Гороскоп Таро на декабрь 2022: Весам - конфликт, Скорпионам - судьбоносная новость, Стрельцам - много денег

В декабре перед Весами открыты все дороги для новых начинаний, Скорпионам стоит готовиться к большим переменам, Стрельцы достигнут всех своих целей.
Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на декабрь 2022 для знаков зодиака Весы, Скорпион и Стрелец.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, перед Весами открыты все дороги для новых начинаний, Скорпионам стоит готовиться к большим переменам, Стрельцы достигнут всех своих целей.
Гороскоп по картам Таро на декабрь 2022 для Весов
Маг Таро - значение
У Весов есть все ресурсы для того, чтобы достичь цели. Это карта номер один в колоде, которая говорит о новом начинании, новом направлении в жизни. Вам просто нужно сделать первый шаг.
6 кубков Таро - значение
Карта эмоций и хороших воспоминаний. Весы будут чувствовать себя очень комфортно, как в детстве. Вы получите подарки и положительные впечатления в течение месяца. Новый год вы отпразднуете в очень теплой атмосфере.
Король мечей Таро - значение
Мужчина (Весы, Близнецы, Водолей по гороскопу) сыграет роль в вашей жизни. Вы будет обращаться к какому-то специалисту (врач, юрист, финансист и т.д.).
5 жезлов Таро - значение
Остерегайтесь конфликтов, предупредила астролог. Также могут поменяться планы, случится то, чего вы не ожидали.
Гороскоп по картам Таро на декабрь 2022 для Скорпионов
Суд Таро - значение
Это кармическая карта. К вам придет какое-то осознание, озарение, вы примете важное решение. Возможно вы получите новость, которая изменит всю вашу жизнь.
Туз кубков Таро - значение
Скорпионы получат большую возможность от Вселенной, откроется новая дверь в вашей жизни. Это может быть предложение как романтического, так и делового характера.
9 мечей Таро - значение
Скорпионы могут заболеть в декабре. Стоит поберечь здоровье.
Также вас будут мучать тревожные мысли, вы будете сомневаться в своем решении.
Гороскоп Таро на декабрь 2022 для Стрельцов
10 жезлов Таро - значение
Стрельцы будут перегружены работой, появятся новые обязательства. Эта карта советует попросить о помощи и делегировать обязанности.
10 пентаклей Таро - значение
Карта большой прибыли, доходов и достатка. Месяц будет финансово удачным. Стрельцы достигнут всех своих целей.
7 жезлов Таро - значение
В декабре Стрельцам придется отстаивать свое мнение и свою территорию.
Придется приспосабливаться к новым людям или ситуации.
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