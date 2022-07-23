Гороскоп Таро на август 2022 для Весов, Скорпионов и Стрельцов: чего ждать в последний месяц лета

В августе у Весов будет хорошая работа и зарплата. Скорпионов ждет переломный месяц, а у Стрельцов появятся новые планы и цели, говорит гороскоп на месяц.
Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на август 2022 для знаков зодиака Весы, Скорпион и Стрелец.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, у Весов прояснится запутанная ситуация, в жизни Скорпионов после черной полосы настанет светлая, а Стрельцам "светит" прибыль, успех и хорошее здоровье.
Гороскоп по картам Таро на август 2022 для Весов
Солнце Таро - значение
Карта триумфа, победы, продвижения вперед. В августе Весы будут на коне, их ждет успех. С финансами все будет хорошо.
Если вы больны, то наступит выздоровление или исцеление.
Также эта карта говорит о хороших новостях от детей или о детях.
Король пенткалей Таро - значение
Весы будут крепко стоять на ногах. Будет хорошая работа и зарплата. Можно ждать прибыль. В целом, это очень хорошая финансовая карта.
Королева мечей Таро - значение
В августе Весы будут кем-то руководить, давать указания, планировать.
Если у вас были сомнения в каком-то вопросе, то наконец-то появиться ясность. Весы поймут, в каком направлении двигаться. Появится решительность, чтобы сделать первый шаг.
Гороскоп по картам Таро на август 2022 для Скорпионов
Умеренность Таро - значение
В августе в жизни у Скорпионов будет все хорошо и спокойно, нет никаких угроз, драм и трагедий. Все идет своим чередом. Если вы ждете какого-то результата, то астролог советует помнить: всему свое время.
В некоторых процессах возможны паузы и замедления событий.
9 жезлов Таро - значение
Карта советует стоять на страже своих границ. Если придется отстаивать права, позиции, интересы, точку зрения - Скорпионы выйдут победителями и выдержат испытания.
Возможно придется взять на себя ответственность за других людей.
6 мечей Таро - значение
Ситуация изменится к лучшему, после черной полосы настанет светлая. От бурлящих вод вы приплывете к тихим берегам. Август станет переломным месяцем. Эмоциональный фон станет более спокойным.
Некоторые Скорпионы отправятся в путешествие или переедут. В это случае можно ожидать помощи.
Гороскоп Таро на август 2022 для Стрельцов
Паж жезлов Таро - значение
В жизни Стрельцов начнется что-то новое. Вы можете поехать в новое место, начнете осваивать другую профессию или получать другие навыки. Появятся новые планы и цели.
В августе можно планировать начать новый бизнес.
2 мечей Таро - значение
Карта страха. Стрельцы не хотят замечать какую-то ситуацию или откладывают решение какого-то вопроса в долгий ящик.
Некоторые планы не получится реализовать, так как пока что возможности закрыты.
Солнце Таро - значение
Самая хорошая карта колоды, которая принесет Стрельцам успех, триумф, деньги и крепкое здоровье. Вы получите поддержку, желания исполнятся.
Финансовая ситуация будет хорошей, ожидается прибыль.
Кроме того, в августе у Стрельцов будет радостное событие, которое пробудит вашего внутреннего ребенка.
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