УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп Таро на июнь 2022: Водолеям - происки врагов, Козерогам - одиночество, Рыбам - перемены

24 мая 2022, 01:31

Первый месяц лета будет очень важным для Козерогов и Рыб. У Водолеев ожидается некий период неопределенности, но в итоге жизнь изменится к лучшему.

гороскоп Таро
Астролог составила гороскоп по картам Таро на месяц для Козерогов, Весов и Рыб / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июнь 2022 для знаков зодиака Козерог, Водолей, Рыбы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, июнь будет очень важным месяцем для Козерогов, представители знака будут планировать свое будущее. У Водолеев закончится темная полоса в жизни, а Рыб ждет крутой поворот - перемены наступят как гром среди ясного неба.

Гороскоп по картам Таро на июнь 2022 для Козерогов

Отшельник Таро - значение

Это карта изоляции, эмиграции, одиночества, сосредоточенности. В июне Козерогам придется детально изучить какой-то вопрос, прояснить все детали.

Некоторым представителям знака стоит уделить внимание своему здоровью: пройти обследование, сдать анализы, поехать в санаторий, взять тайм-аут и отдохнуть.

Мир Таро - значение

Карта заграницы. Возможно вы рассматриваете варианты переезда и изучаете вопросы того, как найти работу или возможность обучения в другой стране.

Может быть сотрудничество с клиентами из-за границы.

Иерофант Таро - значение

Представители знака будут планировать свое будущее.

Козерогов пригласят на свадьбу или крестины.

"В июне пройдет то событие, к которому вы готовились и очень ждали", - говорит гороскоп Таро.

Гороскоп по картам Таро на июнь 2022 для Водолеев

Луна Таро - значение

В июне Водолеев ждет некий период туманности и неясности. Возможны задержки в каких-то процессах. Гороскоп Таро советует подождать и не принимать необдуманных решений.

Июнь - хороший месяц для беременности и зачатия. Если вы хотите завести ребенка, то вас ждет хорошая новость.

6 мечей Таро - значение

Переезд, путешествие, поездка. Некоторые Водолеи сменят место жительства, отправятся в командировку, поедут в отпуск к морю.

"Эта карта всегда означает переход от плохого к лучшему", - сказала астролог.

В целом, 6 мечей - карта перемен. Плохой период закончится, и вы увидите свет в конце тоннеля.

7 мечей Таро - значение

Астролог предупредила Водолеев о недоброжелателях, которые что-то делают за спиной. Не исключена кража, причем не только вещей, но и идей и клиентов.

Не исключен временный переезд.

Кто-то уйдет из вашей жизни, вы пойдете разными дорогами. Есть риск того, что ваши коллеги (бывшие или настоящие) строят против вас козни.

Гороскоп Таро на июнь 2022 для Рыб

Туз жезлов Таро - значение

Карта новых начинаний. У Рыб появятся возможности для реализации планов. События будут развиваться быстро. Представители знака займут позицию лидера и начнут действовать.

Мир Таро - значение

Карта заграницы. Вы можете начать бизнес, который будет связан с другими странами.

Также наступит кульминация какого-то процесса в жизни Рыб. Вы получите результат своих трудов. Это может быть победа в суде, получение диплома, повышение на работе. Достижение останется с вами надолго, говорит гороскоп Таро.

Башня Таро - значение

Чтобы достичь триумфа, Рыбам придется что-то разрушить. Планы поменяются. Рыбы поднимутся над той жизнью, которая была. Поменяются ценности. Рыбы визуализируют свою новую жизнь и начнут действовать для того, чтобы ее достичь. Перемены войдут в жизнь Рыб неожиданно - как гром среди ясного неба.

Вам также может быть интересно:

гороскоп Рыбы Водолей Козерог гороскоп на июнь Гороскоп 2020 гороскоп Рыбы гороскоп Козерог гороскоп Водолей знак Зодиака Козерог знак Зодиака Водолей Рыбы знак Зодиака гороскоп 2022 таро карты таро Анжела Перл гороскоп Таро
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

02:05

"Есть проблеск надежды": эксперт объяснил, как изменится РФ после устранения Путина

01:53

Внучка Софии Ротару засветила соски во время занятий йогой

01:31

Гороскоп Таро на июнь 2022: Водолеям - происки врагов, Козерогам - одиночество, Рыбам - переменыВидео

01:29

"Шутки и сомнения закончились": Эктор Хименес-Браво взялся за оружиеВидео

00:51

Приметы на 24 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

Реклама
00:25

Группа из Кении перепела "Ой у Лузі червона калина"

