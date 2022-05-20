Гороскоп Таро на июнь 2022: Ракам - ссоры, Львам - триумф, а Девам - большая прибыль

В июне Львы и Девы будут "на коне", удача и успех - на их стороне. Ракам же нужно готовиться к конкуренции и расставанию с кем-то из своего окружения.
Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июнь 2022 для знаков зодиака Рак, Лев, Дева.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, карты всегда говорят об энергетике, которая будет царить в тот или иной период времени. И уже непосредственно от самого человека будет зависеть, как он ею воспользуется. То есть карты дают совет, но мы сами решаем, совершать ли нам какие-то действия или нет.
Гороскоп по картам Таро на июнь 2022 для Раков
7 жезлов Таро - значение
В июне Ракам нужно будет отстоять свою позицию, территорию, землю. У Раков получится выйти победителем из ситуации.
Если возникнут какие-то проблемы - их удастся решить.
5 мечей Таро - значение
Это карта разности во мнениях. Ракам нужно готовиться к конкуренции или соревнованию, из которого они выйдут победителем.
Возможно кто-то уйдет из вашего окружения, говорит гороскоп Таро. Не стоит расстраиваться - просто пришла пора расстаться. Не исключены ссоры, конфликты, возможно даже увольнение с работы.
Мир Таро - значение
Карта счастливого завершения цикла. Раки выйдут на новый уровень. Это может быть переезд в другую страну, возвращение домой, окончание проекта или обучения, получение новой должности и т. д.
Раки достигнут тех результатов, о которых мечтают.
Гороскоп по картам Таро на июнь 2022 для Львов
Рыцарь жезлов Таро - значение
Июнь 2022 у Львов пролетит быстро. Не исключена поездка недалеко и ненадолго. Возможно это будет командировка, отпуск или просто весь месяц Львы будут в разъездах.
Паж кубков Таро - значение
Львов, которые хотят завести ребенка, ждет новость о беременности. Если у вас уже есть дети, то им нужно будет уделить больше времени.
6 жезлов Таро - значение
Это карта успеха и триумфа. Львы будут "на коне" в июне - за что бы вы не взялись, вас ждет победа. Представители знака получат награду за свои труды.
Гороскоп Таро на июнь 2022 для Дев
Король мечей Таро - значение
Как правило, Король мечей - это специалист в какой-то области (врач, юрист, финансист, госслужащий). По знаку зодиака это Близнецы, Весы или Водолей. И вот этот человек сыграет какую-то роль в жизни Дев в июне, говорит гороскоп Таро.
9 пентаклей Таро - значение
Хорошая карта, которая означает финансовый рост. Девы получат прибыль или то, что они заслужили или заработали. В июне Девы смогут позволить себе что-то, что принесет им удовольствие.
6 жезлов Таро - значение
Дев ждет успех и триумф в первый месяц лета. Вы выйдете победителем, получите признание окружающих и будете гордиться своими достижениями.
Некоторые Девы отправятся в путешествие.
Вам также может быть интересно:
- Гороскоп Таро на май 2022: Овнам - деньги, Стрельцам - переезд, Львам - плохая новость
- Гороскоп Таро на май 2022 для воздушных знаков - Весов, Водолеев и Близнецов
- Гороскоп по картам Таро на май 2022 для водных знаков зодиака - Скорпионов, Рыб, Раков
- Гороскоп Таро на май 2022 для земных знаков зодиака - Тельцов, Дев, Козерогов