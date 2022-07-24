Гороскоп Таро на август 2022: Козерогам - прибыль, Водолеям - поворот судьбы, Рыбам - переезд

В августе Козероги будут крепко стоять на ногах, Водолеи получат важную информацию, а Рыбы найдут свою вторую половинку, говорит гороскоп 2022.
Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июль 2022 для знаков зодиака Козерог, Водолей, Рыбы.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Козероги получат прибыль и поддержку окружающих, у Водолеев будет переломный месяц, а Рыб ждет новое знакомство и идиллия в отношениях.
Гороскоп по картам Таро на август 2022 для Козерогов
Король пенткалей Таро - значение
В августе Козероги будут крепко стоять на ногах. Финансовая ситуация стабильная. Ожидается прибыль. Ждите поддержки и финансовой помощи.
Солнце Таро - значение
Карта триумфа и продвижения в любом процессе. В августе Козероги будут на коне. Карта также обещает хорошее здоровье и выздоровление. Некоторые представители знака поедут на отдых.
Королева мечей Таро - значение
Женщина (Близнецы, Весы или Водолей) даст Козерогам дельный совет. Возможно это врач, государственный служащий, преподаватель.
Гороскоп по картам Таро на август 2022 для Водолеев
Суд Таро - значение
Если у Водолеев есть судебные дела, то ожидается прогресс.
Также Водолеи получат важную информацию.
В целом, август станет переломным месяцем. Карта говорит, что будильник судьбы уже прозвенел.
Паж кубков Таро - значение
Водолеев ждут новые творческие начинания. Хорошее время для того, чтобы открыть свое дело, особенно если это будет деятельность для души.
У некоторых Водолеев начнется роман, новые романтические отношения.
6 пентаклей Таро - значение
Деньги будут и приходить, и уходить. Если вы ждете какую-то сумму, она поступит. Если вы сами финансово обеспечены, то будете помогать кому-то. Произойдет некий энергетический обмен.
Если вы что-то продаете, то сразу же купите что-то взамен.
Гороскоп Таро на август 2022 для Рыб
8 кубков Таро - значение
В августе Рыбы могут отправиться в поездку, переехать, эмигрировать. Переезд будет очень эмоциональным. Вы найдете что-то, что вас духовно наполнит. Рыбы будут искать себя. Некоторые представители знака разорвут романтические отношения.
Влюбленные Таро - значение
Рыбы найдут свою вторую половинку. Отношения перейдут на новый уровень - помолвка, брак, совместное проживание.
В делах - заключение сделки, подписание контракта, бизнес-партнерство.
Паж пентаклей Таро - значение
Рыбы могут получить новую работу, открыть бизнес, заняться новым делом.
Кроме того, Рыбы получат небольшую прибыль.
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