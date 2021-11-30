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Гороскоп Таро на декабрь 2021: Овнам – зависть, Весам – фатальные ошибки, Стрельцам - авантюры

30 ноября 2021, 18:17

Кто из знаков зодиака - неудачник месяца - расскажет гороскоп Главреда.

Гороскоп Таро на декабрь 2021
Гороскоп Таро на декабрь 2021 / ua.depositphotos.com/

Гороскоп Таро на декабрь 2021 для всех знаков зодиака расскажет, кому стоит опасаться конфликтов, а кому решаться на кардинальные перемены.

О том, кому из знаков в декабре посчастливится улучшить свое финансовое положение, читайте в нашем материале: Удача в деньгах и неожиданная прибыль: топ-5 знаков, кому повезет в декабре.

Гороскоп Таро на декабрь 2021 – Овен

Карта месяца: Четверка пентаклей

В первом месяце зимы Овны будут подвержены приступам ревности чаще обычного. Причем объектами этого испепеляющего чувства может стать не только партнер, но и члены семьи, друзья или родственники. Доведется Овнам побороться и с завистью, которая может доставить массу проблем. В профессиональной деятельности возможен скачок и повышение по службе.

Гороскоп Таро на декабрь 2021 – Телец

Карта месяца: Двойка жезлов

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В декабре необычайное упрямство Тельцов будет побуждать их стремиться занять лидерские позиции в своем окружении. Такое рьяное стремление к контролю может стать причиной обид и ссор с близкими людьми. В личных отношениях возможно некоторое охлаждение чувств. Для того, чтобы восстановить баланс, нужно эмоционально отдохнуть, избегая стрессов и волнений.

Гороскоп Таро на декабрь 2021 – Близнецы

Карта месяца: Жрица

Последний месяц года пророчит Близнецам серьезные перемены. Возможно, вы пересмотрите свои взгляды на жизнь или решитесь кардинальные изменения. Удачное стечение обстоятельств поможет вам решить давнюю проблему или найти ответ на вопрос. Этот месяц станет периодом, когда вы приобретете бесценный опыт. Не исключено появление тайного поклонника в вашей жизни.

Гороскоп Таро на декабрь 2021 – Рак

Карта месяца: Паж мечей

Карты советуют Ракам в этом месяце не спешить принимать решения. Необдуманные поступки и торопливость может привести к серьезным последствиям и усугубить ситуацию. Держитесь подальше от конфликтов и уж тем более не провоцируйте их. На работе очень важно следить за сказанным.

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Гороскоп Таро на декабрь 2021 – Лев

Карта месяца: Жрец

Для Львов декабрь станет месяцем, когда можно решаться на кардинальные перемены . Такие серьезные решения как заключение брака, переезд или смена места работы обязательно увенчаются успехом. Прислушивайтесь к подсказкам интуиции, у вас она работает отменно. Карты сулят Львам успех в творчестве и приятные победы на любовном фронте.

Гороскоп Таро на декабрь 2021 – Дева

Карта месяца: Влюбленные

В декабре Девам предстоит сделать непростой выбор между прошлым и будущим. Принятое вами решение окажет сильное влияние на вашу дальнейшую жизнь. Карта несет в себе позитивное значение, поэтому решение, которое кажется ошибочным, может быть наиболее верным.

Гороскоп Таро на декабрь 2021 – Весы

Карта месяца: Семерка кубков

Такой расклад может свидетельствовать о том, что допущенные ошибки могут иметь серьезные последствия, о которых вам придется пожалеть. Будьте внимательны к своему здоровью, возможны недуги, особенно у тех, кто любит расслабиться за бокалом спиртного. Не стоит отказываться от помощи близких людей.

Гороскоп Таро на декабрь 2021 – Скорпион

Карта месяца: Семерка пентаклей

Эта карта говорит о том, что все приложенные вами усилия обязательно окупятся и принесут свои плоды. Нужно просто не торопить события и запастись терпением. Ваша карьера будет стабильно развиваться, возможно не теми темпами на которые вы рассчитывали. Не стоит браться за новые начинания и идти на риск.

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Гороскоп Таро на декабрь 2021 – Стрелец

Карта месяца: Паж жезлов

В декабре Стрельцам стоит ожидать выгодных и заманчивых предложений. В этом месяце у вас усилится жажда приключений и ярких эмоций. Не исключено, что этот период подарит вам любовную авантюру или незабываемое романтическое приключение.

Гороскоп Таро на декабрь 2021 – Козерог

Карта месяца: Маг

В декабре Козероги могут почувствовать небывалый прилив энергии. Это позволит вам с энтузиазмом выполнять даже самые сложные задачи. Вы сможете управлять сразу несколькими делами и успешно их контролировать. Декабрь благоволит осуществлению даже самых смелых планов.

Гороскоп Таро на декабрь 2021 – Водолей

Карта месяца: Восьмерка жезлов

В последний месяц года у Водолеев есть все шансы поймать удачу за хвост. Везение будет ходить за вами по пятам и важно правильно распорядиться этим подарком судьбы. Личные отношения станут тихой гаванью, где царит спокойствие и взаимопонимание. Получится также наладить отношения с родителями и помириться с людьми, с которыми у вас были разногласия.

Гороскоп Таро на декабрь 2021 – Рыбы

Карта месяца: Пятерка пентаклей

Декабрь станет не самым простым месяцем для Рыб. Не исключены большие убытки, которые станут потрясением для вашего бюджета. Тревога и волнение за будущее может охватить представителей знака и навеять депрессивные мысли. Отношения с любимыми и родственниками будут довольно напряженными. Единственное, что может порадовать – безупречное состояние здоровья.

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