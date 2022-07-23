Гороскоп Таро на август 2022 для Весов, Скорпионов и Стрельцов: чего ждать в последний месяц лета

Астролог составила гороскоп по картам Таро на месяц для Весов, Скорпионов и Стрельцов / Фото ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на август 2022 для знаков зодиака Весы, Скорпион и Стрелец.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, у Весов прояснится запутанная ситуация, в жизни Скорпионов после черной полосы настанет светлая, а Стрельцам "светит" прибыль, успех и хорошее здоровье.

Гороскоп по картам Таро на август 2022 для Весов

Солнце Таро - значение

Карта триумфа, победы, продвижения вперед. В августе Весы будут на коне, их ждет успех. С финансами все будет хорошо.

Если вы больны, то наступит выздоровление или исцеление.

Также эта карта говорит о хороших новостях от детей или о детях.

Король пенткалей Таро - значение

Весы будут крепко стоять на ногах. Будет хорошая работа и зарплата. Можно ждать прибыль. В целом, это очень хорошая финансовая карта.

Королева мечей Таро - значение

В августе Весы будут кем-то руководить, давать указания, планировать.

Если у вас были сомнения в каком-то вопросе, то наконец-то появиться ясность. Весы поймут, в каком направлении двигаться. Появится решительность, чтобы сделать первый шаг.

Гороскоп по картам Таро на август 2022 для Скорпионов

Умеренность Таро - значение

В августе в жизни у Скорпионов будет все хорошо и спокойно, нет никаких угроз, драм и трагедий. Все идет своим чередом. Если вы ждете какого-то результата, то астролог советует помнить: всему свое время.

В некоторых процессах возможны паузы и замедления событий.

9 жезлов Таро - значение

Карта советует стоять на страже своих границ. Если придется отстаивать права, позиции, интересы, точку зрения - Скорпионы выйдут победителями и выдержат испытания.

Возможно придется взять на себя ответственность за других людей.

6 мечей Таро - значение

Ситуация изменится к лучшему, после черной полосы настанет светлая. От бурлящих вод вы приплывете к тихим берегам. Август станет переломным месяцем. Эмоциональный фон станет более спокойным.

Некоторые Скорпионы отправятся в путешествие или переедут. В это случае можно ожидать помощи.

Гороскоп Таро на август 2022 для Стрельцов

Паж жезлов Таро - значение

В жизни Стрельцов начнется что-то новое. Вы можете поехать в новое место, начнете осваивать другую профессию или получать другие навыки. Появятся новые планы и цели.

В августе можно планировать начать новый бизнес.

2 мечей Таро - значение

Карта страха. Стрельцы не хотят замечать какую-то ситуацию или откладывают решение какого-то вопроса в долгий ящик.

Некоторые планы не получится реализовать, так как пока что возможности закрыты.

Солнце Таро - значение

Самая хорошая карта колоды, которая принесет Стрельцам успех, триумф, деньги и крепкое здоровье. Вы получите поддержку, желания исполнятся.

Финансовая ситуация будет хорошей, ожидается прибыль.

Кроме того, в августе у Стрельцов будет радостное событие, которое пробудит вашего внутреннего ребенка.

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