, Весы или Водолей) сыграет роль в жизни Тельцов. Это может быть госслужащий, юрист, хирург, стоматолог.

Некоторые Тельцы пойдут учиться. Май - хороший месяц для обучения, говорит гороскоп.

Паж пентаклей Таро - значение

Дети, внуки будут нуждаться во внимании. Возможна совместная приятная поездка.

Таро прогноз на май 2022 - какое будущее карты пророчат Девам

9 жезлов Таро - значение

В мае Девам придется защищать свою территорию и семью, отстаивать свое мнение, бороться за свои интересы.

7 кубков Таро - значение

Карта иллюзий. Она советует сделать выбор и принять решение. Сфокусируйтесь на чем-то одном, говорит гороскоп 2022.

3 мечей Таро - значение

В мае Девы получат новость, которая их расстроит. Есть риск предательства. Возможны проблемы с сердцем. Если вы почувствуете недомогание, то сразу обращайтесь к врачу, посоветовала Анжела Перл.

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