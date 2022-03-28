Гороскоп Таро на апрель: Овнам - везение, Тельцам - счастливый исход, Близнецам - вынужденный переезд

Астролог составила гороскоп по картам Таро на месяц для Овнов, Тельцов, Близнецов / Фото pixabay.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на апрель 2022 для знаков зодиака - Овен, Телец, Близнецы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овнам нужно сделать последнее усилие, чтобы достичь цели, Тельцам придется защищать свой дом и свою семью, в Близнецы могут переехать и начать новую жизнь.

Гороскоп по картам Таро на апрель 2022 для Овнов

3 кубков Таро - значение

В апреле Овнов ждет хорошая новость или событие, праздник. Вы будете радоваться и поделитесь своим счастьем с другими.

10 жезлов Таро - значение

"Последний бой он трудный самый" - это девиз карты. Осталось еще чуть-чуть, чтобы достичь цели. Будет сложно, потому что Овны взяли на себя слишком много обязательств. В любом случае представители знака донесут свою ношу. Совет карты - разделить ее с кем-то, снять с себя лишние обязанности.

Колесо фортуны Таро - значение

Удачный поворот событий. Неожиданное везение изменит жизнь Овнов в лучшую сторону. Вы окажетесь в нужное время в нужном месте. Появится удачная возможность получить желаемое.

Гороскоп по картам Таро на апрель 2022 для Тельцов

9 жезлов Таро - значение

Карта защиты и смелости. Придется отстаивать свое мнение, защищать свой дом и свою семью, но вы выстоите, потому что вы уверены в своей правоте, говорит гороскоп Таро.

"Это карта кульминации событий. Где бы вы сейчас не находились, вы обязательно выдержите испытания", - отметила астролог.

10 кубков Таро - значение

Карта семьи, исполнения желания, счастливого завершения. В жизни Тельцов произойдет событие, которому вы будуте радоваться. Это может быть брак, беременность, победа.

Король кубков Таро - значение

В апреле Тельцам окажет помощь добродушный, сострадательный мужчина водной стихии (Рак, Скорпион или Рыбы). Это может быть друг, отец, брат или представитель профессии, которые помогают людям, например, врач или психолог.

Гороскоп Таро на апрель 2022 для Близнецов

Карта Шут Таро - значение

У Близнецов появятся новые возможности. Это карта "между прошлым и будущим", когда прошлое уже не имеет значения, а в будущем - много вариантов.

Также это карта свободы и эмиграции, чего-то современного и прогрессивного. Близнецам можно рискнуть и открыть новую страницу в своей жизни.

Карта Солнце Таро - значение

Близнецов ждет триумф, поездки, финансовый успех. Для женщин-Близнецов эта карта может означать беременность и рождение ребенка.

8 кубков Таро - значение

В апреле Близнецы могут уехать, перейти на новую работу, уйти в другие отношения. В лучшем варианте эта карта означает поиск себя и готовность пойти дальше.

"В контексте войны в Украине эта карта может говорить о вынужденном отъезде. Поездка будет безопасной и очень удачной", - сказала астролог.

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