Гороскоп Таро на июнь 2022: Водолеям - происки врагов, Козерогам - одиночество, Рыбам - перемены

Астролог составила гороскоп по картам Таро на месяц для Козерогов, Весов и Рыб / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июнь 2022 для знаков зодиака Козерог, Водолей, Рыбы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, июнь будет очень важным месяцем для Козерогов, представители знака будут планировать свое будущее. У Водолеев закончится темная полоса в жизни, а Рыб ждет крутой поворот - перемены наступят как гром среди ясного неба.

Гороскоп по картам Таро на июнь 2022 для Козерогов

Отшельник Таро - значение

Это карта изоляции, эмиграции, одиночества, сосредоточенности. В июне Козерогам придется детально изучить какой-то вопрос, прояснить все детали.

Некоторым представителям знака стоит уделить внимание своему здоровью: пройти обследование, сдать анализы, поехать в санаторий, взять тайм-аут и отдохнуть.

Мир Таро - значение

Карта заграницы. Возможно вы рассматриваете варианты переезда и изучаете вопросы того, как найти работу или возможность обучения в другой стране.

Может быть сотрудничество с клиентами из-за границы.

Иерофант Таро - значение

Представители знака будут планировать свое будущее.

Козерогов пригласят на свадьбу или крестины.

"В июне пройдет то событие, к которому вы готовились и очень ждали", - говорит гороскоп Таро.

Гороскоп по картам Таро на июнь 2022 для Водолеев

Луна Таро - значение

В июне Водолеев ждет некий период туманности и неясности. Возможны задержки в каких-то процессах. Гороскоп Таро советует подождать и не принимать необдуманных решений.

Июнь - хороший месяц для беременности и зачатия. Если вы хотите завести ребенка, то вас ждет хорошая новость.

6 мечей Таро - значение

Переезд, путешествие, поездка. Некоторые Водолеи сменят место жительства, отправятся в командировку, поедут в отпуск к морю.

"Эта карта всегда означает переход от плохого к лучшему", - сказала астролог.

В целом, 6 мечей - карта перемен. Плохой период закончится, и вы увидите свет в конце тоннеля.

7 мечей Таро - значение

Астролог предупредила Водолеев о недоброжелателях, которые что-то делают за спиной. Не исключена кража, причем не только вещей, но и идей и клиентов.

Не исключен временный переезд.

Кто-то уйдет из вашей жизни, вы пойдете разными дорогами. Есть риск того, что ваши коллеги (бывшие или настоящие) строят против вас козни.

Гороскоп Таро на июнь 2022 для Рыб

Туз жезлов Таро - значение

Карта новых начинаний. У Рыб появятся возможности для реализации планов. События будут развиваться быстро. Представители знака займут позицию лидера и начнут действовать.

Мир Таро - значение

Карта заграницы. Вы можете начать бизнес, который будет связан с другими странами.

Также наступит кульминация какого-то процесса в жизни Рыб. Вы получите результат своих трудов. Это может быть победа в суде, получение диплома, повышение на работе. Достижение останется с вами надолго, говорит гороскоп Таро.

Башня Таро - значение

Чтобы достичь триумфа, Рыбам придется что-то разрушить. Планы поменяются. Рыбы поднимутся над той жизнью, которая была. Поменяются ценности. Рыбы визуализируют свою новую жизнь и начнут действовать для того, чтобы ее достичь. Перемены войдут в жизнь Рыб неожиданно - как гром среди ясного неба.

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