Гороскоп Таро на май 2022 для огненных знаков зодиака - Овнов, Стрельцов, Львов

Овнов ждет очень прибыльный месяц, Львы получат неприятную новость, а Стрельцов ждет радостное событие в семье, говорит гороскоп на май.
Астролог с 20-летним опытом из Австралии Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на май 2022 для огненных знаков зодиака - Овнов, Стрельцов и Львов.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овнов ждет очень прибыльный месяц, Львы получат неприятную новость, а Стрельцов ждет радостное событие в семье.
Таро прогноз на май 2022 - какое будущее карты пророчат Овнам
Туз пентаклей Таро - значение
В мае Овнам стоит ждать прихода денег, ресурсов и возможностей. Перед вами откроются новые двери, есть шанс получить предложение по работе. Также Туз пентаклей принесет представителям знака хорошее здоровье, стабильность, безопасность и даже какой-то подарок.
Король пентаклей Таро - значение
Месяц будет прибыльным. Овны получат премию, зарплату, финансовую помощь. Приход финансов может быть из неожиданного источника.
Статус может поменяться и стать солиднее. Овны крепко и уверенно будут стоять на ногах, говорит гороскоп на май 2022.
8 мечей Таро - значение
В мае Овны будут страдать от некоторых ограничений. Не получится куда-то выехать. Карта говорит о том, что нужно быть на том месте, где вы сейчас находитесь.
Возможны задержки, но в результате Овны выйдут победителями из любой ситуации.
Гороскоп по картам Таро на май 2022 для Львов
Королева мечей Таро - значение
Женщина воздушной стихии (Весы, Близнецы, Водолей) сыграет роль в жизни Львов. Она внесет ясность в какую-то ситуацию. Возможно это государственный служащий или специалист в определенной сфере (юрист, адвокат, врач, преподаватель).
Иерофант Таро - значение
Львам нужно будет обратиться за советом к мудрому человеку, обладающему авторитетом и властью.
3 мечей Таро - значение
Неприятная новость, которая принесет разочарование и боль. Львов ранят словом.
Не исключены проблемы с сердцем, предупредил гороскоп на май. Астролог советует не делать никаких операций в этом месяце.
3 кубков Таро - значение
Не было бы счастья, да несчастье помогло. Даже если вам не хочется с чем-то расставаться или что-то происходит не так, как вы хотели, не стоит расстраиваться. Вас ждет счастливое завершение.
Гороскоп по картам Таро на май 2022 для Стрельцов
Король кубков Таро - значение
Это человек водной стихии (Рак, Скорпион, Рыбы), проявляющий заботу и сочувствие. Либо Стрельцам понадобится его помощь, либо сами представители знака выступят в роли психолога для него.
4 кубков Таро - значение
В мае Стрельцов ждет радостное событие, связанное с домом и близкими. Возможно это будет покупка квартиры, переезд. Или вы войдете в новый коллектив, который станет для вас как семья.
10 жезлов Таро - значение
Завершение проекта, тягот, нагрузки. Остался последний шаг - и результат будет достигнут, говорит гороскоп.
Астролог предупредила Стрельцов: важно правильно рассчитывать свои силы, чтобы не перегрузить себя. Соблюдайте баланс.
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