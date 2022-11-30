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Гороскоп Таро на декабрь 2022 для Козерогов, Водолеев и Рыб - чем удивит последний месяц года

30 ноября 2022, 13:45

У Козерогов могут резко поменяться планы, Водолеям нужно не брать на себя слишком много обязательств. Рыбам месяц готовит знакомство и роман, говорит гороскоп.

Гороскоп Таро, Анжела Перл
Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на месяц для Козерогов, Водолеев и Рыб / Фото pixabay, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на декабрь 2022 для знаков зодиака Козерог, Водолей и Рыбы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, у Козерогов могут внезапно поменяться планы, придется подстраиваться под ситуацию. Водолеям нужно не брать на себя слишком много обязательств и поберечь здоровье. Рыбам месяц готовит знакомство, любовь, роман.

Гороскоп по картам Таро на декабрь 2022 для Козерогов

Туз мечей Таро - значение

Эта карта говорит о начинании. Вы можете озвучить идею в декабре, написать письмо, провести важную встречу и благодаря этому появится новая возможность.

Рыцарь кубков Таро - значение

К вам приедет тот, кого вы дано ждете и кого будете рады видеть. Карта говорит о любви, влюбленности, романе.

Для деловых отношений это не очень хорошая карта, так как говорит о человеке, который не всегда выполняет свои обещания. Рыцарь кубков может символизировать творческого человека или творческий проект.

3 жезлов Таро - значение

Карта движения вперед и активности. Вы примете решение и составите план на будущее.

Также эта 3 жезлов говорит о физическом перемещении - возможно вы поедете куда-то с группой людей.

Башня Таро - значение

Планы разрушатся, что-то пойдет не так. Нужно действовать, исходя из обстоятельств, говорит гороскоп Таро.

Гороскоп по картам Таро на декабрь 2022 для Водолеев

Королева жезлов Таро - значение

Женщина огненной стихии (Лев, Стрелец или Овен) сыграет роль в жизни Водолеев в декабре.

10 жезлов Таро - значение

Водолеи будут стараться что-то закончить, завершить. Возможно вам придется делать всю работу за всех. Есть риск переутомиться, поэтому лучше делегировать обязанности.

4 мечей Таро - значение

Совет карты: возьмите паузу, отдохните. Иначе есть риск того, что вы заболеете, говорит гороскоп Таро.

Гороскоп Таро на декабрь 2022 для Рыб

Влюбленные Таро - значение

Рыб ждет встреча, знакомство, любовь, роман, свидание, брак.

Также это карта выбора, когда вам нужно быть выбрать между двумя претендентами.

Это очень хорошая карта для сотрудничества и договоренностей.

4 кубков Таро - значение

Карта застоя. Отдых затянется настолько, что вам уже это надоест.

Также Рыбы будут сомневаться, делать им что-то или не делать.

Король пентаклей Таро - значение

Вы получите деньги, прибыль. Это может быть начальник или государственная структура.

Маг Таро - значение

Если у вас есть какая-то идея, то начинайте ее реализовывать. У вас есть для этого все ресурсы и возможности.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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