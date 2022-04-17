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Гороскоп Таро на май 2022 для воздушных знаков - Весов, Водолеев и Близнецов

17 апреля 2022, 13:09

В мае карты Таро обещают Водолеям деньги и прибыль, Близнецам - поездку за границу, а представителей знака зодиака Весы ждет триумф и внимание окружающих.

Таро
Астролог составила гороскоп по картам Таро на месяц май 2022 для трех воздушных знаков зодиака / Фото ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на май 2022 для воздушных знаков зодиака - Весов, Водолеев и Близнецов.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, у Близнецов в мае возникнет небольшая пауза в делах, Водолеям придется взять на себя ответственность и принять важное решение, а в жизни Весов произойдет событие, которое принесет им успех и признание.

Гороскоп по картам Таро на май 2022 для Водолеев

Император Таро - значение

Человек, обладающий опытом и ответственностью (Овен по гороскопу). В мае он даст Водолеям мудрый совет и настоит на своем мнении.

Сами Водолеи также могут занять важную должность, или авторитетный человек поможет им решить проблему.

Если вы планируете перелет, поездку, то скорее всего она состоится.

2 жезлов Таро - значение

Водолеи возьмут на себя ответственность в принятии решения. Придется сделать выбор. Решение может касаться работы, карьеры, места жительства, расширения бизнеса.

Королева пентаклей Таро - значение

В мае у Водолеев будет стабильное финансовое положение, ожидается прибыль, говорит гороскоп Таро на месяц.

Гороскоп по картам Таро на май 2022 для Близнецов

8 мечей Таро - значение

Карта ограничений. Близнецы будут зависеть от обстоятельств, которые не позволят им сделать какой-то шаг. Придется взять паузу и подождать.

Иногда эта карта означает страх, который не дает двигаться вперед.

Мир Таро - значение

Карта заграницы и завершения процесса. Близнецы будут ждать кульминации событий, окончания цикла, чтобы открыть новую страницу или перейти на новый уровень. Это может быть ожидание новой работы, рождения ребенка, завершения войны и наступления мира, говорит гороскоп на май 2022.

Иерофант Таро - значение

Свадьба, крестины, венчание, благословение.

В мае у Близнецов что-то завершится.

10 пентаклей Таро - значение

В мае Близнецы получат деньги или подарок. Появится ощущение стабильности и безопасности. Вы будете крепко стоять на ногах. Во всех сферах жизни все будет хорошо.

Таро прогноз на май 2022 - какое будущее карты пророчат Весам

Смерть Таро - значение

В мае представителей знака ждут большие перемены, говорит гороскоп 2022. Смерть - это всегда завершение и жирная точка. Одна дверь закроется, но откроется новая. Это может быть увольнение с работы, разрыв отношений, развод.

9 пентаклей Таро - значение

Весы получат прибыль, алименты, наследство, хроший доход от бизнеса.

Представители знака будут жить в довольстве и чувствовать себя финансово защищенными. Возможно это будет жизнь за чужой счет (например, на доходы мужа или жены).

4 жезлов Таро - значение

Карта успеха и триумфа. Вы будете на коне и получите поддержку и внимание окружающих. Это может быть новая должность, новая работа, поступление в университет. В мае в жизни Весов произойдет событие, с которым их будут поздравлять.

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