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Гороскоп Таро на май 2022 для огненных знаков зодиака - Овнов, Стрельцов, Львов

16 апреля 2022, 13:50

Овнов ждет очень прибыльный месяц, Львы получат неприятную новость, а Стрельцов ждет радостное событие в семье, говорит гороскоп на май.

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Астролог составила гороскоп по картам Таро на месяц май 2022 для трех огненных знаков зодиака / Фото pixabay.com

Астролог с 20-летним опытом из Австралии Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на май 2022 для огненных знаков зодиака - Овнов, Стрельцов и Львов.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овнов ждет очень прибыльный месяц, Львы получат неприятную новость, а Стрельцов ждет радостное событие в семье.

Таро прогноз на май 2022 - какое будущее карты пророчат Овнам

Туз пентаклей Таро - значение

В мае Овнам стоит ждать прихода денег, ресурсов и возможностей. Перед вами откроются новые двери, есть шанс получить предложение по работе. Также Туз пентаклей принесет представителям знака хорошее здоровье, стабильность, безопасность и даже какой-то подарок.

Король пентаклей Таро - значение

Месяц будет прибыльным. Овны получат премию, зарплату, финансовую помощь. Приход финансов может быть из неожиданного источника.

Статус может поменяться и стать солиднее. Овны крепко и уверенно будут стоять на ногах, говорит гороскоп на май 2022.

8 мечей Таро - значение

В мае Овны будут страдать от некоторых ограничений. Не получится куда-то выехать. Карта говорит о том, что нужно быть на том месте, где вы сейчас находитесь.

Возможны задержки, но в результате Овны выйдут победителями из любой ситуации.

Гороскоп по картам Таро на май 2022 для Львов

Королева мечей Таро - значение

Женщина воздушной стихии (Весы, Близнецы, Водолей) сыграет роль в жизни Львов. Она внесет ясность в какую-то ситуацию. Возможно это государственный служащий или специалист в определенной сфере (юрист, адвокат, врач, преподаватель).

Иерофант Таро - значение

Львам нужно будет обратиться за советом к мудрому человеку, обладающему авторитетом и властью.

3 мечей Таро - значение

Неприятная новость, которая принесет разочарование и боль. Львов ранят словом.

Не исключены проблемы с сердцем, предупредил гороскоп на май. Астролог советует не делать никаких операций в этом месяце.

3 кубков Таро - значение

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Даже если вам не хочется с чем-то расставаться или что-то происходит не так, как вы хотели, не стоит расстраиваться. Вас ждет счастливое завершение.

Гороскоп по картам Таро на май 2022 для Стрельцов

Король кубков Таро - значение

Это человек водной стихии (Рак, Скорпион, Рыбы), проявляющий заботу и сочувствие. Либо Стрельцам понадобится его помощь, либо сами представители знака выступят в роли психолога для него.

4 кубков Таро - значение

В мае Стрельцов ждет радостное событие, связанное с домом и близкими. Возможно это будет покупка квартиры, переезд. Или вы войдете в новый коллектив, который станет для вас как семья.

10 жезлов Таро - значение

Завершение проекта, тягот, нагрузки. Остался последний шаг - и результат будет достигнут, говорит гороскоп.

Астролог предупредила Стрельцов: важно правильно рассчитывать свои силы, чтобы не перегрузить себя. Соблюдайте баланс.

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