Гороскоп Таро на декабрь 2022: Весам - конфликт, Скорпионам - судьбоносная новость, Стрельцам - много денег

Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на месяц для Весов, Скорпионов и Стрельцов / Фото pixabay, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на декабрь 2022 для знаков зодиака Весы, Скорпион и Стрелец.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, перед Весами открыты все дороги для новых начинаний, Скорпионам стоит готовиться к большим переменам, Стрельцы достигнут всех своих целей.

Гороскоп по картам Таро на декабрь 2022 для Весов

Маг Таро - значение

У Весов есть все ресурсы для того, чтобы достичь цели. Это карта номер один в колоде, которая говорит о новом начинании, новом направлении в жизни. Вам просто нужно сделать первый шаг.

6 кубков Таро - значение

Карта эмоций и хороших воспоминаний. Весы будут чувствовать себя очень комфортно, как в детстве. Вы получите подарки и положительные впечатления в течение месяца. Новый год вы отпразднуете в очень теплой атмосфере.

Король мечей Таро - значение

Мужчина (Весы, Близнецы, Водолей по гороскопу) сыграет роль в вашей жизни. Вы будет обращаться к какому-то специалисту (врач, юрист, финансист и т.д.).

5 жезлов Таро - значение

Остерегайтесь конфликтов, предупредила астролог. Также могут поменяться планы, случится то, чего вы не ожидали.

Гороскоп по картам Таро на декабрь 2022 для Скорпионов

Суд Таро - значение

Это кармическая карта. К вам придет какое-то осознание, озарение, вы примете важное решение. Возможно вы получите новость, которая изменит всю вашу жизнь.

Туз кубков Таро - значение

Скорпионы получат большую возможность от Вселенной, откроется новая дверь в вашей жизни. Это может быть предложение как романтического, так и делового характера.

9 мечей Таро - значение

Скорпионы могут заболеть в декабре. Стоит поберечь здоровье.

Также вас будут мучать тревожные мысли, вы будете сомневаться в своем решении.

Гороскоп Таро на декабрь 2022 для Стрельцов

10 жезлов Таро - значение

Стрельцы будут перегружены работой, появятся новые обязательства. Эта карта советует попросить о помощи и делегировать обязанности.

10 пентаклей Таро - значение

Карта большой прибыли, доходов и достатка. Месяц будет финансово удачным. Стрельцы достигнут всех своих целей.

7 жезлов Таро - значение

В декабре Стрельцам придется отстаивать свое мнение и свою территорию.

Придется приспосабливаться к новым людям или ситуации.

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