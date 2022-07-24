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Гороскоп Таро на август 2022: Козерогам - прибыль, Водолеям - поворот судьбы, Рыбам - переезд

24 июля 2022, 01:40

В августе Козероги будут крепко стоять на ногах, Водолеи получат важную информацию, а Рыбы найдут свою вторую половинку, говорит гороскоп 2022.

Гороскоп Таро
Астролог составила гороскоп по картам Таро на месяц для Козерогов, Весов и Рыб / Фото ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июль 2022 для знаков зодиака Козерог, Водолей, Рыбы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Козероги получат прибыль и поддержку окружающих, у Водолеев будет переломный месяц, а Рыб ждет новое знакомство и идиллия в отношениях.

Гороскоп по картам Таро на август 2022 для Козерогов

Король пенткалей Таро - значение

В августе Козероги будут крепко стоять на ногах. Финансовая ситуация стабильная. Ожидается прибыль. Ждите поддержки и финансовой помощи.

Солнце Таро - значение

Карта триумфа и продвижения в любом процессе. В августе Козероги будут на коне. Карта также обещает хорошее здоровье и выздоровление. Некоторые представители знака поедут на отдых.

Королева мечей Таро - значение

Женщина (Близнецы, Весы или Водолей) даст Козерогам дельный совет. Возможно это врач, государственный служащий, преподаватель.

Гороскоп по картам Таро на август 2022 для Водолеев

Суд Таро - значение

Если у Водолеев есть судебные дела, то ожидается прогресс.

Также Водолеи получат важную информацию.

В целом, август станет переломным месяцем. Карта говорит, что будильник судьбы уже прозвенел.

Паж кубков Таро - значение

Водолеев ждут новые творческие начинания. Хорошее время для того, чтобы открыть свое дело, особенно если это будет деятельность для души.

У некоторых Водолеев начнется роман, новые романтические отношения.

6 пентаклей Таро - значение

Деньги будут и приходить, и уходить. Если вы ждете какую-то сумму, она поступит. Если вы сами финансово обеспечены, то будете помогать кому-то. Произойдет некий энергетический обмен.

Если вы что-то продаете, то сразу же купите что-то взамен.

Гороскоп Таро на август 2022 для Рыб

8 кубков Таро - значение

В августе Рыбы могут отправиться в поездку, переехать, эмигрировать. Переезд будет очень эмоциональным. Вы найдете что-то, что вас духовно наполнит. Рыбы будут искать себя. Некоторые представители знака разорвут романтические отношения.

Влюбленные Таро - значение

Рыбы найдут свою вторую половинку. Отношения перейдут на новый уровень - помолвка, брак, совместное проживание.

В делах - заключение сделки, подписание контракта, бизнес-партнерство.

Паж пентаклей Таро - значение

Рыбы могут получить новую работу, открыть бизнес, заняться новым делом.

Кроме того, Рыбы получат небольшую прибыль.

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