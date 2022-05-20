Гороскоп Таро на июнь 2022: Ракам - ссоры, Львам - триумф, а Девам - большая прибыль

Астролог составила гороскоп по картам Таро на месяц для Раков, Львов и Дев / Коллаж pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июнь 2022 для знаков зодиака Рак, Лев, Дева.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, карты всегда говорят об энергетике, которая будет царить в тот или иной период времени. И уже непосредственно от самого человека будет зависеть, как он ею воспользуется. То есть карты дают совет, но мы сами решаем, совершать ли нам какие-то действия или нет.

Гороскоп по картам Таро на июнь 2022 для Раков

7 жезлов Таро - значение

В июне Ракам нужно будет отстоять свою позицию, территорию, землю. У Раков получится выйти победителем из ситуации.

Если возникнут какие-то проблемы - их удастся решить.

5 мечей Таро - значение

Это карта разности во мнениях. Ракам нужно готовиться к конкуренции или соревнованию, из которого они выйдут победителем.

Возможно кто-то уйдет из вашего окружения, говорит гороскоп Таро. Не стоит расстраиваться - просто пришла пора расстаться. Не исключены ссоры, конфликты, возможно даже увольнение с работы.

Мир Таро - значение

Карта счастливого завершения цикла. Раки выйдут на новый уровень. Это может быть переезд в другую страну, возвращение домой, окончание проекта или обучения, получение новой должности и т. д.

Раки достигнут тех результатов, о которых мечтают.

Гороскоп по картам Таро на июнь 2022 для Львов

Рыцарь жезлов Таро - значение

Июнь 2022 у Львов пролетит быстро. Не исключена поездка недалеко и ненадолго. Возможно это будет командировка, отпуск или просто весь месяц Львы будут в разъездах.

Паж кубков Таро - значение

Львов, которые хотят завести ребенка, ждет новость о беременности. Если у вас уже есть дети, то им нужно будет уделить больше времени.

6 жезлов Таро - значение

Это карта успеха и триумфа. Львы будут "на коне" в июне - за что бы вы не взялись, вас ждет победа. Представители знака получат награду за свои труды.

Гороскоп Таро на июнь 2022 для Дев

Король мечей Таро - значение

Как правило, Король мечей - это специалист в какой-то области (врач, юрист, финансист, госслужащий). По знаку зодиака это Близнецы, Весы или Водолей. И вот этот человек сыграет какую-то роль в жизни Дев в июне, говорит гороскоп Таро.

9 пентаклей Таро - значение

Хорошая карта, которая означает финансовый рост. Девы получат прибыль или то, что они заслужили или заработали. В июне Девы смогут позволить себе что-то, что принесет им удовольствие.

6 жезлов Таро - значение

Дев ждет успех и триумф в первый месяц лета. Вы выйдете победителем, получите признание окружающих и будете гордиться своими достижениями.

Некоторые Девы отправятся в путешествие.

Вам также может быть интересно: