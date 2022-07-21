Гороскоп Таро на август 2022 для Раков, Львов и Дев: один из знаков ждет шикарный месяц

Астролог составила гороскоп по картам Таро на месяц для Дев, Раков и Львов / Коллаж pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на август 2022 для знаков зодиака Рак, Лев, Дева.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, в августе у Раков может быть плохое самочувствие. Карты советуют следить за здоровьем. Львов ждет шикарный месяц: на работе - успех, в любви - идиллия. Девы увидят путь, по которому нужно двигаться, и сделают первый шаг.

Гороскоп по картам Таро на август 2022 для Раков

Император Таро - значение

Мужчина (Овен по знаку зодиака) или женщина с властным и жестким характером сыграет роль в жизни Раков в августе. Это может быть отец, руководитель, судья, госслужащий. Этот человек позаботится о вас.

Некоторых Раков в августе ждет поездка или переезд.

Рыцарь кубков Таро - значение

В августе у Раков будет романтическая встреча. Некоторые представители знака займутся творческим проектом.

Туз мечей Таро - значение

Прояснится непонятная для вас ситуация. События ускорятся. Откроются двери для новых возможностей. Появится шанс начать все с начала как в бизнесе, так и в любви и других сферах жизни.

В августе у Раков может быть плохое самочувствие. Есть риск потерять деньги.

Гороскоп по картам Таро на август 2022 для Львов

6 кубков Таро - значение

В августе Львы получат подарок и много приятных, положительных эмоций. Объявится дорогой вам человек, возможно из прошлого. Эта встреча растрогает вас до слез.

8 пентаклей Таро - значение

Деньги и работа в августе будут. Можно не переживать по поводу финансов. Если освоите новые навыки, то в будущем эти умения принесут вам прибыль, говорит гороскоп.

Влюбленные Таро - значение

Свободные Львы встретят в августе свою любовь. Те представители знака, которые состоят в браке или отношениях, будут наслаждаться любовной идиллией. Может начаться второй медовый месяц. Отношения могут перейти на новый уровень.

Тех Львов, для которых любовные дела не актуальны, ждет успех в бизнесе и заключение выгодной сделки.

Гороскоп Таро на август 2022 для Дев

Отшельник Таро - значение

Девы займутся анализом ситуации, планированием и обучением. Некоторые представители знака начнут преподавать и делиться своими знаниями.

Туз мечей Таро - значение

В вопросе, который вас волнует, появится ясность. Вы увидите путь, по которому нужно двигаться, и сделаете первый шаг.

Рыцарь мечей Таро - значение

События будут развиваться быстро. Вы увидите возможность и сразу же воспользуетесь случаем. Возможно нужно будет резко собраться и уехать. Если вы решитесь на этот шаг, то у вас будет поддержка. Внезапно появится нужная информация.

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