Гороскоп Таро на июль 2022: Овнам - удача, Тельцам - судьбоносная встреча, Близнецам - деньги

Астролог составила гороскоп по картам Таро на месяц для Овнов, Тельцов, Близнецов / Фото pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июль 2022 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овнов и Тельцов ждут большие перемены, карты советуют им ловить момент и воспользоваться новыми возможностями. Близнецам же не стоит торопить события - все идет своим чередом.

Гороскоп по картам Таро на июль 2022 для Овнов

Колесо фортуны Таро - значение

В июле Овнов ждет поворот событий в благоприятную сторону. Откроется возможность сделать так, чтобы вам было комфортно. Причем содействовать Овнам будет сама судьба. Неожиданно представителям знака улыбнется удача.

Влюбленные Таро - значение

Встреча, знакомство, важный контакт, выгодная сделка. Овнам придется в июле сделать выбор, и он будет правильным.

8 мечей Таро - значение

Овнам придется постоять за себя. Возможно кто-то выдвинет обвинения.

Некоторые Овны будут сами ограничивать себя из-за страхов. Но представителям знака важно воспользоваться моментом и сделать шаг в будущее - вас ждет новая жизнь и большие перемены, начнется новый цикл.

Гороскоп по картам Таро на июль 2022 для Тельцов

Смерть Таро - значение

В июле Тельцов ждут большие перемены. По словам астролога, что-то в вашей жизни заканчивается и возродить это уже невозможно (увольнение, развод, разрыв отношений). Какая-то дверь закрывается, но сразу же открывается новая. Может состояться переезд, причем вы вряд ли вернетесь обратно, говорит гороскоп Таро.

2 кубков Таро - значение

Большие перемены в жизни Тельцов скорее всего будут касаться отношений - брак, развод, судьбоносная встреча.

10 пентаклей Таро - значение

Карта денег, изобилия, достатка. В финансовом плане у Тельцов в июле все будет хорошо. Бизнес будет удачно развиваться и принесет прибыль, возможна удачная сделка купли-продажи, некоторые представители знака получат семейные деньги или наследство.

Гороскоп Таро на июль 2022 для Близнецов

Умеренность Таро - значение

Девиз карты "Все идет своим чередом" или "Всему свое время". Близнецов ждет спокойный и размеренный месяц. Не стоит торопить события, говорит гороскоп Таро.

Паж кубков Таро - значение

Близнецов ждет хорошая новость. Вы получите прибыль или помощь.

Женщины-Близнецы узнают о беременности.

Некоторые представители знака займутся получением каких-то навыков. В перспективе это даст хороший результат и не принесет хлопот. Чем-то вы будете заниматься с удовольствием и любовью.

Паж жезлов Таро - значение

Близнецы начнут новое дело. При этом представителям знака будет хотеться как можно быстрее добиться желаемого. Но вероятнее всего события будут развиваться постепенно.

Близнецы будут при деньгах в июле. Но скорее всего финансы поступят не в начале месяца. Также велики шансы получить работу.

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