23 мая, понедельник
23:52

Торнадо и смерчи: летом погода в Украине будет аномальнойВидео

23:47

Могилевская хочет усыновить ребенка: что известно

23:40

"Четыре прилета": оккупанты ударили ракетами по Днепропетровщине

23:17

Зеленский рассказал о "плане Б" на случай его убийстваВидео

23:14

"Торгуют честью, чтобы угодить невменяемому правителю": Гребенщиков обругал артистов-фанатов Путина

22:30

Россияне превосходят на Донбассе: Зеленский шокировал заявлениемВидео

22:20

Цены на автогаз зашкаливают: что нужно знать водителям

21:53

Дом украинской дизайнерки в Буче рашисты практически сравняли с землей: "Спасибо, что не сожгли!"Видео

21:47

Не только гречка: Украина осталась без соли из-за войныВидео

21:41

На Луганщине оккупанты обстреляли машину скорой с раненой женщиной

21:34

От чего зависит скорость победы Украины в войне: в Минобороны назвали ключевой факторВидео

21:21

Рашисты жестоко расстреляли сотрудника Запорожской АЭС: мужчину пытаются спасти медики

20:46

Четыре страны призывают Евросоюз отдавать российские активы Украине - ReutersВидео

20:22

"Stop Putin": Оля Полякова зажгла в Нью-Йорке - толпа скандировала антивоенные лозунгиВидео

Реклама
20:10

Приметы на 25 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:09

Ракеты "Гарпун" и новые вертолеты: Украина получит мощную военную помощьВидео

19:37

Не могут удержать позиции: оккупанты создали в двух областях 19 "комендатур"Видео

19:29

Кулеба жестко прошелся по позиции Франции из-за вступления Украины в ЕСВидео

19:17

Откровение Медведчука о Порошенко: почему СБУ поспешила обнародовать показаниямнение

19:03

"Дети погибли от жутких разрывов": оккупанты зверски изнасиловали 6-месячную девочку ложкойВидео

19:00

Гороскоп на завтра, 24 мая 2022: Близнецам – новая работа, Водолеям – важные известия

18:52

"Дают взятки и бегут": российские добровольцы массово убегают с передовой из УкраиныВидео

18:49

Немецкое правительство с Шольцем во главе блокирует поставки БМП Украине - Bild

18:36

Стыдно за Путина и Лаврова: российский дипломат в ООН Бондарев подал в отставку

18:11

Обаяние и харизма: 5 знаков зодиаков мужчин, перед которыми сложно устоять

18:09

"Пример свободным народам": Байден написал статью о Зеленском в журнале TimeВидео

18:09

Спеши любить: Наталья Могилевская впервые рассказала про нового возлюбленного

18:05

"Потому что слабее": оккупант цинично объяснил изнасилования военными РФ украинских женщин и детейВидео

18:00

Сотни тысяч украинцев не могут получить свою пенсию из-за войны: в Минсоцполитики рассказали, что делать

17:58

Путин, его заменители и двойники: что будет в кремлевской банке с пауками после ухода царямнение

17:42

Налетят грозы и ударит жара: синоптики назвали самый теплый день в маеВидео

17:40

Макаревич рассказал, как может тратить деньги, заработанные в России

17:39

DAO Charity: даже небольшое пожертвование может помочь народу Украины в борьбе за свободу новости компании

17:30

Экс-замначальника Генштаба пояснил, при каком факторе война с РФ перерастет в затяжную

Реклама
17:07

Корабль послал не Грибов: стало известно о судьбе настоящего автора фразы о маршруте крейсера РФВидео

16:53

Нагадили и устроили "штаб": жительница Мариуполя показала разгром в квартире после оккупантовВидео

16:53

ВСУ бьют по войскам РФ оружием НАТО: один удар на 20 км с гаубицы – разбит командный пунктВидео

16:52

Они предатели Украины: стало известно, кто из офицеров воюет на стороне РФ

16:26

У Путина отреагировали на суд в Украине над российским военным ШишимаринымВидео

16:17

Анна Неплях в нижнем белье показала располневшую фигуру

16:13

Эксперт пояснил, почему война уже перекинулась на территорию РФВидео

15:59

Даже если война с РФ завершится в 2022 году, Путин может напасть на Украину через 10 лет – МВДВидео

15:51

Располневшая Тодоренко без макияжа показала, где может родить

15:47

Как Медведчук заживо хоронит карьеру Порошенкомнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять