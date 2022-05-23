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Гороскоп Таро на июнь 2022: Весам - изобилие, Скорпионам - триумф, Стрельцам - глобальные перемены

23 мая 2022, 11:45

У Весов решатся финансовые вопросы. Скорпионы определятся с целью в жизни и выберут правильное направление. У Стрельцов откроется дверь в новую лучшую жизнь.

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Астролог составила гороскоп по картам Таро на месяц для Весов, Скорпионов и Стрельцов / Фото pixaby

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июнь 2022 для знаков зодиака Весы, Скорпион и Стрелец.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Весы будут много сотрудничать с разными людьми, причем решение вопросов будет зависеть не от вас, а от тех, с кем вы ведете переговоры. Скорпионы определятся со своей целью в жизни и будут с триумфом двигаться в этом направлении. Стрельцов же ждут большие перемены. Они что-то оставят в прошлом и пойдут дальше по жизни.

Гороскоп по картам Таро на июнь 2022 для Весов

Король мечей Таро - значение

Эта карта символизирует все, что мы говорим, думаем и делаем. Также она обозначает людей, которые занимаются интеллектуальной деятельностью, то есть работают головой, а не руками. Таким образом, в июне Весам придется принимать какое-то решение или обратиться за помощью к специалисту (врачу, хирургу, юристу, финансисту, чиновнику).

Представители таких знаков зодиака, как Весы, Близнецы или Водолей, сыграют роль в вашей жизни в июне, говорит гороскоп.

Королева пентаклей Таро - значение

Женщина земной стихии (Телец, Дева или Козерог). По профессии - бухгалтер, аудитор, банковский работник появится в июне в жизни Весов. Возможно вы будете оформлять кредит, переводить деньги, совершать покупки.

Туз пентаклей Таро - значение

Весы будут пытаться решить какой-то финансовый вопрос. Решение будет зависеть от тех людей, с которыми будут проводиться переговоры.

Перед Весами в первый месяц лета откроются новые возможности, которые принесут прибыль и изобилие. Это может быть предложение по новой работе, бизнесу, проекту.

Гороскоп по картам Таро на июнь 2022 для Скорпионов

Колесница Таро - значение

Поездка, путешествие, переезд - вот что ждет представителей знака в июне.

Если вы не собираетесь никуда ехать, то карта означает, что ваши дела сдвинутся с места. Скорпионы будут контролировать свою жизнь и задавать правильное направление процессу.

В целом, это карта победителя. Скорпионы в июне 2022 - на коне. Они будут руководить процессом, выберут цель и будут к ней с триумфов двигаться.

Если в мае что-то застопорилось, то в июне начнется движение в делах.

3 пентаклей Таро - значение

Это карта работы в коллективе. Скорпионы получат заказ, будут работать с клиентами. Важно проявить творческий подход. Сотрудничество будет прибыльным - по результату вы получите деньги.

Мир Таро - значение

Гороскоп Таро говорит о том, что Скорпионы перейдут на новый уровень. Один цикл завершился и начинается новый. Это может быть переезд в другую страну, смена места жительства, новая работа, продвижение в карьере.

Гороскоп Таро на июнь 2022 для Стрельцов

Смерть Таро - значение

Эта карта говорит о трансформации, переменах, о завершении чего-то и возрождении. Стрельцы перевернут какую-то страницу в своей жизни и откроют новую. Это может быть увольнение с работы, развод, переезд на новое место жительства.

Карта советует Стрельцам не возвращаться в прошлое.

Рыцарь пентаклей Таро - значение

Хорошая финансовая карта. Стрельцы погасят кредит, отдадут долги, перейдут на другую более стабильную работу. С деньгами в июне все будет в порядке, говорит гороскоп Таро.

Император Таро - значение

Эта карта означает начальника или отца, человека, который управляет чем-то, принимает решения, контролирует процесс. Он поможет вам найти новый путь в лучшую жизнь, говорит гороскоп.

Таким образом, у Стрельцов может произойти смена руководства на работе.

"Вы готовы к новому. Вы готовы пойти искать свое счастье в новых местах - в других отношениях, в новой работе, в другой стране. Стрельцов ждет движение и перемены в июне", - рассказала астролог.

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