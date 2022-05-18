Гороскоп Таро на июнь: Овнам - деньги, Тельцам - исполнение желания, Близнецам - ценный подарок

В июне Овнам, Тельцам и Близнецам будет сопутствовать удача. Каждый из знаков ждет прибыль, а Близнецы еще и разрушат стены, которые мешают им быть свободными.
Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июнь 2022 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, в июне Овнов ждет удача, Тельцам карты Таро обещают праздник и много радостных эмоций, а Близнецы разрушат стены, которые мешают им быть свободными и уверенными в завтрашнем дне.
Гороскоп по картам Таро на июнь 2022 для Овнов
6 жезлов Таро - значение
В июне 2022 Овнов ждет успех, триумф. Вы можете повести за собой людей, говорит гороскоп Таро.
Хорошее время для того, чтобы заявить о себе окружающим.
3 пентаклей Таро - значение
Наступает удачное время для договоренности, сделок, договоров купли-продажи, для работы в команде. Данная деятельность принесет Овнам деньги.
Ваша творческая деятельность принесет прибыль.
2 мечей Таро - значение
Овны будут сомневаться в принятом решении. Будут проходить переговоры, которые будут вам неприятны. По итогу ситуация разрешится благополучно.
Если у вас что-то не получается - не спешите. Все идет своим чередом. То, что должно произойти, случится в нужное время.
Гороскоп по картам Таро на июнь 2022 для Тельцов
Рыцарь кубков Таро - значение
Кто-то, кто работает в сфере заботы о людях, или представитель творческой профессии (по знаку зодиака Рак, Рыбы, Скорпион) войдет в жизнь Тельцов. Он буде давать вам обещания или сделает предложение. Возможно это будет встреча, свидание или комплимент.
9 кубков Таро - значение
Карта радости и эмоциональной наполненности. Ваше желание сбудется. То, чего вы ждали, наконец-то произойдет. Тельцы будут довольны и горды собой.
3 кубков Таро - значение
В июне Тельцы будут что-то праздновать. Это может быть приглашение на торжество, встреча друзей или подруг, возвращение домой.
В июне у Тельцов будет все хорошо с финансами. Вы получите прибыль, особенно если сфера деятельности - творческая.
Гороскоп Таро на июнь 2022 для Близнецов
Туз пентаклей Таро - значение
У Близнецов в июне появится новый источник дохода, новая работа, новая карьера. Представители знака могут получить прибыль одной большой суммой.
Со здоровьем все будет хорошо, говорит гороскоп Таро.
Императрица Таро - значение
Карта плодородия и щедрости. Близнецы могут получить ценный подарок. Есть шанс заработать много денег.
Некоторых Близнецов ждет новость о беременности или рождении ребенка.
В целом, в июне Близнецы будут получать удовольствие от жизни: отправятся в поездку, пойдут в спа-салон, будут радовать себя покупками.
Башня Таро - значение
По словам астролога, если вы решите уволиться с работы или избавиться от отношений, в которых вы себя чувствовали как в тюрьме, то по итогу вы будете испытывать облегчение.
Близнецы почувствуют себя свободными и уверенными в завтрашнем дне, потому что будут разрушены какие-то стены.
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