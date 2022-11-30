Гороскоп Таро на декабрь 2022 для Козерогов, Водолеев и Рыб - чем удивит последний месяц года

У Козерогов могут резко поменяться планы, Водолеям нужно не брать на себя слишком много обязательств. Рыбам месяц готовит знакомство и роман, говорит гороскоп.
Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на декабрь 2022 для знаков зодиака Козерог, Водолей и Рыбы.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, у Козерогов могут внезапно поменяться планы, придется подстраиваться под ситуацию. Водолеям нужно не брать на себя слишком много обязательств и поберечь здоровье. Рыбам месяц готовит знакомство, любовь, роман.
Гороскоп по картам Таро на декабрь 2022 для Козерогов
Туз мечей Таро - значение
Эта карта говорит о начинании. Вы можете озвучить идею в декабре, написать письмо, провести важную встречу и благодаря этому появится новая возможность.
Рыцарь кубков Таро - значение
К вам приедет тот, кого вы дано ждете и кого будете рады видеть. Карта говорит о любви, влюбленности, романе.
Для деловых отношений это не очень хорошая карта, так как говорит о человеке, который не всегда выполняет свои обещания. Рыцарь кубков может символизировать творческого человека или творческий проект.
3 жезлов Таро - значение
Карта движения вперед и активности. Вы примете решение и составите план на будущее.
Также эта 3 жезлов говорит о физическом перемещении - возможно вы поедете куда-то с группой людей.
Башня Таро - значение
Планы разрушатся, что-то пойдет не так. Нужно действовать, исходя из обстоятельств, говорит гороскоп Таро.
Гороскоп по картам Таро на декабрь 2022 для Водолеев
Королева жезлов Таро - значение
Женщина огненной стихии (Лев, Стрелец или Овен) сыграет роль в жизни Водолеев в декабре.
10 жезлов Таро - значение
Водолеи будут стараться что-то закончить, завершить. Возможно вам придется делать всю работу за всех. Есть риск переутомиться, поэтому лучше делегировать обязанности.
4 мечей Таро - значение
Совет карты: возьмите паузу, отдохните. Иначе есть риск того, что вы заболеете, говорит гороскоп Таро.
Гороскоп Таро на декабрь 2022 для Рыб
Влюбленные Таро - значение
Рыб ждет встреча, знакомство, любовь, роман, свидание, брак.
Также это карта выбора, когда вам нужно быть выбрать между двумя претендентами.
Это очень хорошая карта для сотрудничества и договоренностей.
4 кубков Таро - значение
Карта застоя. Отдых затянется настолько, что вам уже это надоест.
Также Рыбы будут сомневаться, делать им что-то или не делать.
Король пентаклей Таро - значение
Вы получите деньги, прибыль. Это может быть начальник или государственная структура.
Маг Таро - значение
Если у вас есть какая-то идея, то начинайте ее реализовывать. У вас есть для этого все ресурсы и возможности.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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